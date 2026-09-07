Ένα όνειρο που, όπως λέει ο ίδιος, είχε εδώ και χρόνια πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος ετοιμάζεται για την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι. Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ότι στις 18 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί στη γαλλική πρωτεύουσα, σε μια βραδιά που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το επόμενο μεγάλο βήμα του εκτός Ελλάδας. Στη δημοσίευσή του μίλησε ανοιχτά για τη συγκίνησή του, περιγράφοντας τη συναυλία στο Παρίσι ως μια στιγμή που περίμενε για πολύ καιρό.

«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου» έγραψε αρχικά και συνέχισε: «Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω πως αυτή η στιγμή έχει έρθει επιτέλους. Η πρώτη μου συναυλία στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί και να γίνει αισθητή. Είμαι ξετρελαμένος».

Για τον ίδιο, λοιπόν, δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία εμφάνιση στο εξωτερικό. Η πρώτη συναυλία του στο Παρίσι φαίνεται πως έχει έντονο προσωπικό χαρακτήρα, αφού συνδέεται με μια επιθυμία που υπήρχε εδώ και καιρό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

Μια απόφαση που πάρθηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η συναυλία δεν αποτελούσε μέρος ενός σχεδιασμού που είχε οργανωθεί μήνες πριν. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, η απόφαση πάρθηκε μόλις περίπου έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

«Μπορεί να φαίνεται τρελό ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή, μόλις περίπου έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή της, όμως, κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί. Παρίσι, ανυπομονώ να σε δω».

Έτσι, στις 18 Οκτωβρίου το Παρίσι γίνεται ο επόμενος μεγάλος σταθμός του Κωνσταντίνου Αργυρού, με τον ίδιο να δηλώνει ήδη ανυπόμονος για τη στιγμή που θα συναντήσει το κοινό του στη γαλλική πρωτεύουσα.