Γιουβέτσι με μοσχάρι στον φούρνο για το οικογενειακό τραπέζι

Last updated:
Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News!
Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.
Ένα ζεστό, χορταστικό φαγητό που ταιριάζει σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Το μοσχάρι σιγομαγειρεύεται μέχρι να μαλακώσει και το κριθαράκι ψήνεται στη σάλτσα, απορροφώντας όλα τα αρώματά της.
Υλικά
- 800 γρ. μοσχάρι σε μερίδες
- 300 γρ. κριθαράκι μέτριο
- 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 400 γρ. τριμμένη ντομάτα
- 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας
- 80 ml ελαιόλαδο
- 1 ξυλάκι κανέλας
- 900 ml ζεστό νερό ή ζωμό
- Αλάτι και πιπέρι
- Τριμμένο κεφαλοτύρι για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις.
- Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και ρόδισε το μοσχάρι από όλες τις πλευρές. Πρόσθεσε το κρεμμύδι και τον πελτέ και ανακάτεψε για 1 με 2 λεπτά.
- Ρίξε την τριμμένη ντομάτα, την κανέλα, αλάτι, πιπέρι και περίπου 500 ml ζεστό νερό. Σκέπασε την κατσαρόλα και άφησε το κρέας να σιγομαγειρευτεί για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Αν χρειαστεί, πρόσθεσε λίγο νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Μετέφερε το κρέας μαζί με τη σάλτσα σε ένα ταψί. Πρόσθεσε το κριθαράκι και τα υπόλοιπα 400 ml ζεστό νερό ή ζωμό. Ανακάτεψε και ψήσε για περίπου 25 με 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το κριθαράκι.
- Έλεγξε το φαγητό όσο ψήνεται και ανακάτεψε μία ή δύο φορές, για να μην κολλήσει το κριθαράκι. Αν απορροφήσει τα υγρά πριν μαλακώσει, πρόσθεσε λίγο ακόμη ζεστό νερό.
Άφησε το γιουβέτσι να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το σερβίρεις. Πρόσθεσε τριμμένο κεφαλοτύρι σε κάθε πιάτο.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;