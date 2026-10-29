Halloween cookie pops με σοκολάτα

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Τα μπισκότα με κρέμα μεταμορφώνονται σε μικρά φαντασματάκια, κολοκύθες και ιστούς αράχνης. Η ιδέα της γέμισης-έκπληξης τα κάνει ακόμη πιο παιχνιδιάρικα, αρκεί να ενημερώσεις τους καλεσμένους ποια μπισκότα περιέχουν καυτερά υλικά ή άλλα αλλεργιογόνα.

Βάζουμε τη λευκή, τη μαύρη και την πορτοκαλί σοκολάτα σε τρία ξεχωριστά πυρίμαχα μπολ. Λιώνουμε κάθε σοκολάτα πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει, χωρίς να ακουμπά ο πάτος των μπολ στο νερό. Τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο, χωρίς να στερεοποιηθούν.

Μεταφέρουμε κάθε λιωμένη σοκολάτα σε ξεχωριστό στενό κανάτι ή ποτήρι, αρκετά βαθύ ώστε να μπορούμε να βουτήξουμε ολόκληρο το μπισκότο.

Χωρίζουμε τα μπισκότα στη μέση, ώστε να μείνει η κρέμα στη μία πλευρά. Αν δυσκολευόμαστε, τα ζεσταίνουμε για λίγα δευτερόλεπτα στον φούρνο μικροκυμάτων, για να μαλακώσει η γέμιση.

Πιέζουμε ένα ξυλάκι πάνω στην κρέμα κάθε μπισκότου. Σε όσα θέλουμε να έχουν γέμιση-έκπληξη, βάζουμε μια πολύ μικρή ποσότητα από το υλικό που επιλέξαμε. Αν βάλουμε πολύ, τα μπισκότα μπορεί να μην κολλήσουν ξανά καλά.

Σκεπάζουμε με το δεύτερο μισό κάθε μπισκότου. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιούμε λίγη λιωμένη σοκολάτα σαν κόλλα. Βάζουμε τα cookie pops στο ψυγείο για 10 λεπτά.

Στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Βουτάμε κάθε μπισκότο σε μία από τις λιωμένες σοκολάτες, ώστε να καλυφθεί ολόκληρο, και το ακουμπάμε στο ταψί. Αν θέλουμε, προσθέτουμε τρούφα όσο η σοκολάτα είναι ακόμη υγρή.

Για να φτιάξουμε ιστούς αράχνης στα μπισκότα με μαύρη σοκολάτα, σχηματίζουμε με λευκή σοκολάτα σταυρωτές γραμμές στην επιφάνεια. Περνάμε μια οδοντογλυφίδα μέσα από τις γραμμές, τραβώντας την προς τα έξω για να δημιουργηθεί το σχέδιο.

Αφήνουμε τα cookie pops στο ψυγείο για 15 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα.