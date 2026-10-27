Πίτα με κολοκύθα και αρωματικά μπαχαρικά

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Η γλυκιά κολοκύθα, η κανέλα και το μοσχοκάρυδο δίνουν σε αυτή την πίτα ζεστό, φθινοπωρινό άρωμα. Σερβίρεται ζεστή ή κρύα, με κρέμα γάλακτος ή crème fraîche.
Υλικά
Για τη βάση
- 1 βάση γλυκής ζύμης τάρτας διαμέτρου 23 εκ. και βάθους 4 εκ., έτοιμη ή σπιτική
- Αν χρησιμοποιήσεις έτοιμη γλυκιά ζύμη τάρτας αντί για έτοιμη βάση, ανάμειξε μαζί της 40 γρ. πεκάν, θρυμματισμένα
Για τη γέμιση
- 450 γρ. καθαρισμένη σάρκα κολοκύθας, κομμένη σε κύβους περίπου 2,5 εκ.
- 2 μεγάλα αυγά και 1 κρόκος
- 75 γρ. μαλακή σκούρα καστανή ζάχαρη
- 1 κ.γ. κανέλα, τριμμένη
- ½ κοφτό κ.γ. φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο
- ½ κ.γ. μπαχάρι, τριμμένο
- ½ κ.γ. γαρίφαλο, τριμμένο
- ½ κ.γ. τζίντζερ, τριμμένο
- 275 ml κρέμα γάλακτος με πολλά λιπαρά
Για το σερβίρισμα, crème fraîche ή χτυπημένη κρέμα γάλακτος. Κράτησε το ασπράδι που περισσεύει για άλλη χρήση.
Εκτέλεση
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C.
- Αν χρησιμοποιήσεις έτοιμη βάση γλυκιάς ζύμης, διάλεξε μία με διάμετρο 23 εκ. και βάθος 4 εκ. Αν χρησιμοποιήσεις ζύμη, άνοιξέ την και στρώσε με αυτή μια φόρμα πίτας 23 εκ. χωρίς αποσπώμενο πάτο. Ψήσε τη βάση στα τυφλά για 20 λεπτά.
- Άπλωσε τους κύβους κολοκύθας σε ταψί, σκέπασε με αλουμινόχαρτο και ψήσε για 20–30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Ο χρόνος εξαρτάται από την κολοκύθα. Πίεσέ τους σε ένα χοντρό σουρωτήρι για να φύγουν τα υγρά και άφησέ τους να κρυώσουν. Έπειτα πολτοποίησέ τους στο μπλέντερ ή με πιρούνι.
- Χτύπησε ελαφρά τα αυγά και τον κρόκο σε ένα μεγάλο μπολ.
- Βάλε σε ένα κατσαρολάκι τη ζάχαρη, τα μπαχαρικά και την κρέμα γάλακτος. Ζέστανε μέχρι το μείγμα να αρχίσει να σιγοβράζει, ανακατεύοντας με σύρμα. Ρίξε το στα αυγά και χτύπησε σύντομα. Πρόσθεσε τον πολτό κολοκύθας και ανακάτεψε μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά.
- Χαμήλωσε τον φούρνο στους 180°C. Ρίξε τη γέμιση στη βάση και ψήσε για 35–40 λεπτά. Η πίτα θα φουσκώσει στις άκρες, ενώ το κέντρο της θα παραμένει ελαφρώς τρεμουλιαστό.
- Βγάλε την πίτα από τον φούρνο και άφησέ την να κρυώσει πάνω σε σχάρα. Σέρβιρέ την ζεστή ή κρύα, με crème fraîche ή χτυπημένη κρέμα γάλακτος.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;