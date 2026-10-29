Live Shopping Event με νέα προϊόντα και ιδέες για το σπίτι για τα 25 χρόνια της IKEA στην Ελλάδα

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, διοργάνωσε το δεύτερο IKEA Live Shopping Event με αφορμή τα 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας νέες αφίξεις προϊόντων, ιδέες και πρακτικές λύσεις για το σπίτι. Η Ελίνα Καλιτζάκη και η Αγγελική Κουτσούκου, Visual Merchandiser Specialist της IKEA, παρουσίασαν νέα προϊόντα με σύγχρονο design και προτάσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, μέσα από μια διαδραστική εμπειρία αγορών.

Ξεχωριστή θέση στο Live Shopping Event είχε η νέα σειρά YXSTABY, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την XBOX και αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του gaming, με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, καθίσματα, βοηθητικά τραπέζια και διακοσμητικά με παιχνιδιάρικο σχεδιασμό.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν επίσης νέες προτάσεις για το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο, όπως τα λευκά είδη KRONBUSKE και ARENBOK, με floral μοτίβα και απαλή υφή, τα διακοσμητικά μαξιλάρια TORPSPIREA από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα και τα ριχτάρια ROSTLÖNN. Παρουσιάστηκαν επίσης η καρέκλα TOBIAS, με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της, και το ηχείο Bluetooth SOLSKYDD.

Ανάμεσα στις νέες προτάσεις για την κουζίνα ξεχώρισαν τα μαγειρικά σκεύη VARDAGEN από μαντέμι, χάρη σ την ανθεκτικότητά τους και την ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Παράλληλα, η σακούλα FILFISK παρουσιάστηκε ως μια έξυπνη λύση για το μαγείρεμα και την αποθήκευση φαγητού, ενώ η νέα σειρά ποτηριών FJÄLLUGGLA από κρυστάλλινο γυαλί προσθέτει μια κομψή πινελιά στο καθημερινό αλλά και στο πιο ιδιάιτερο σερβίρισμα.

Το Live Shopping Event ολοκληρώθηκε με τη νέα παιδική σειρά ALPTALL, εμπνευσμένη από άγρια φύση των Ιμαλαΐων. Η σειρά περιλαμβάνει λούτρινα παιχνίδια, λευκά είδη και αξεσουάρ για το παιδικό δωμάτιο, φέρνοντας τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο της φύσης μέσα από το παιχνίδι.

Όσοι παρακολούθησαν το IKEA Live Shopping Event είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους μέσω του Live Chat, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους απευθείας από την οθόνη τους.

Παρακολουθήστε ξανά το IKEA Live Shopping Event εδώ και ανακαλύψτε τις νέες αφίξεις που παρουσιάστηκαν, μαζί με ιδέες και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού.