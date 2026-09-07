Ο Σεπτέμβριος έφτασε και ήδη έχεις μπει σε φθινοπωρινό mood με παρεούλα στο σπίτι και movie nights! Είναι ξεκάθαρα η εποχή που αρχίζουν οι αυθόρμητες μαζώξεις με φίλους και φυσικά το κλασικό «να παραγγείλουμε κάτι;» που συνήθως καταλήγει σε πίτσα. Κι αν μαζί με την παρέα έχεις και όρεξη να δοκιμάσεις και κάτι λίγο διαφορετικό, τότε η Pizza Fan έρχεται την κατάλληλη στιγμή.

Γευστικό ταξίδι με οδηγό τον Δημήτρη Σκαρμούτσο

Γιατί να μείνεις πάλι στα συνηθισμένα; Αυτή τη φορά μπορείς να κάνεις ένα μικρό γευστικό ταξίδι χωρίς να σηκωθείς καν από τον καναπέ σου. Οι 4 ethnic πίτσες που δημιούργησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος για την Pizza Fan έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και σε ταξιδεύουν από την Ιταλία μέχρι την Ιαπωνία, το Μεξικό και την Αμερική.

Με άλλα λόγια, η Pinsa Μαργαρίτα Lime βάζει μια πιο ανατρεπτική πινελιά στην αγαπημένη ιταλική γεύση, με lime πάνω στο λιωμένο τυρί.

Έπειτα, η Chicken Teriyaki κινείται σε πιο ασιατικό mood, συνδυάζοντας κοτόπουλο, teriyaki και τυρί Philadelphia. Υπάρχει κάτι καλύτερο;

Επίσης, η πληθωρική Sloppy Joe έρχεται με σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο κιμά, λιωμένο cheddar και καραμελωμένα κρεμμύδια, ενώ η Chicken Fajitas Pepperoni ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία με σάλτσα fajitas, κοτόπουλο, pepperoni, πολύχρωμες πιπεριές και μπέικον. Οπότε, αν είσαι του πικάντικου θα ξετρελαθείς!

Δύο τυχεροί, τέσσερις πίτσες και 10 ημέρες για να δοκιμάσεις κάτι νέο

Εννοείται πως οι φθινοπωρινές βραδιές γίνονται καλύτερες όταν υπάρχει κάτι νόστιμο στη μέση του τραπεζιού, για αυτό μαζί με την Pizza Fan κάνουμε δώρο σε 2 τυχερούς φίλους από 2 ethnic πίτσες, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στις Pinsa Μαργαρίτα Lime, Chicken Teriyaki, Chicken Fajitas Pepperoni και Sloppy Joe. Τέλος, ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 10 ημέρες.

Για να λάβεις μέρος ακολούθησε τα εξής απλά βήματα:

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Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι και την Πέμπτη 17/9/2026!

Καλή επιτυχία!

Εξάλλου το φθινόπωρο δεν χρειάζεται και πολλά για να γίνει ωραίο. Μια αγαπημένη παρέα, κάτι καλό να δεις, αρκετή κουβέντα και μια πίτσα που δεν έχεις δοκιμάσει ξανά αρκούν. Και με τον διαγωνισμό Pizza Fan, 2 από εσάς θα έχουν σύντομα έναν πολύ καλό λόγο να κανονίσουν σύντομα την επόμενη pizza night.