The Weeknd: Η περιοδεία που ξεκίνησε με αναβολές και κατέληξε να σπάσει κάθε ρεκόρ

Μια περιοδεία που αρχικά είχε σχεδιαστεί για το 2020 εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Ο The Weeknd κατάφερε με το After Hours til Dawn Tour να συγκεντρώσει εκατομμύρια θεατές, να ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες και να καταγράψει εισπράξεις που τον έφεραν στην κορυφή των ανδρών σόλο καλλιτεχνών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Καναδός τραγουδιστής και η ομάδα του άρχισαν να οργανώνουν τις συναυλίες για την προώθηση του άλμπουμ After Hours. Ωστόσο, η πανδημία του COVID-19 ανέτρεψε τα σχέδιά τους, αναγκάζοντάς τους να αναβάλουν την περιοδεία. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η καθυστέρηση θα αποτελούσε την αρχή μιας τόσο μεγάλης μουσικής διαδρομής.

Τέσσερα χρόνια γεμάτα μουσική και εκατομμύρια θεατές

Το 2022 ο The Weeknd ξεκίνησε επιτέλους τις εμφανίσεις του και από εκείνη τη στιγμή η περιοδεία άρχισε να αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι συναυλίες πολλαπλασιάζονταν, το κοινό ανταποκρινόταν εντυπωσιακά και το πρόγραμμα εμπλουτιζόταν συνεχώς με νέες επιτυχίες.

Άλλωστε, στο διάστημα αυτό ο καλλιτέχνης δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Μετά το After Hours, κυκλοφόρησε το Dawn FM το 2022 και το Hurry Up Tomorrow το 2025, προσθέτοντας σταδιακά τραγούδια από τις νέες του δουλειές στις ζωντανές εμφανίσεις του. Έτσι, στις τελευταίες συναυλίες, το πρόγραμμα έφτασε να περιλαμβάνει περίπου 40 τραγούδια.

Η αυλαία της περιοδείας έπεσε στις 5 Νοεμβρίου 2026, στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, ο 36χρονος καλλιτέχνης πραγματοποίησε 176 συναυλίες σε 67 πόλεις και 30 χώρες, έχοντας περάσει τέσσερα χρόνια ταξιδεύοντας και τραγουδώντας μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές.

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Το οικονομικό ρεκόρ που τον έφερε στην κορυφή

Πέρα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, το After Hours til Dawn Tour ξεχώρισε και για τις εισπράξεις του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ανεπίσημα στοιχεία, τα έσοδα της περιοδείας άγγιξαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια εισιτήρια.

Με αυτή την επίδοση, ο The Weeknd φέρεται να κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Έλτον Τζον από το 2023. Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του θρυλικού μουσικού, Farewell Yellow Brick Road, είχε συγκεντρώσει περίπου 939 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας μέχρι τότε την πιο εμπορική περιοδεία άνδρα σόλο καλλιτέχνη.

Στη συνολική κατάταξη, πάντως, ο The Weeknd βρίσκεται πίσω από δύο ακόμη τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Τέιλορ Σουίφτ ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια με το Eras Tour, ενώ οι Coldplay έφτασαν περίπου τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια με το Music of the Spheres World Tour.

The Weeknd has broken the record for the highest-grossing tour by a male artist in history as his “After Hours Til Dawn” shows earned $1.3 billion. The tour gross is the third-largest in history behind Taylor Swift’s “Eras Tour” (over $2 billion) and Coldplay’s “Music of the Spheres” (over $1.5 billion). The previous male artist record was held by Elton John’s “Farewell Yellow Brick Road” tour ($939 million). https://t.co/MOJ7S4zBek — Variety (@Variety) November 5, 2026

Μια περιοδεία που ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία

Αυτό που κάνει την επιτυχία του The Weeknd ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι τίποτα δεν εξελίχθηκε όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Μια σειρά συναυλιών που επρόκειτο να συνοδεύσει την κυκλοφορία ενός άλμπουμ μετατράπηκε σε μια τετραετή παγκόσμια περιοδεία, η οποία τελικά συνδύασε τρεις διαφορετικές δισκογραφικές περιόδους του καλλιτέχνη.

Και μπορεί οι τελικοί οικονομικοί απολογισμοί να χρειάζονται ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, όμως η τεράστια προσέλευση του κοινού και η διάρκεια της περιοδείας αποτυπώνουν ήδη το μέγεθος της επιτυχίας.

Ο The Weeknd δεν ολοκλήρωσε απλώς μια ακόμη παγκόσμια περιοδεία. Έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους πιο εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής.