Στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου η αφιέρωση του Γιώργου Ντάβλα στην αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη και στην Άννα Βίσση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, η ξεχωριστή μουσική βραδιά του Σωματείου Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις «MDA Ελλάς», με τίτλο «Αφιέρωμα στα Τραγούδια του Παγκόσμιου & Ελληνικού Κινηματογράφου».

Η ιδιαίτερη αυτή βραδιά αποτέλεσε μια ξεχωριστή συνάντηση μουσικής, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς, με στόχο την ενίσχυση του έργου του MDA Ελλάς και τη στήριξη των ανθρώπων που ζουν με νευρομυϊκές παθήσεις.

Με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από το κοινό, η βραδιά ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους μέσα από αγαπημένες μελωδίες του παγκόσμιου και του ελληνικού κινηματογράφου, σε ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η πρωτοβουλία του Γιώργου Ντάβλα να αφιερώσει τη ένα τραγούδι στην αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια σπουδαία προσωπικότητα με ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό και στην κοινωνική προσφορά. Παράλληλα, εξίσου θερμή αφιέρωση έκανε και στην κορυφαία ερμηνεύτρια Άννα Βίσση, τραγουδώντας το «Μεθυσμένη Πολιτεία», τιμώντας την τεράστια πορεία και συνεισφορά της στη μουσική.

Στη συναυλία συμμετείχε η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Έλενα Κελεσίδη, ενώ ξεχωριστές ερμηνείες παρουσίασαν ο Γιώργος Ντάβλας, η Δέσποινα Πολυκανδρίτου και ο Αλέξανδρος Τσαπράζης.

Η καλλιτεχνική βραδιά απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η μουσική συνδέθηκε με έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη του πολιτισμού ως μέσο ευαισθητοποίησης, αλληλεγγύης και προσφοράς.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και στη δημιουργία μιας βραδιάς που συνδύασε την υψηλή αισθητική με την κοινωνική προσφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική υπήρξε η συμβολή του Abaton Island Resort & Spa, το οποίο στήριξε έμπρακτα τη διοργάνωση προσφέροντας τη φιλοξενία των συντελεστών της εκδήλωσης. Το Abaton Island Resort & Spa αποτελεί έναν πολυτελή προορισμό με ξεχωριστό σχεδιασμό και ιδιαίτερη αισθητική. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 152 ευρύχωρα δωμάτια, σουίτες και βίλες, σχεδιασμένα αποκλειστικά, με 71 πισίνες, εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις και προσφέροντας μαγευτική θέα στη θάλασσα. Το ξενοδοχείο αποτελεί μέρος των prestigious consortia της Virtuoso, της Select και των Serandipians, μαζί με τα καλύτερα luxury ξενοδοχεία από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, είναι μέλος του Hersonissos Group Hotels, που διαθέτει έξι ξενοδοχεία στην περιοχή της Χερσονήσου και ένα ξενοδοχείο στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης.

Η προσφορά αυτή αποτέλεσε μια ουσιαστική πράξη υποστήριξης προς τον σκοπό του MDA Ελλάς, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον κ. Αντώνη Λακιώτη, για την πολύτιμη υποστήριξη και τη συμβολή του στην προσπάθεια. Η παρουσία ανθρώπων και φορέων που στηρίζουν έμπρακτα πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και αποδεικνύει πως η κοινωνική προσφορά αποκτά ουσιαστική δύναμη όταν γίνεται πράξη.

Το MDA Ελλάς συνεχίζει με συνέπεια το έργο του, έχοντας ως σταθερό στόχο μια κοινωνία με περισσότερη συμπερίληψη, φροντίδα, αλληλεγγύη και ουσιαστική στήριξη για όλους.