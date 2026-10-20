Φθινοπωρινό στιλ με χαρακτήρα: 6 ιδέες για εμφανίσεις που ξεχωρίζουν

Καθώς αλλάζει ο καιρός, αλλάζει και ο τρόπος που ντύνεσαι. Τα ζεστά υφάσματα, οι πρακτικές στρώσεις και οι μικρές λεπτομέρειες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως χρειάζεται να αφήσεις πίσω το προσωπικό σου στιλ. Για τη σεζόν φθινόπωρο και χειμώνα 2026, 6 ιδέες που δείχνουν πώς μπορείς να συνδυάσεις άνεση, χαρακτήρα και κομμάτια που φοριούνται με πολλούς τρόπους.

Weekend Max Mara: μια απόδραση με καρό και ζεστά πλεκτά

Η καμπάνια της Weekend Max Mara ταξιδεύει στην ιρλανδική ύπαιθρο, ανάμεσα σε πράσινα τοπία, πέτρινα χωριά και ανεμοδαρμένους γκρεμούς. Η αίσθηση της απόδρασης περνά και στα ρούχα, με ζεστά πλεκτά, φαρδιές φούστες, τουίντ, μάλλινα υφάσματα και καρό σε διαφορετικές εκδοχές. Αν θέλεις να δοκιμάσεις αυτή τη διάθεση στην καθημερινότητά σου, ξεκίνα με ένα καρό πανωφόρι και κράτησε τα υπόλοιπα κομμάτια πιο απλά. Έτσι, το μοτίβο ξεχωρίζει χωρίς να βαραίνει το σύνολο.

Sportmax: καθαρές γραμμές και κίνηση

Η Sportmax επιλέγει μια πιο δυναμική, σύγχρονη εικόνα. Στην καμπάνια της, τα ανάλαφρα υφάσματα κινούνται στον αέρα, ενώ οι καθαρές γραμμές και οι έντονες σιλουέτες δημιουργούν μια αίσθηση ενέργειας. Ασημί, πορτοκαλί και λευκό δίνουν χρώμα στην πρόταση. Εδώ μπορείς να κρατήσεις την ιδέα της κίνησης και να τη μεταφέρεις σε ένα καθημερινό ντύσιμο με ένα εντυπωσιακό πανωφόρι ή μια ρευστή μπλούζα, συνδυασμένα με πιο ήσυχα βασικά κομμάτια.

Marina Rinaldi: το στιλ δεν χωρά σε μέτρα

Με το μήνυμα «Size Doesn’t Matter», η Marina Rinaldi συνδέει τη νέα της οπτική με την ιδέα πως οι μετρήσεις δεν ορίζουν την προσωπικότητα ή την κομψότητα μιας γυναίκας. Η πέρλα και η μεζούρα λειτουργούν ως σύμβολα της καμπάνιας, ενώ η δεύτερη παραπέμπει στην ιστορία της ραπτικής και της δεξιοτεχνίας. Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται στην υπενθύμιση πως το ρούχο μπορεί να αναδεικνύει την ταυτότητά σου, χωρίς να την περιορίζει.

Max Mara Tailleur Sartoriale: το σακάκι σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Στη συλλογή Tailleur Sartoriale, το σακάκι συνδυάζει τη ραπτική παράδοση με ευέλικτο styling. Μπορείς να το φορέσεις με τζιν, φούστα ή βραδινό φόρεμα, ανάλογα με την περίσταση. Η συλλογή περιλαμβάνει υλικά όπως κασμίρι, μετάξι και μάλλινη κρεπ, ενώ η χρωματική παλέτα κινείται από το γκρι και το καμηλό μέχρι το κόκκινο και το μπλε. Αν επενδύσεις σε ένα καλοραμμένο σακάκι, έχεις ένα κομμάτι που αλλάζει ύφος εύκολα με τα υπόλοιπα ρούχα σου.

M&S: καρό επιλογές για κάθε μέρα

Η M&S προτείνει καρό επιλογές για γυναίκες και άνδρες, σε αποχρώσεις όπως καφέ, μπεζ, χακί, μαύρο και κόκκινο. Στη γυναικεία σειρά θα βρεις καρό τζάκετ, πλεκτά, πανωφόρια, μίντι φούστες και καλσόν, ενώ οι ανδρικές επιλογές περιλαμβάνουν σακάκια με σχέδιο pied-de-poule και φουσκωτά μπουφάν. Μπορείς να φορέσεις το καρό ως βασικό στοιχείο του συνόλου ή να το συνδυάσεις με μονόχρωμα ρούχα για πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Marella ART. 365: κομψότητα με σύγχρονες λεπτομέρειες

Για τη συλλογή ART. 365, η Marella συνδυάζει καθαρές γραμμές με απαλά υφάσματα και διακριτικές, θηλυκές λεπτομέρειες. Η χαρακτηριστική ασπρόμαυρη παλέτα εμπλουτίζεται με βαθύ πετρόλ και απαλό nude ροζ, ενώ τα σακάκια χωρίς γιακά και με τονισμένη μέση συνυπάρχουν με φορέματα και μπλούζες που ξεχωρίζουν για τα διαφανή τμήματα, τις σούρες και τα ανοίγματα. Αν προτιμάς το φθινοπωρινό χειμερινό στιλ με πιο λιτή βάση, εδώ θα βρεις ενδιαφέρον στις μικρές πινελιές, όπως τα χρυσά στοιχεία και οι φούντες με χρωματιστές πέτρες ρητίνης.

Από το καλοραμμένο σακάκι μέχρι το πιο χαλαρό καρό πανωφόρι, δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να προσεγγίσεις το φθινοπωρινό χειμερινό στιλ. Διάλεξε εκείνα τα στοιχεία που ταιριάζουν στην καθημερινότητά σου και συνδύασέ τα με όσα ήδη φοράς.