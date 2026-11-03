Η Παγκόσμια Ημέρα Vegan φέρνει τη δημιουργικότητα στην κουζίνα με τη σειρά φούρνων μικροκυμάτων της LG NeoChef™

Η vegan διατροφή αποτελεί για όλο και περισσότερους ανθρώπους μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τις καθημερινές διατροφικές τους συνήθειες και οι φούρνοι μικροκυμάτων NeoChef™ της LG είναι οι κατάλληλοι συνοδοιπόροι. Η Παγκόσμια Ημέρα Vegan, που γιορτάστηκε χθες, αποτελεί αφορμή για να ανακαλύψει κανείς νέες συνταγές, να δοκιμάσει διαφορετικούς συνδυασμούς υλικών και να εντάξει περισσότερες επιλογές φυτικής προέλευσης στην ζωή του. [1]

Σχεδιασμένοι για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, οι φούρνοι μικροκυμάτων NeoChef™ συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία και ευκολία χρήσης, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για την προετοιμασία μιας μεγάλης ποικιλίας γευμάτων. Χάρη στην τεχνολογία Smart Inverter, εξασφαλίζουν ακριβή έλεγχο της ισχύος, ομοιόμορφο ζέσταμα και αποτελεσματική απόψυξη, συμβάλλοντας σε σταθερά και απολαυστικά αποτελέσματα.[2]

Μπορείτε να δημιουργήσετε απλά και απολαυστικά γεύματα με την λειτουργία Infrared Heating™. Η μαγειρική γίνεται πιο εύκολη, προσφέροντας παράλληλα υγιεινά και γευστικά αποτελέσματα. Με τις λειτουργίες Grill και Ατμού, τα γεύματα διατηρούν την τραγανή υφή τους εξωτερικά, ενώ παραμένουν ζουμερά στο εσωτερικό, διαφυλάσσοντας τη φυσική τους γεύση και τα αρώματά τους.[3]

Η φιλοσοφία της υγιεινής διατροφής και της ευκολίας συναντιούνται στην σειρά φούρνων μικροκυμάτων NeoChef™ και συγκεκριμένα, στην λειτουργία EasyClean™. Η επικεντρωμένη στη διευκόλυνση του χρήστη τεχνολογία, προσφέρει έναν εύκολο και απλό τρόπο καθαρίσματος της συσκευής, ώστε ο χρήστης να μπορεί να απολαμβάνει το φαγητό του χωρίς περιττές αγγαρείες. [4]

Ο σύγχρονος σχεδιασμός των φούρνων της σειράς με φωτεινή λυχνία LED, σταθερό δακτύλιο και μεγάλη χωρητικότητα, συμβάλει σε μία premium μαγειρικής εμπειρίας, εμπνευσμένης από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. [5]

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Vegan, η LG ενθαρρύνει τους καταναλωτές να πειραματιστούν με τα αγαπημένα τους υλικά, να ανακαλύψουν νέες συνταγές και να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στην καθημερινή μαγειρική. Γιατί, τελικά, η τεχνολογία στην κουζίνα δεν αφορά μόνο την ευκολία, αλλά και τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε περισσότερο όσα αγαπάμε.

Με τους LG NeoChef™ φούρνους μικροκυμάτων, κάθε ημέρα μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για περισσότερη έμπνευση, δημιουργικότητα και γεύση.

[1] Αφορά τα μοντέλα: MH6535GDS, MH6535GDH, MH6535GIB, MH7032JAS, MH6032GAS. Οι λειτουργίες που αναφέρονται και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

[2] Η δοκιμή έγινε από την Intertek. Δείγμα δοκιμής: LG solo μεσαίου μεγέθους (NeoChefTM: MS32XX έναντι Συμβατικού: MS4043)

[3]Δείγμα δοκιμής: Μεσαίου μεγέθους LG convection (MJ39XX) / Δοκιμασμένη μέθοδος: Εσωτερική δοκιμή της LG. Τα εξαρτήματα ατμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο του προϊόντος.

[4] Δοκιμασμένο από την SGS.

[5] Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.