Νέα προϊόντα περιποίησης για εσένα και τον τετράποδο φίλο σου!

Μερικές φορές, μια μικρή προσθήκη στη ρουτίνα σου αρκεί για να την κάνει πιο ευχάριστη ή πιο ταιριαστή στις ανάγκες σου. Το ίδιο ισχύει και για τη φροντίδα του σκύλου σου, που έχει κι εκείνος τις δικές του στιγμές περιποίησης και θέλεις να τον προσέχεις. Στα νέα προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίσαμε, θα βρεις επιλογές που θα γίνουν η νέα σου συνήθεια!

Jo Malone London, περιποίηση και για τον σκύλο σου

Αν απολαμβάνεις να φροντίζεις τον σκύλο σου στο σπίτι, το Orange & Cedarwood Dog Shampoo είναι μια ιδιαίτερη πρόταση. Η Jo Malone London το δημιούργησε σε συνεργασία με τη βρετανική WildWash, με αιθέρια έλαια πορτοκαλιού και κέδρου φυσικής προέλευσης. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το σαμπουάν δημιουργεί αφρό που καθαρίζει και φρεσκάρει το τρίχωμα, αφήνοντάς το απαλό και με φυσική λάμψη. Η συσκευασία των 285 ml κυκλοφορεί με τέσσερις διαφορετικές εικονογραφήσεις σκύλων, τις οποίες μπορείς να επιλέξεις στα καταστήματα μέχρι να εξαντληθούν. Έτσι, ακόμη και το μπάνιο του κατοικιδίου αποκτά μια μικρή, παιχνιδιάρικη πινελιά.

NUXE Zinc Power, στοχευμένη φροντίδα για τις ατέλειες

Ένα σπυράκι λίγο πριν από μια σημαντική έξοδο μπορεί να σε βγάλει από τη διάθεση σου. Το Spot Corrector της σειράς Zinc Power της NUXE έχει σχεδιαστεί για τοπική εφαρμογή σε ατέλειες, σημάδια και κοκκινίλες. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει ψευδάργυρο PCA, εκχύλισμα λίτσι, 2% σουκινικό οξύ και 5% νιασιναμίδη. Το ειδικό πινελάκι βοηθά να απλώσεις το προϊόν με ακρίβεια, ενώ το διάφανο φιλμ που αφήνει στεγνώνει γρήγορα και μπορεί να φορεθεί κάτω από το μακιγιάζ. Η εταιρεία αναφέρει ότι το προϊόν δρα μέσα σε τέσσερις ώρες. Πρόκειται για ισχυρισμό του δελτίου Τύπου, ο οποίος βασίζεται σε δοκιμή χρήσης με αξιολόγηση δερματολόγου, όχι για υπόσχεση ότι κάθε επιδερμίδα θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο.

Tzimas Cosmetics, ορός με βιταμίνη C

Αν θέλεις να προσθέσεις βιταμίνη C στη ρουτίνα σου, το C Shield της Tzimas Cosmetics συνδυάζει 10% καθαρή βιταμίνη C με εκτοΐνη, εκχύλισμα δαμάσκηνου Kakadu και βιταμίνη Ε. Η εταιρεία αναφέρει ότι ο ορός βοηθά στη φωτεινότητα και στην πιο ομοιόμορφη όψη του τόνου, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό και την ενυδάτωση. Η σελίδα του προϊόντος τον προτείνει για χρήση σε καθαρό πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, μία ή δύο φορές την ημέρα. Σημειώνει επίσης να τον διατηρείς στο ψυγείο και να μην τον συνδυάζεις με προϊόντα που περιέχουν ρετινόλη ή οξέα φρούτων.

Οι ανάγκες σου δεν είναι ίδιες κάθε μέρα, ούτε κάθε προϊόν ταιριάζει σε όλους. Αν, όμως, αναζητάς νέες προτάσεις περιποίησης, αυτές οι επιλογές καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από τη φροντίδα του σκύλου σου μέχρι την πιο στοχευμένη περιποίηση της επιδερμίδας σου.