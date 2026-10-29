Μπορντό στη διακόσμηση: Πώς να το βάλεις στο σπίτι χωρίς να το σκοτεινιάσεις

Το μπορντό θυμίζει παλιές κινηματογραφικές αίθουσες, βελούδο και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Παρότι έχει έντονη παρουσία, δεν χρειάζεται να κάνει το σπίτι να δείχνει βαρύ ή επιτηδευμένο. Με τις σωστές ισορροπίες, χαρίζει ζεστασιά και χαρακτήρα ακόμη και σε ένα απλό δωμάτιο. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλη τη διακόσμηση. Ένα φωτιστικό, ένα ριχτάρι, μερικά μαξιλάρια ή μια μικρή πολυθρόνα αρκούν για να δοκιμάσεις την απόχρωση. Το αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα του μπορντό και τα χρώματα και τις υφές που θα βάλεις δίπλα του.

Συνδύασέ το με ανοιχτές αποχρώσεις

Το σπασμένο λευκό, το μπεζ και το ανοιχτό γκρι βοηθούν το μπορντό να δείχνει πιο φωτεινό. Το λευκό μαλακώνει την έντασή του, το μπεζ αναδεικνύει τη ζεστή πλευρά του και το γκρι του δίνει έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Μπορείς να βάλεις έναν μπορντό καναπέ μπροστά σε έναν υπόλευκο τοίχο ή να προσθέσεις μαξιλάρια και ένα ριχτάρι σε ένα σαλόνι με μπεζ καθίσματα και ανοιχτόχρωμο χαλί. Κράτησε το μπορντό σε μικρότερη επιφάνεια από τις ανοιχτές αποχρώσεις, ώστε να ξεχωρίζει χωρίς να κυριαρχεί σε όλο το δωμάτιο.

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Φέρε δίπλα του ξύλο και φυσικές υφές

Οι γυαλιστερές επιφάνειες και τα βαριά υφάσματα μπορούν να κάνουν το μπορντό να δείχνει πιο επίσημο. Για πιο χαλαρό αποτέλεσμα, συνδύασέ το με ανοιχτόχρωμο ξύλο, λινό, ψάθα, κεραμικά ή βαμβακερά υφάσματα. Ένα μπορντό βάζο πάνω σε ξύλινο τραπέζι, μια πολυθρόνα δίπλα σε ένα ψάθινο καλάθι ή λινές κουρτίνες πίσω από μπορντό μαξιλάρια δίνουν ισορροπία στον χώρο. Ένα πράσινο φυτό προσθέτει φρεσκάδα και συμπληρώνει όμορφα τη βαθιά κόκκινη απόχρωση.

Τόλμησε έναν απρόσμενο χρωματικό συνδυασμό

Το απαλό ροζ κάνει το μπορντό να δείχνει πιο ανάλαφρο, ενώ το dusty γαλάζιο δημιουργεί μια σύγχρονη αντίθεση. Αν προτιμάς τις γήινες επιλογές, δοκίμασέ το με πράσινο του φασκόμηλου ή ήπιο λαδί. Για να μη φορτώσει το δωμάτιο, διάλεξε μία βασική ανοιχτή απόχρωση και χρησιμοποίησε το μπορντό ως χρώμα έμφασης. Μπορείς να το επαναλάβεις σε δύο ή τρία σημεία, για παράδειγμα σε ένα μαξιλάρι, ένα βάζο και ένα έργο τέχνης. Έτσι, η διακόσμηση αποκτά συνοχή χωρίς να γεμίζει με πολλά διαφορετικά χρώματα.

Παρατήρησέ το στο φως του σπιτιού σου

Πριν αποφασίσεις για ένα μεγάλο έπιπλο ή μια επιφάνεια, ξεκίνα με μικρές προσθήκες. Δες πώς αλλάζει το μπορντό στο πρωινό και στο βραδινό φως, γιατί ο φωτισμός μπορεί να επηρεάσει πολύ την όψη του. Μην κρίνεις την απόχρωση μόνο κάτω από τον ψυχρό φωτισμό ενός καταστήματος.

Σε ένα φωτεινό δωμάτιο μπορείς να χρησιμοποιήσεις περισσότερο μπορντό. Σε έναν μικρό ή σκοτεινό χώρο, κράτησέ το σε διακοσμητικές λεπτομέρειες και πλαισίωσέ το με ανοιχτά χρώματα και φυσικά υλικά. Έτσι θα δώσεις βάθος και προσωπικότητα στο σπίτι, χωρίς να χάσεις τη φωτεινή και ανάλαφρη αίσθησή του.