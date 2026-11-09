Advent calendar της Κιμ Καρντάσιαν: Πλήρωσαν 148 δολάρια και ήταν… “φόλα”!

Μια χριστουγεννιάτικη έκπληξη που μάλλον κανείς δεν περίμενε επιφύλασσε φέτος η Skims, η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν. Το πολυσυζητημένο advent calendar της, με τιμή 148 δολάρια, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, καθώς όσοι το αγόρασαν ανακάλυψαν ότι πίσω από τα γιορτινά κουτάκια κρύβονταν κυρίως λαστιχάκια μαλλιών, τσιμπιδάκια, μπρελόκ και μικρά αξεσουάρ.

Mπορεί τα χριστουγεννιάτικα ημερολόγια να έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν λίγη χαρά κάθε μέρα μέχρι τα Χριστούγεννα, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η χαρά έδωσε γρήγορα τη θέση της στην απογοήτευση. Μάλιστα, οι αντιδράσεις πήραν τέτοιες διαστάσεις, ώστε η εταιρεία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια κίνηση που δεν συνηθίζεται.

Τι έκρυβαν τα 12 κουτάκια του ημερολογίου;

Τα advent calendars αποτελούν πλέον μία από τις πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικες τάσεις. Από τις κλασικές εκδοχές με σοκολατάκια μέχρι τις πιο πολυτελείς προτάσεις μεγάλων beauty και fashion brands, η ιδέα παραμένει ίδια. Κάθε κουτάκι κρύβει μια μικρή έκπληξη που κάνει την αναμονή των Χριστουγέννων πιο διασκεδαστική.

Η Skims αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή, παρουσιάζοντας το Accessories Advent Calendar, ένα ημερολόγιο με 12 μικρά δώρα. Ανάμεσά τους υπήρχαν σατέν scrunchies, λαστιχάκια, κλιπ μαλλιών, μπρελόκ και ένας μικρός καθρέφτης.

Ωστόσο, η τιμή του προϊόντος δημιούργησε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτές που τελικά κατάφερε να καλύψει. Οι αγοραστές περίμεναν κάτι πιο ιδιαίτερο από ένα brand που έχει συνδέσει το όνομά του με την πολυτέλεια και την Κιμ Καρντάσιαν.

Τα βίντεο στο TikTok που έγιναν viral



Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ξεκινήσει ο χαμός. Χρήστες του TikTok άρχισαν να ανεβάζουν βίντεο στα οποία άνοιγαν ένα προς ένα τα κουτάκια, με τις αντιδράσεις τους να γίνονται ολοένα και πιο απολαυστικές για όσους παρακολουθούσαν, αλλά καθόλου ευχάριστες για την εταιρεία. Ένα από τα βίντεο, που δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου, ξεπέρασε τις 60 εκατομμύρια προβολές, ενώ τα σχόλια κάτω από αντίστοιχες αναρτήσεις ήταν ιδιαίτερα αιχμηρά.

«Κιμ, πραγματικά αρχίζεις να με εκνευρίζεις. Αυτό είναι υπερβολικά ακριβό». Ένας άλλος χρήστης σχολίασε με αρκετή δόση χιούμορ: «Αυτό το ημερολόγιο της Skims μοιάζει με αυτά που θα έβρισκα στο πάτωμα αν τραβούσα το κρεβάτι μου μακριά από τον τοίχο».

Δεν έλειψαν και όσοι αμφισβήτησαν ευθέως την αξία των προϊόντων. «150 δολάρια για πράγματα που αξίζουν το πολύ 20; Είναι τρελό», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος περιέγραψε το περιεχόμενο ως «σαβούρα από το Temu». Αρκετοί έφτασαν στο σημείο να χαρακτηρίσουν το ημερολόγιο «απάτη» και «το χειρότερο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο όλων των εποχών».

Το παράδοξο είναι ότι, παρά την αρνητική δημοσιότητα, το συγκεκριμένο advent calendar εμφανιζόταν εξαντλημένο στην ιστοσελίδα της Skims, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε λίστα αναμονής.

Η απάντηση της Skims και η επιστροφή χρημάτων

Όσο τα βίντεο συγκέντρωναν εκατομμύρια προβολές, τόσο μεγάλωνε και η πίεση προς την εταιρεία. Τελικά, η Skims αποφάσισε να παρέμβει, αναγνωρίζοντας ότι το προϊόν δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες ορισμένων πελατών. Στις 8 Νοεμβρίου, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο TODAY.com: «Γνωρίζουμε τα σχόλια που έχουν διατυπώσει ορισμένοι πελάτες σχετικά με το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο της Skims και τα ακούσαμε με προσοχή».

Στη συνέχεια, η εταιρεία ξεκαθάρισε πως είχε ήδη επικοινωνήσει προσωπικά με κάθε αγοραστή, προσφέροντας δύο επιλογές: πλήρη επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για αγορές άλλων προϊόντων της Skims. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια προσπάθεια να περιοριστεί η δυσαρέσκεια και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Όταν το όνομα ενός brand δεν αρκεί

Η ιστορία του advent calendar της Skims δείχνει πόσο εύκολα ένα προϊόν που δημιουργήθηκε για να εντυπωσιάσει μπορεί να φέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Οι καταναλωτές που επιλέγουν ένα ακριβό χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο δεν αγοράζουν απλώς μερικά μικροαντικείμενα. Πληρώνουν για την εμπειρία, την προσμονή και την αίσθηση ότι κάθε κουτάκι κρύβει κάτι που αξίζει. Στην περίπτωση της Skims, όμως, η διαφορά ανάμεσα στην τιμή και στην αντιλαμβανόμενη αξία των δώρων ήταν αυτή που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις.