Μάρθα Κατσαρού
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Γιουβέτσι με μοσχάρι στον φούρνο για το οικογενειακό τραπέζι

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Ένα ζεστό, χορταστικό φαγητό που ταιριάζει σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Το μοσχάρι σιγομαγειρεύεται μέχρι να μαλακώσει και το κριθαράκι ψήνεται στη σάλτσα, απορροφώντας όλα τα αρώματά της.

Υλικά

  • 800 γρ. μοσχάρι σε μερίδες
  • 300 γρ. κριθαράκι μέτριο
  • 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 400 γρ. τριμμένη ντομάτα
  • 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας
  • 80 ml ελαιόλαδο
  • 1 ξυλάκι κανέλας
  • 900 ml ζεστό νερό ή ζωμό
  • Αλάτι και πιπέρι
  • Τριμμένο κεφαλοτύρι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

  1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις.
  2. Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και ρόδισε το μοσχάρι από όλες τις πλευρές. Πρόσθεσε το κρεμμύδι και τον πελτέ και ανακάτεψε για 1 με 2 λεπτά.
  3. Ρίξε την τριμμένη ντομάτα, την κανέλα, αλάτι, πιπέρι και περίπου 500 ml ζεστό νερό. Σκέπασε την κατσαρόλα και άφησε το κρέας να σιγομαγειρευτεί για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Αν χρειαστεί, πρόσθεσε λίγο νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
  4. Μετέφερε το κρέας μαζί με τη σάλτσα σε ένα ταψί. Πρόσθεσε το κριθαράκι και τα υπόλοιπα 400 ml ζεστό νερό ή ζωμό. Ανακάτεψε και ψήσε για περίπου 25 με 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το κριθαράκι.
  5. Έλεγξε το φαγητό όσο ψήνεται και ανακάτεψε μία ή δύο φορές, για να μην κολλήσει το κριθαράκι. Αν απορροφήσει τα υγρά πριν μαλακώσει, πρόσθεσε λίγο ακόμη ζεστό νερό.
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Άφησε το γιουβέτσι να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το σερβίρεις. Πρόσθεσε τριμμένο κεφαλοτύρι σε κάθε πιάτο.

 

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