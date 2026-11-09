Η LG Gallery+ φέρνει την τοπική τέχνη στα σπίτια σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας με την κορεατική πολιτιστική κληρονομιά

Η LG Gallery+ παρουσιάζει μια νέα σειρά έργων τέχνης, αφιερωμένη στην τοπική τέχνη και τον πολιτισμό, ξεκινώντας με μια συλλογή που αναδεικνύει τη βασιλική κληρονομιά της δυναστείας Joseon της Κορέας.



Η πρώτη συλλογή περιλαμβάνει 21 ψηφιακά έργα τέχνης, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αρχιτεκτονική των ανακτόρων και τις βασιλικές ζωγραφικές απεικονίσεις έως την κεραμική και τα παραδοσιακά αντικείμενα.



Η συλλογή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις WIPCO, HEDIT και ELFACTORY, μεταφέροντας τον πλούσιο πολιτιστικό πλούτο της Κορέας στους σύγχρονους χώρους διαβίωσης.



Οι επόμενες συλλογές θα εξερευνήσουν διαφορετικές τοπικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και πολιτιστικές παραδόσεις από όλο τον κόσμο.



Η LG Electronics εγκαινιάζει μια νέα σειρά περιεχομένου στην υπηρεσία LG Gallery+, την υπηρεσία καλλιτεχνικού περιεχομένου για τις τηλεοράσεις LG¹, η οποία αναδεικνύει την τέχνη και τον οπτικό πολιτισμό που διαμορφώνονται από τον τόπο προέλευσής τους. Με αφετηρία τη συλλογή της Κορέας (Korea Collection), η νέα σειρά φέρνει ξεχωριστές τοπικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις στο σπίτι, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τις ιστορίες, την αισθητική και τις δημιουργικές παραδόσεις που προσδίδουν σε κάθε περιοχή τη μοναδική της ταυτότητα.

Ως η πρώτη παρουσίαση της συλλογής της Κορέας, η K-Heritage Collection περιλαμβάνει 21 ψηφιακά έργα τέχνης, εμπνευσμένα από τη βασιλική κουλτούρα της δυναστείας Joseon της Κορέας (1392-1897). Η πρώτη ενότητα, με τίτλο Season 1 – Joseon Royal Court Series, παρουσιάζει την αρχιτεκτονική των ανακτόρων της εποχής Joseon, βασιλικούς πίνακες, κεραμικά και παραδοσιακά αντικείμενα.



Εξερευνώντας τη βασιλική κληρονομιά της Κορέας

Η συλλογή περιλαμβάνει δυναμικά έργα βιντεοτέχνης (media art), τα οποία μεταφέρουν με ρεαλιστικό τρόπο την αίσθηση της αρχιτεκτονικής και της ατμόσφαιρας που χαρακτηρίζουν τα ιστορικά βασιλικά ανάκτορα της Κορέας. Το έργο Into the Throne Hall οδηγεί τους θεατές στο εσωτερικό της αίθουσας Geunjeongjeon, στο ανάκτορο Gyeongbokgung, αναδεικνύοντας τις περίτεχνες διακοσμητικές ζωγραφικές παραστάσεις dancheong (παραδοσιακή κορεατική διακοσμητική τεχνοτροπία), τις οροφές και τους κίονες. Το έργο Between Moon and Water, προκαλώντας ταυτόχρονα στοχασμό και θαυμασμό, αποτυπώνει νυχτερινές εικόνες του περιπτέρου Gyeonghoeru και του περιβάλλοντος τοπίου. Μαζί, τα δύο έργα μεταφέρουν στον χώρο του σπιτιού τη διαχρονική ομορφιά και τη σχεδόν απόκοσμη γαλήνη των ανακτόρων της εποχής Joseon.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης παραδοσιακούς κορεατικούς βασιλικούς πίνακες, οι οποίοι επαναπροσεγγίζονται μέσα από την ψηφιακή τέχνη. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα έργα Ilwolobongdo (Ήλιος, Σελήνη και Πέντε Κορυφές), Morando (πίνακες με παιώνιες) και Gunando (πίνακες με σμήνη άγριων χηνών). Άλλα έργα εστιάζουν σε παραδοσιακά κορεατικά αντικείμενα, όπως τα λευκά πορσελάνινα αγγεία σε σχήμα Σελήνης (moon jars), τα κεραμικά Buncheong, η μπλε και λευκή πορσελάνη, καθώς και οι κρατικές σφραγίδες (guksae). Μέσω της LG Gallery+, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν τους πολιτιστικούς θησαυρούς και τις καλλιτεχνικές παραδόσεις της περιόδου Joseon, αποκτώντας βαθύτερη εκτίμηση για την καινοτομία, την τεχνική αρτιότητα και τη δεξιοτεχνία των δημιουργών τους.

Η K-Heritage Collection αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τρεις εταιρείες που ειδικεύονται στο ψηφιακό περιεχόμενο και την τεχνολογία. Η WIPCO, κορεατική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ψηφιακών διδύμων (digital twins), υποστήριξε την παραγωγή αξιοποιώντας τα ψηφιακά της στοιχεία. Η HEDIT της Heritage LAB, η οποία εξειδικεύεται σε περιεχόμενο που συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με την τεχνολογία, ανέλαβε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία της συλλογής. Τέλος, η ELFACTORY, εταιρεία τεχνολογίας της τέχνης, ήταν υπεύθυνη για την ενσωμάτωση στην πλατφόρμα και τη διανομή του περιεχομένου.

Διευρύνοντας την πρόσβαση στην τέχνη μέσω της LG Gallery+

Πέρα από αυτή τη νέα συναρπαστική συλλογή, η LG συνεχίζει να διευρύνει το εύρος του υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικού περιεχομένου που διατίθεται μέσω της LG Gallery+, συνεργαζόμενη με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς από όλο τον κόσμο, όπως η National Gallery στο Λονδίνο, το The Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη και το National Museum of Modern and Contemporary Art στη Σεούλ.

Η LG έχει επίσης συνεργαστεί με καλλιτεχνικές πλατφόρμες, όπως η Saatchi Art, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία σύγχρονων έργων τόσο καταξιωμένων όσο και ανερχόμενων δημιουργών. Η LG Gallery+, η πλατφόρμα καλλιτεχνικού περιεχομένου για τις τηλεοράσεις LG, παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 5.000 μεμονωμένα έργα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δημιουργιών: από κλασικούς και σύγχρονους πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά έως εικονογραφήσεις από τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών και φωτογραφίες της φύσης. Η LG Gallery+ συμπληρώνει τη σειρά LG Art TV², στην οποία περιλαμβάνονται οι τηλεοράσεις LG OLED evo W6 Wallpaper TV, LG OLED evo G6 και LG Gallery TV.

«Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα μοναδικό παράθυρο σε έναν τόπο, την ιστορία του, τη δημιουργικότητα και την ταυτότητά του», δήλωσε ο Chris Jo, επικεφαλής του webOS Platform Business Center της LG Media Entertainment Solution Company. «Ξεκινώντας από την Κορέα, στόχος μας είναι η LG Gallery+ να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν ξεχωριστές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, εντάσσοντάς τες στους καθημερινούς χώρους διαβίωσής τους. Καθώς η σειρά θα εμπλουτίζεται, προσβλέπουμε στη συνεργασία με τοπικούς εταίρους, ώστε να φέρουμε περισσότερες από αυτές τις ιστορίες και δημιουργικές παραδόσεις στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε το διαθέσιμο καλλιτεχνικό μας περιεχόμενο και να συνεργαζόμαστε με εταίρους, προσφέροντας στις τηλεοράσεις LG ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εμπειριών».