Οι καθημερινές συνήθειες και ο τρόπος ζωής εξελίσσονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι καταναλωτές επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οικιακές συσκευές υποστηρίζουν την καθημερινότητά τους και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των σύγχρονων χώρων διαβίωσης. Πρόσφατες έρευνες καταγράφουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις έξυπνες μεγάλες οικιακές συσκευές, ενώ ενεργειακή αποδοτικότητα, ευκολία, πολυλειτουργικότητα και εξοικονόμηση χώρου αναδεικνύονται ως σημαντικοί παράγοντες στις αγοραστικές αποφάσεις και την καινοτομία των προϊόντων.[1]

Στην IFA 2026, η LG Electronics (LG) παρουσιάζει επτά οικιακές συσκευές που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Το περίπτερο της εταιρείας αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον σχεδιασμό με γνώμονα την εξοικονόμηση χώρου μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο άνετη και αποδοτική καθημερινότητα στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Στα προϊόντα που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται ένα ψυγείο με αναγνώριση φωνής βασισμένη στην τεχνολογία Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου (LLM), ένα πλυντήριο ρούχων που καταναλώνει έως και 70% λιγότερη ενέργεια από την ελάχιστη απαιτούμενη για την επίτευξη ενεργειακής κλάσης Α στην Ευρώπη, μια λύση πλύσης και στεγνώματος «όλα σε ένα», σχεδιασμένη για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κατοικίες, και πολλά ακόμη. Συνολικά, η νέα σειρά αποτυπώνει την προσέγγιση της LG για πιο έξυπνες, αποδοτικές και πρακτικές εμπειρίες στην καθημερινότητα του σπιτιού.

#1. Ένα ψυγείο που κατανοεί τη φυσική γλώσσα

Το ψυγείο LG SIGNATURE επόμενης γενιάς φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στις premium κουζίνες, προσφέροντας μια εικόνα για τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο των συσκευών AI στο όραμα της LG για το AI Home. Μέσω φυσικής φωνητικής αλληλεπίδρασης, οι επισκέπτες στο περίπτερο μπορούν να γνωρίσουν μια σειρά από έξυπνες λειτουργίες, όπως καθοδήγηση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αποθήκευσης των υλικών. Μια νέα οθόνη LCD 6,8 ιντσών υποστηρίζει τη διαχείριση ψύξης με τεχνολογία AI της LG για βέλτιστη διατήρηση της φρεσκάδας, ενώ η λειτουργία AI Fresh παρακολουθεί τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας με βάση τις συνήθειες του χρήστη και μπορεί να προψύξει το εσωτερικό έως και δύο ώρες πριν από το αναμενόμενο άνοιγμα της πόρτας.

#2. Ένα πλυντήριο που καταναλώνει έως και 70% λιγότερη ενέργεια από την απαίτηση για ενεργειακή κλάση Α

Το νέο πλυντήριο ρούχων της LG, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη εντός του 2026, συνδυάζει τη φροντίδα υφασμάτων με τεχνολογία AI με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, καταναλώνοντας έως και 70% λιγότερη ενέργεια από την ελάχιστη απαιτούμενη για την επίτευξη ενεργειακής κλάσης Α. Συνδυάζεται με ένα premium στεγνωτήριο που επιτυγχάνει ενεργειακή κλάση Α σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ενεργειακά πρότυπα. Με τεχνολογίες Direct Drive Motor της LG και Dual Inverter Heat Pump™, το πλυντήριο και το στεγνωτήριο προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα και αξιόπιστη απόδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία Direct Drive Motor της LG έχει πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από την TÜV Rheinland για λειτουργία έως και 30 χρόνια. Οι λειτουργίες AI Wash και AI Dry ενισχύουν περαιτέρω τη φροντίδα των υφασμάτων, ανιχνεύοντας αυτόματα τους τύπους υφασμάτων και προσαρμόζοντας ανάλογα τους κύκλους πλύσης και στεγνώματος.

#3. Μια λύση πλύσης και στεγνώματος «όλα σε ένα», σχεδιασμένη για τα ευρωπαϊκά σπίτια

Το νέο κορυφαίο μοντέλο WashTower 25 ιντσών της LG διευρύνει τη σειρά ενιαίων λύσεων πλυντηρίου-στεγνωτηρίου της εταιρείας. Η νέα διάσταση τοποθετείται ανάμεσα στα υπάρχοντα μοντέλα 24 και 27 ιντσών της LG, προσφέροντας μια επιλογή ειδικά προσαρμοσμένη στους ευρωπαϊκούς χώρους διαβίωσης και στις διαμορφώσεις επίπλων.Βασισμένο σε μια σειρά WashTower με παγκόσμιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 3,2 εκατομμύρια μονάδες, το νέο μοντέλο διαθέτει την τεχνολογία Inverter Direct Drive™ της LG τόσο στο πλυντήριο όσο και στο στεγνωτήριο, προσφέροντας αξιόπιστη απόδοση, αυξημένη ανθεκτικότητα και ακριβή φροντίδα των υφασμάτων.

#4. Ένα ψυγείο πλήρους χωρητικότητας που προσαρμόζεται στον χώρο σας

Σχεδιασμένο για κουζίνες όπου η αξιοποίηση του χώρου αποτελεί προτεραιότητα, το νέο ψυγείο LG Fit & Max French-Door διαθέτει σχεδιασμό Zero Clearance, ο οποίος επιτρέπει την τοποθέτησή του σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ντουλάπια. Μια νέα οθόνη LCD 6,8 ιντσών βελτιώνει την ευχρηστία, ενώ το Full Convert Drawer προσφέρει ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης για συντήρηση και κατάψυξη. Η λειτουργία Dual FRESHConverter+ συμβάλλει περαιτέρω στη βέλτιστη διατήρηση των τροφίμων, χάρη σε ανεξάρτητα ελεγχόμενους χώρους που μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές προκαθορισμένες θερμοκρασίες, ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων. Η συσκευή έχει αναγνωριστεί με τα βραβεία σχεδιασμού iF και Red Dot 2026 και παρουσιάζεται σε μια διαδραστική ζώνη του περιπτέρου, όπου αναδεικνύονται οι ευέλικτες δυνατότητες αποθήκευσης τροφίμων.

#5. Ένα πλυντήριο πιάτων που πλένει και στεγνώνει τα πιάτα σε μόλις μία ώρα

Το πλυντήριο πιάτων Fit & Max συνδυάζει έναν κομψό εντοιχιζόμενο σχεδιασμό με πρόγραμμα 1-Hour Wash & Dry για αποτελεσματική καθημερινή χρήση. Η τεχνολογία QuadWash™ Pro χρησιμοποιεί μικροφυσαλίδες, ώστε το απορρυπαντικό να διεισδύει καλύτερα στα υπολείμματα τροφών, ενώ το Hybrid Air Dry βελτιώνει την κυκλοφορία του αέρα, μειώνοντας τον χρόνο στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας. Η τεχνολογία AI SenseClean™ χρησιμοποιεί έναν ψηφιακό αισθητήρα θολότητας για να ανιχνεύει το επίπεδο των υπολειμμάτων και στη συνέχεια προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία του νερού, τη διάρκεια του κύκλου και την ποσότητα απορρυπαντικού, εξασφαλίζοντας βέλτιστο καθαρισμό και ενεργειακή αποδοτικότητα. Βασικά μοντέλα της νέας σειράς, τόσο στην premium όσο και στη μαζική κατηγορία, επιτυγχάνουν ενεργειακή κλάση Α.

#6. Το πιστολάκι μαλλιών που συνδυάζει γρήγορο στέγνωμα με προηγμένη φροντίδα των μαλλιών

Το πρώτο πιστολάκι μαλλιών της LG συνδυάζει το γρήγορο στέγνωμα με τεχνολογίες σχεδιασμένες να συμβάλλουν στην προστασία των μαλλιών από τη θερμική καταπόνηση.

Με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Triple Airfluidics™ της LG, δημιουργεί ροή αέρα υψηλής ταχύτητας και πολλαπλών διαστάσεων για γρήγορα αποτελέσματα. Ο βελτιστοποιημένος έλεγχος θερμοκρασίας και το εφέ βούρτσας AirGlide λειτουργούν συνδυαστικά, βοηθώντας στη διατήρηση της υγρασίας, στον περιορισμό της έκθεσης στη θερμότητα και στο ίσιωμα των μαλλιών κατά το styling. Το εργονομικό και ελαφρύ σώμα του έχει βάρος αντίστοιχο με ένα φλιτζάνι καφέ, διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση, ενώ το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Rotating Plug™ διευκολύνει τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος. Οι λύσεις αποθήκευσης περιλαμβάνουν μαγνητικά ακροφύσια για εύκολη τοποθέτηση με το ένα χέρι, μια απλή βάση εξοικονόμησης χώρου και τη Luxury Combo Case, η οποία λειτουργεί τόσο ως βάση όσο και ως θήκη αποθήκευσης.

#7. Ο απορροφητήρας κουζίνας με άνεση χρήσης

Ο απορροφητήρας downdraft απομακρύνει τους καπνούς και τις οσμές απευθείας από την επιφάνεια μαγειρέματος, ενώ η βελτιστοποιημένη ροή αέρα και ο έλεγχος του μοτέρ εξασφαλίζουν αποτελεσματική απορρόφηση με αθόρυβη λειτουργία..Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης επιτρέπει τον έλεγχο της ισχύος απορρόφησης χωρίς επαφή, ενώ ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός με γυάλινη πρόσοψη διατηρεί μια καθαρή και ανοιχτή αισθητική στην κουζίνα, προσφέροντας στους χρήστες έναν διαισθητικό συνδυασμό πρακτικής απόδοσης και εκλεπτυσμένου σχεδιασμού. Ο συνδυασμός διακριτικού εξαερισμού, χειρισμού χωρίς επαφή και μινιμαλιστικού σχεδιασμού συμβάλλει στη δημιουργία πιο ευέλικτων και οπτικά ενσωματωμένων χώρων κουζίνας, ιδιαίτερα σε κατοικίες με ενιαία διαρρύθμιση.

[1] Πηγές: Grand View Research (2026), Mordor Intelligence (2026) και NIQ/GfK (2025/2026).