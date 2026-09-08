Μια διαφορετική, πιο φυσική εικόνα επέλεξε να μοιραστεί η Φίμπι Μπρίτζερς από την πρώτη της παρουσία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Phoebe Bridgers (@phoebebridgers)



Η 32χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε χθες στο Instagram φωτογραφίες από την εμφάνισή της στη διοργάνωση. Ανάμεσα στα πιο επίσημα στιγμιότυπα, πρόσθεσε και μια χαμογελαστή selfie, στην οποία φαίνεται καθαρά ένας λεκές από ιδρώτα στο σημείο της μασχάλης της.

Για την περίσταση, η Μπρίτζερς φόρεσε ένα μαύρο ταγιέρ με φούστα του οίκου Gucci, από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026. Ωστόσο, εκείνο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν τα αξύριστα πόδια της, τα οποία άφηνε ακάλυπτα το μήκος της φούστας.

Χωρίς να προσπαθήσει να κρύψει τις φυσικές λεπτομέρειες του σώματός της, η τραγουδίστρια έδειξε μια εικόνα μακριά από την άψογη αισθητική που συνήθως κυριαρχεί στις εμφανίσεις των celebrities.