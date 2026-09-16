Η LG Electronics φέρνει αριστουργήματα από το MET στο σαλόνι σας με την υπηρεσία LG Gallery+

Η LG Electronics φέρνει αριστουργήματα από το MET στο σαλόνι σας με την υπηρεσία LG Gallery+

Σύνοψη:

Οι χρήστες του Gallery+ μπορούν πλέον να διακοσμήσουν τους χώρους τους με νέα εμβληματικά αριστουργήματα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 έργων από τα 19 τμήματα επιμέλειας του Met, που καλύπτουν συλλογές από το American Wing, την Ασιατική Τέχνη, την Ευρωπαϊκή Ζωγραφική και πολλά άλλα.



Η σειρά LG Art TV συνδυάζει σχεδιασμό με προηγμένες τεχνολογίες οθόνης που είναι ιδανικές για την ανάδειξη έργων τέχνης.



Οι LG Art TVs είναι ενσωματωμένες με την αποκλειστική υπηρεσία τέχνης της LG, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερα από 5.000 έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων έργων των Vincent van Gogh, Claude Monet και Georges Seurat, καθώς και δωρεάν δοκιμή τριών μηνών του premium Gallery+¹



Η LG Electronics συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη για να μετατρέψει την τηλεόρασή σας σε ζωντανό καμβά. Σήμερα, το LG Gallery+ παρουσιάζει 100 έργα τέχνης από τη συλλογή του Met, συμπεριλαμβανομένου του ελαιογραφικού πίνακα του Paul Cézanne του 1890 σε καμβά «Νεκρή Φύση με Μήλα και Γλάστρα με Πρίμουλες»· της ξυλογραφίας του Utagawa Hiroshige του 1848-49 «Seki»· και του ελαιογραφικού πίνακα του Winslow Homer του 1895 σε καμβά «Northeaster».

Εμπνευσμένοι από το σλόγκαν της LG, Life’s Good, οι χρήστες καλούνται να ανακαλύψουν μια επιλεγμένη συλλογή από τα 100+ επιλεγμένα έργα τέχνης από τη συλλογή του Met, συμπεριλαμβανομένων highlights και λιγότερο γνωστών έργων που αντιπροσωπεύουν την καλή ζωή, όπως ο ελαιογραφικός πίνακας του William Merritt Chase του 1892 σε καμβά «At the Seaside» και ο ελαιογραφικός πίνακας του Εdouard Manet του 1874 σε καμβά «The Monet Family in Their Garden at Argenteuil». Αυτή η νέα δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν τα αγαπημένα τους έργα και να τα απολαμβάνουν στις τηλεοράσεις τους στο σπίτι, προσφέροντας έναν νέο τρόπο εξερεύνησης των σημαντικότερων δημιουργιών από τη συλλογή του Μουσείου, η οποία καλύπτει 5.000 χρόνια τέχνης από όλο τον κόσμο.



Το LG Gallery+² μετατρέπει τις LG τηλεοράσεις σε εξατομικευμένη, ψηφιακή γκαλερί τέχνης. Βασισμένο στην βραβευμένη πλατφόρμα webOS της LG, το LG Gallery+ προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 5.000 έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών έργων των Vincent van Gogh, Claude Monet και Georges Seurat, καθώς και σύγχρονων και digital-first δημιουργιών.

«Μέσω της πλατφόρμας Gallery+, οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν τα αγαπημένα τους έργα τέχνης του The Met για να εμφανίζονται εναλλάξ, δημιουργώντας θεματικές παρουσιάσεις που αντικατοπτρίζουν το προσωπικό τους στυλ, τη διάθεση και την αγάπη για την τέχνη», λέει ο Josh Romm, Επικεφαλής Global Licensing and Partnerships του The Met. «Ευθυγραμμιζόμενο με την αποστολή του The Met να μοιράζεται την μοναδική μας συλλογή με τον κόσμο, αυτό το πρόγραμμα δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν έναν κόσμο τέχνης από την άνεση του σπιτιού τους.»

«Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας με το The Met ένα από τα πιο διάσημα μουσεία στον κόσμο, για να εμπλουτίσουμε τo περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω του LG Gallery+», δήλωσε ο Chris Jo, επικεφαλής του webOS Platform Business Center στην LG Media Entertainment Solution Company. «Τώρα, η μαγεία του The Met μπορεί να ζωντανέψει από την άνεση του σπιτιού από κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Η LG είναι περήφανη που προσφέρει μια νέα ευκαιρία στους ανθρώπους να συνδεθούν με ιστορίες τέχνης, πολιτισμού και ιστορίας, και να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα και την περιέργεια των χρηστών μας.»

Η σειρά LG Art TVs συνδυάζει κομψό σχεδιασμό με προηγμένες τεχνολογίες οθόνης, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο μια τηλεόραση μπορεί να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα ενός χώρου. Με τεχνολογίες όπως η Hyper Radiant Color Technology, Perfect Black, Perfect Color και το Reflection Free Premium, οι Art TVs αποδίδουν φυσικό χρώμα, εντυπωσιακό βάθος και υψηλή ευκρίνεια σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Η σειρά περιλαμβάνει την LG OLED evo W6 Wallpaper TV, σχεδιασμένη για απόλυτα διακριτική ενσωμάτωση στον χώρο , την LG OLED evo G6, με εφαρμοστό Gallery design και την LG Gallery TV, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως έργο τέχνης, διαθέτοντας εναλλάξιμες μαγνητικές κορνίζες³ και παρουσίαση εμπνευσμένη από γκαλερί τέχνης.

Με την συνεχώς διερευνώμενη συλλογή έργων τέχνης της, το LG Gallery+ συνεχίζει να φέρνει καλλιτεχνική έμπνευση και απόλαυση σε χώρους διαβίωσης σε όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε το LG Newsroom για τα τελευταία νέα και ενημερώσεις.