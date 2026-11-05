Γιόρτασε τα 97α γενέθλιά του χορεύοντας και λίγη ώρα μετά… πέθανε!

Μια γιορτή γενεθλίων γεμάτη μουσική, γέλια και αγαπημένα πρόσωπα είχε μια κατάληξη που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Στην Καλιφόρνια, ένας 97χρονος άνδρας, ο Βίτο, έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων του, λίγη ώρα αφότου είχε χορέψει με την παρέα του το «Stayin’ Alive» των Bee Gees. Οι τελευταίες του στιγμές ήταν γεμάτες από όλα εκείνα που αγαπούσε, με την ιστορία του να συγκινεί εκατομμύρια ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βίτο δεν ήθελε να περάσει τα 97α γενέθλιά του ήσυχα στο σπίτι. Αντίθετα, είχε ζητήσει ένα μεγάλο πάρτι με θέμα το Halloween, γεμάτο φίλους, μουσική και καλή διάθεση. Στη διοργάνωση συμμετείχε και η 24χρονη γειτόνισσά του, Έντεν Μαλινόφ, αρτοποιός από το Λος Άντζελες, η οποία μοιράστηκε αργότερα την ιστορία του στο TikTok.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο ηλικιωμένος άνδρας εμφανίζεται χαμογελαστός, να χειροκροτεί και να χορεύει στον ρυθμό του «Stayin’ Alive». Φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο και υφασμάτινο παντελόνι, απολαμβάνει τη γιορτή του μαζί με τους καλεσμένους του. Λίγο αργότερα, αφού όλοι του τραγούδησαν το «Happy Birthday», ο Βίτο άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ξεχωριστή τούρτα και το μυστικό για τα 97 του χρόνια

Η Έντεν Μαλινόφ, η οποία διατηρεί την επιχείρηση γλυκών Baked, είχε αναλάβει να ετοιμάσει την τούρτα των γενεθλίων του. Μάλιστα, πριν από τη γιορτή, τον είχε ρωτήσει ποιο ήταν το μυστικό της μακροζωίας του.

Η απάντησή του ήταν τόσο απρόσμενη όσο και χαρακτηριστική του χιούμορ του. Της είπε πως το μυστικό ήταν να μην πίνει ποτέ φθηνό ποτό. Έτσι, η νεαρή αρτοποιός αποφάσισε να του φτιάξει μια ιδιαίτερη σοκολατένια τούρτα με κόκκινο κρασί.

«Την περασμένη εβδομάδα ήταν τα 97α γενέθλια του Βίτο και, πιστός στον χαρακτήρα του, ήθελε να τα γιορτάσει διοργανώνοντας ένα μεγάλο πάρτι για το Halloween», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας την επιθυμία του να γιορτάσει με τον δικό του τρόπο.

#RestInPeace #97YearsYoung #FaithOverFear #WholesomeMoments ♬ original sound – HappyRoom Clips @happyroomclips He danced at his own 97th birthday party… then went home to heaven surrounded by love 🙏 Vito told his neighbor Eden his secret to a long life was simple — never let age stop you. So she baked him a red wine chocolate cake “like fine wine,” he danced the night away with his favorite music playing, everyone sang Happy Birthday… and he passed away peacefully right there, surrounded by the people he loved. 97 years. Dancing. Laughing. Loved. Isn’t this how we would all want to go? TYPE AMEN for Vito 🙏 Rest in peace, legend. #Vito

«Ήταν η ψυχή του πάρτι»

Παρότι τους χώριζαν περισσότερα από 70 χρόνια, η Έντεν και ο Βίτο είχαν αναπτύξει μια όμορφη φιλία. Για εκείνη, δεν ήταν απλώς ένας ηλικιωμένος γείτονας, αλλά ένας άνθρωπος με χιούμορ, ζωντάνια και μια αξιοθαύμαστη διάθεση να χαίρεται την καθημερινότητά του.

«Αν έμαθα κάτι από τον Βίτο, είναι να μην αφήνεις ποτέ την ηλικία σου να σε περιορίζει», έγραψε στην ανάρτησή της.

Και συνέχισε: «Αυτός ο άνθρωπος έζησε τη ζωή του στο έπακρο, κυριολεκτικά μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές. Στα 24 μου χρόνια δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω. Ήταν η ψυχή του πάρτι».

Η ξαφνική απώλειά του προκάλεσε θλίψη στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του. Ωστόσο, η νεαρή γυναίκα επέλεξε να θυμάται εκείνη τη βραδιά και για τις όμορφες στιγμές που πρόλαβαν να μοιραστούν.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον θάνατό του μια «δραματική έξοδο», εκτιμώντας πως, αν ο ίδιος μπορούσε να αποφασίσει πώς θα αποχαιρετούσε τη ζωή, ίσως να επέλεγε κάτι αντίστοιχο.

«Ήταν περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που αγαπούσε, γιορτάζαμε μια μακρά και γεμάτη ζωή και είμαι απλώς ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος της», ανέφερε συγκινημένη.

Έφυγε από τη ζωή με την αγαπημένη του μουσική

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και ο καλύτερός του φίλος μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως εξήγησε, ο Βίτο αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα υγείας, όμως κανείς από το περιβάλλον του δεν γνώριζε πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του.

«Είχε κάποια προβλήματα υγείας, τη σοβαρότητα των οποίων δεν γνωρίζαμε, και έφυγε ήρεμα από τη ζωή, ενώ ακουγόταν η αγαπημένη του μουσική», έγραψε.

Η ιστορία του 97χρονου συγκίνησε τον κόσμο, με το βίντεο που δημοσίευσε η Μαλινόφ να συγκεντρώνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, 9,5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, απόλυτος θρύλος», έγραψε η 24χρονη αποχαιρετώντας τον.

Και κάπως έτσι, ένα πάρτι γενεθλίων που ξεκίνησε με χαμόγελα κατέληξε σε έναν απρόσμενο αποχαιρετισμό. Ο Βίτο έφυγε στα 97 του χρόνια, έχοντας περάσει τις τελευταίες του στιγμές ανάμεσα σε ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Μια ιστορία που, πέρα από τη θλίψη της απώλειας, θυμίζει πόση σημασία έχουν οι στιγμές που μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους.