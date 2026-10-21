Το dark romantic beauty look της Jenna Ortega στη Νέα Υόρκη

Η Jenna Ortega βρέθηκε στις 19 Οκτωβρίου, στη Νέα Υόρκη για ειδική προβολή της νέας της ταινίας «Klara and the sun». Μαζί της ήταν η συμπρωταγωνίστριά της Amy Adams και ο σκηνοθέτης Taika Waititi. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί η Ortega, βγαίνει στις αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου.

Το beauty look της κινήθηκε ανάμεσα στη dark romantic αισθητική και το σύγχρονο red carpet glam. Στο μακιγιάζ ξεχώρισαν τα smoky μάτια, με μαύρο eyeliner, chocolate brown σκιά, μια διακριτική λάμψη και πλούσιες βλεφαρίδες. Το μαύρο μολύβι στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου έδωσε στο βλέμμα πιο έντονο, goth χαρακτήρα, ενώ τα glossy χείλη σε rose brown απόχρωση κράτησαν την ισορροπία.

Τα μακριά, ίσια, σκούρα καστανά μαλλιά της, με χωρίστρα στη μέση, πλαισίωσαν το πρόσωπό της και έδωσαν στο look μια διακριτική 70s αναφορά. Το αποτέλεσμα συνδύασε τη ρομαντική σκοτεινότητα με rock chic διάθεση, χωρίς να χρειάζεται υπερβολές για να τραβήξει την προσοχή.