Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου: τι συμβολίζει και πώς καθιερώθηκε

Κάθε χρόνο, λίγο πριν ή ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, μαθητές και στρατιωτικά τμήματα παρελαύνουν σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας. Για πολλούς, είναι μια γνώριμη εικόνα της σχολικής ηλικίας. Πίσω της, όμως, βρίσκεται μια ιστορία που ξεκίνησε μέσα στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής.

Η επέτειος άρχισε να γιορτάζεται από τον κόσμο

Η 28η Οκτωβρίου θυμίζει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις και την είσοδό της στον πόλεμο το 1940. Η επέτειος δεν καθιερώθηκε αρχικά με μια επίσημη κρατική απόφαση. Ο κόσμος άρχισε να τη γιορτάζει μέσα στην Κατοχή, με τον πρώτο εορτασμό να γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1941. Τα επόμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις, παρά τις προσπάθειες των γερμανικών αρχών να τις διαλύσουν.

Η πρώτη επίσημη γιορτή με παρέλαση

Το ελληνικό κράτος γιόρτασε επίσημα την επέτειο για πρώτη φορά το 1944, λίγο μετά την απελευθέρωση της Αθήνας. Τότε πραγματοποιήθηκε παρέλαση ενώπιον του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Η 28η Οκτωβρίου είχε ήδη αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη, καθώς οι πολίτες την τιμούσαν από το 1941, ακόμη και κάτω από την Κατοχή.

Τι συμβολίζει σήμερα η παρέλαση

Η παρέλαση λειτουργεί ως δημόσια υπενθύμιση της αντίστασης, της ελευθερίας και της συλλογικής προσπάθειας. Η συμμετοχή των μαθητών συνδέει τη μνήμη της επετείου με τις νεότερες γενιές, ενώ η παρουσία των στρατιωτικών τμημάτων θυμίζει τον αγώνα του 1940. Είναι, επίσης, μια αφορμή να θυμηθούμε ότι η επέτειος δεν αφορά μόνο μια ιστορική ημερομηνία, αλλά και την αξία της ενότητας απέναντι στον φασισμό και στον πόλεμο.

Γι’ αυτό η παρέλαση δεν είναι απλώς μια τελετουργική εμφάνιση στον δρόμο. Είναι ένας τρόπος να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και να συζητάμε τι σημαίνουν σήμερα οι λέξεις ελευθερία, αξιοπρέπεια και ειρήνη.