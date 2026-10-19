Academy Museum Gala 2026: Οι 14 εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

Το Χόλιγουντ φόρεσε τα καλά του και το Academy Museum Gala 2026 αποτέλεσε μία ακόμη αφορμή για να απολαύσουμε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Στις 17 Οκτωβρίου, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας συγκεντρώθηκαν στο Λος Άντζελες για την έκτη διοργάνωση του θεσμού, που τιμά προσωπικότητες με σημαντική προσφορά στην έβδομη τέχνη.

Ανάμεσα στα πρόσωπα της βραδιάς βρέθηκε η Charlize Theron, ενώ το ενδιαφέρον στράφηκε και στις στιλιστικές επιλογές των καλεσμένων. Από ρομαντικά φορέματα και vintage δημιουργίες μέχρι τολμηρά σχέδια υψηλής ραπτικής, το κόκκινο χαλί είχε αρκετές εμφανίσεις που άξιζαν την προσοχή μας.

Οι εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε

Charlize Theron

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Η Charlize Theron επέλεξε τη διαχρονική γοητεία της δαντέλας, φορώντας ένα διάφανο φόρεμα Tom Ford, με την υπογραφή του Haider Ackermann. Συνδύασε τη δημιουργία με κοσμήματα Boucheron, πετυχαίνοντας ένα αποτέλεσμα αισθησιακό, χωρίς περιττές υπερβολές.

Emily Ratajkowski

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Το κόκκινο ήταν η επιλογή της Emily Ratajkowski, η οποία εμφανίστηκε με φόρεμα Burc Akyol. Μια δημιουργία που ταίριαζε απόλυτα στο προσωπικό της στιλ, καθώς συνδύαζε τη θηλυκότητα με μια πιο δυναμική αισθητική.

Monica Barbaro

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Η Monica Barbaro προτίμησε τον οίκο Armani Privé και μια δημιουργία που δεν πέρασε απαρατήρητη. Το διάφανο επάνω μέρος με leopard μοτίβο έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εμφάνισή της, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα κλασικό σύνολο μπορεί να αποκτήσει πιο τολμηρή διάθεση.

Teyana Taylor

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Από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της βραδιάς, η Teyana Taylor επέλεξε Schiaparelli Haute Couture από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Το μπλε, γλυπτικό μπούστο ήταν το στοιχείο που τράβηξε αμέσως την προσοχή, θυμίζοντας περισσότερο έργο τέχνης παρά ένα συνηθισμένο βραδινό φόρεμα.

Hailey Bieber

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Σε μια πιο ρομαντική κατεύθυνση κινήθηκε η Hailey Bieber, φορώντας ένα baby pink φόρεμα Chanel, ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη. Οι διακοσμημένες τιράντες πρόσθεσαν την απαραίτητη λάμψη, ενώ η απαλή απόχρωση χάρισε στο σύνολο μια φρέσκια και κομψή αισθητική.

Kendall Jenner

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Η Kendall Jenner έδωσε τη δική της εκδοχή στο αγαπημένο πουά, επιλέγοντας μια custom δημιουργία Valentino. Το διαχρονικό μοτίβο απέκτησε πιο σύγχρονη διάσταση, σε μια εμφάνιση που συνδύαζε την απλότητα με την πολυτέλεια.

Kim Kardashian

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Η Kim Kardashian επέλεξε να επιστρέψει στο παρελθόν της μόδας, φορώντας ένα vintage φόρεμα Balenciaga. Το σύνολό της συμπλήρωσαν κοσμήματα Leviev και ZYDO Italy, ενισχύοντας τον πολυτελή χαρακτήρα της εμφάνισης.

Elle Fanning

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Η Elle Fanning παρέμεινε πιστή στη ρομαντική αισθητική που αγαπά. Εμφανίστηκε με μια δημιουργία Valentino σε παστέλ τόνους, την οποία συνδύασε με κοσμήματα Cartier. Το αποτέλεσμα είχε μια παραμυθένια διάθεση, χωρίς να χάνει τη σύγχρονη κομψότητά του.

Sabrina Carpenter

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @popgirlie_



Η Sabrina Carpenter επέλεξε ένα μπλε φόρεμα Giorgio Armani, σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση. Τα cut-outs έδωσαν μια πιο μοντέρνα πινελιά στη δημιουργία, ενώ τα κοσμήματα Chopard πρόσθεσαν λάμψη στο τελικό αποτέλεσμα.

Hunter Schafer



Με έμπνευση από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ εμφανίστηκε η Hunter Schafer. Το φόρεμα Prada που επέλεξε είχε έντονες αναφορές στην κλασική κινηματογραφική κομψότητα, διατηρώντας παράλληλα τη μοντέρνα αισθητική που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της.

Kate Hudson

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)



Η Kate Hudson εμπιστεύτηκε τον Armani Privé, επιλέγοντας δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 Couture. Το χτένισμά της, με έντονη vintage διάθεση, ολοκλήρωσε ένα look που θύμιζε τις μεγάλες σταρ του παλιού Χόλιγουντ.

Taylor Swift

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Η Taylor Swift προτίμησε τον γαλλικό οίκο Christian Dior για την εμφάνισή της. Με μια κομψή δημιουργία, κινήθηκε σε πιο κλασικές γραμμές, αφήνοντας τη φινέτσα του φορέματος να πρωταγωνιστήσει.

Jessica Biel

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Το μαύρο παραμένει μία από τις πιο ασφαλείς αλλά και εντυπωσιακές επιλογές για το κόκκινο χαλί. Η Jessica Biel το απέδειξε με ένα φόρεμα Tamara Ralph Couture από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, δίνοντας έμφαση στη θηλυκή σιλουέτα και τη δραματική κομψότητα.

Demi Moore

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Η Demi Moore επέλεξε μια δημιουργία Standing Ground σε βαθύ μοβ χρώμα. Το βελούδινο μπούστο και η εντυπωσιακή, ογκώδης φούστα έδωσαν στο φόρεμα θεατρικό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα σύνολο που ξεχώριζε για τη γραμμή και την ιδιαίτερη απόχρωσή του.

Η υψηλή ραπτική είχε την τιμητική της

Αυτό που έκανε ενδιαφέρον το φετινό κόκκινο χαλί ήταν η ποικιλία των εμφανίσεων. Η δαντέλα, οι διαφάνειες, τα παστέλ χρώματα και οι γλυπτικές γραμμές συνυπήρξαν με vintage δημιουργίες και πιο κλασικές επιλογές.

Και μπορεί κάθε σταρ να ακολούθησε τη δική της αισθητική, όμως το Academy Museum Gala 2026 ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της μόδας με τον κινηματογράφο. Άλλωστε, οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί δεν αφορούν μόνο τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάθε προσωπικότητα εκφράζει το στιλ της.