Πώς να δώσεις χαρακτήρα στο μπάνιο με μία ξεχωριστή πέτρα

Για να αποκτήσει το μπάνιο σου προσωπικότητα, δεν χρειάζεται να συνδυάσεις πολλά εντυπωσιακά υλικά. Μια πέτρα με ιδιαίτερα νερά ή ξεχωριστή υφή μπορεί να γίνει το στοιχείο που τραβά το βλέμμα, αρκεί να την πλαισιώσεις με πιο ήρεμες επιφάνειες. Έτσι, ο χώρος ξεχωρίζει χωρίς να δείχνει φορτωμένος και παραμένει πρακτικός για την καθημερινότητα.

Βρες το σημείο που θα γίνει πρωταγωνιστής

Πριν επιλέξεις πέτρα, παρατήρησε τι είναι αυτό που σου αρέσει στο υλικό. Μπορεί να είναι οι έντονες γραμμές του μαρμάρου, οι μικρές φυσικές ανομοιομορφίες του τραβερτίνη ή οι διακριτικές αλλαγές στην απόχρωση. Ένα μικρό δείγμα δεν δείχνει πάντα πώς θα φαίνεται το υλικό σε μια μεγάλη επιφάνεια, γι’ αυτό προσπάθησε να το δεις σε μεγαλύτερο κομμάτι πριν αποφασίσεις.

Αν θέλεις εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πέτρα σε έναν τοίχο της ντουζιέρας. Αν προτιμάς κάτι πιο διακριτικό, βάλε τη στην πλάτη του νιπτήρα ή σε μια μικρότερη επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεις έμφαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο και αφήνεις τα υπόλοιπα στοιχεία να το αναδείξουν.

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Υπολόγισε την υφή και τη χρήση

Το φινίρισμα επηρεάζει τόσο την εμφάνιση όσο και την αίσθηση της πέτρας. Μια γυαλιστερή επιφάνεια αντανακλά περισσότερο φως, ενώ μια ματ ή βουρτσισμένη δείχνει συνήθως πιο ήσυχη και φυσική. Ωστόσο, η επιλογή δεν εξαρτάται μόνο από το στιλ. Για το δάπεδο, ρώτησε τον προμηθευτή αν το συγκεκριμένο υλικό και φινίρισμα ταιριάζουν σε χώρο που βρέχεται συχνά. Η καταλληλότητα για κάθε χρήση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού και το σημείο όπου θα τοποθετηθεί.

Συνδύασέ τη με πιο ήρεμα υλικά

Όταν η πέτρα έχει έντονα νερά, προτίμησε πιο απλά πλακάκια και λιτές γραμμές στα έπιπλα. Το ξύλο μπορεί να προσθέσει ζεστασιά, ενώ οι μονόχρωμες επιφάνειες βοηθούν να ξεχωρίσει το φυσικό σχέδιο της πέτρας χωρίς ανταγωνισμό.



Δώσε προσοχή και στον φωτισμό. Το φυσικό φως, τα φωτιστικά και τα υλικά γύρω από την πέτρα επηρεάζουν το πώς φαίνεται η απόχρωσή της. Αν μπορείς, δες τα δείγματα μέσα στο μπάνιο ή δίπλα στις επιλογές που έχεις ήδη κάνει, πριν προχωρήσεις στην αγορά.

Ρώτησε πώς θα τη φροντίζεις

Η φυσική πέτρα χρειάζεται φροντίδα ανάλογη με το είδος και τη σύστασή της. Ορισμένες πέτρες επηρεάζονται από όξινα καθαριστικά, ενώ η προστατευτική επεξεργασία δεν ταιριάζει σε κάθε υλικό ούτε σημαίνει ότι η επιφάνεια γίνεται άτρωτη στους λεκέδες. Γι’ αυτό ζήτησε συγκεκριμένες οδηγίες για τον καθαρισμό και ρώτησε αν χρειάζεται προστατευτικό προϊόν και κάθε πότε. Το Natural Stone Institute συνιστά να επιλέγονται τα προϊόντα καθαρισμού με βάση τον τύπο της πέτρας και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Αν σου αρέσει η όψη της πέτρας αλλά θέλεις να εξετάσεις και άλλες λύσεις, μπορείς να δεις πλακίδια πορσελάνης με εμφάνιση μαρμάρου ή τραβερτίνη. Το βασικό είναι να επιλέξεις ένα υλικό που ταιριάζει στον χώρο και στον τρόπο που τον χρησιμοποιείς. Μια καλά επιλεγμένη επιφάνεια αρκεί για να δώσει χαρακτήρα στο μπάνιο, χωρίς υπερβολές.