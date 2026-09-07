Το Τρόοδος γίνεται για τέσσερις ημέρες η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της ενεργού ζωής: Έρχονται τα Mountain Games Cyprus 2026

Το Τρόοδος γίνεται για τέσσερις ημέρες η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της ενεργού ζωής: Έρχονται τα Mountain Games Cyprus 2026

Από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, η οροσειρά του Τροόδους μετατρέπεται σε ένα ζωντανό ευρωπαϊκό πεδίο άθλησης, γαστρονομίας, πολιτισμού και ευεξίας, με τη διεξαγωγή των Mountain Games Cyprus 2026, μιας μη κερδοσκοπικής διοργάνωσης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport, με κεντρικό μήνυμα «Healthy Lifestyles for All» — Υγιεινοί Τρόποι Ζωής για Όλους.

Για τέσσερις ημέρες, χωριά, πλατείες, μονοπάτια, σχολεία και πολιτιστικοί χώροι σε όλο το Τρόοδος μετατρέπονται σε σκηνικό ενός πολυθεματικού προγράμματος που συνδυάζει επιστήμη, άθληση, πολιτισμό, νεολαία και γαστρονομία. Στη διοργάνωση συμμετέχουν φορείς και αποστολές από 11 χώρες — Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τουρκία και Τσεχία — υπό τον συντονισμό του Ινστιτούτου MountMed.

Ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών στο βουνό

Η διοργάνωση ανοίγει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις Πλάτρες με το Mountain Games International Symposium, ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, όπου επιστήμονες, γιατροί και θεσμικοί φορείς συζητούν για τη σωματική δραστηριότητα, τη δημόσια υγεία και την ενεργό γήρανση.

Την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες μαθητές από όλη την Κύπρο συμμετέχουν στο πρόγραμμα Elevate Your Life, στον Αγρό και στο Όμοδος, με αθλητικές δραστηριότητες, παραδοσιακά παιχνίδια και γαστρονομικά εργαστήρια — περιλαμβανομένης ειδικά προσαρμοσμένης δράσης για άτομα με οπτική αναπηρία ή μειωμένη όραση.

Το Mountain Games in Action καλεί το κοινό να ζήσει το βουνό ενεργά: πεζοπορίες στα μονοπάτια της Μαδαρής και του Καταρράκτη Μυλλομέρη, αγωνιστικό προσανατολισμό στο Όμοδος και, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Mountain Games Cycling Festival με αγώνες ορεινής ποδηλασίας για όλες τις ηλικίες, καθώς και το Mentoring Τουρνουά Ποδοσφαίρου Κ12 στην Κακοπετριά.

Παράλληλα, η ενότητα Mountain Culture in Motion φέρνει παραδοσιακό χορό, μουσική και διαπολιτισμικά εργαστήρια σε στέγες ηλικιωμένων, στις Πλάτρες και στην Πλατεία Ομόδους, με αποστολές από δέκα ευρωπαϊκές χώρες να συναντιούνται στο Χορευτικό Συναπάντημα την Παρασκευή το βράδυ, ενώ το Σάββατο το απόγευμα η γυναικεία a cappella χορωδία Amalgamation Choir κλείνει το πολιτιστικό πρόγραμμα στην αυλή της Μονής Τιμίου Σταυρού.

Το Mountain Games Futures Lab ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον των ορεινών κοινοτήτων, με θεματική ημερίδα για τον ορεινό τουρισμό στον Αγρό, εργαστήρι νεολαίας στην Ευρύχου και διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης μονοπατιών στα Σπήλια, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται το Σάββατο στις Πλάτρες με το Mountain Games Legacy Forum, αφιερωμένο στην άσκηση, τη διατροφή και την ψυχική ευεξία.

Taste, Move & Thrive: το γαστρονομικό διήμερο του Ομόδους

Μια από τις πιο απολαυστικές στιγμές της διοργάνωσης για το ευρύ κοινό είναι το διήμερο Taste, Move & Thrive, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Όμοδος. Η Αγορά Ορεινών Προϊόντων φιλοξενεί 30 παραγωγούς σε έξι θεματικές νησίδες — μέλι, αρωματικά φυτά, γαλακτοκομικά, όσπρια και ελαιόλαδο, αλλαντικά, αμπελοοινικά και ζυμωτά. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν βιωματικό εργαστήριο παρασκευής χαλουμιού, εργαστήριο κυπριακής ραβιόλας και ιταλικού ραβιόλι με τον σεφ Marcello Zaccaria, γευσιγνωσία ελαιολάδου, οικογενειακό πρωινό παράδοσης το Σάββατο και δημόσια οινογνωσία τοπικών οινοποιείων, ενώ η βραδιά της Παρασκευής κλείνει με χορευτικό συναπάντημα ευρωπαϊκών χωρών και συναυλία με το μουσικό σχήμα «Έπεα Πτερόεντα» στην Πλατεία Ομόδους.



«Τα Mountain Games Cyprus 2026 αποτελεί μια γνήσια πρόσκληση στο Τρόοδος για όλους και όλες επιθυμούν να ζήσουν ξανά ενεργά. Θέλουμε κάθε επισκέπτη, από τον μαθητή μέχρι τον επιστήμονα και τον παραγωγό, να ανακαλύψει ότι η υγεία, η γεύση και ο πολιτισμός του βουνού είναι κομμάτια της ίδιας ιστορίας», αναφέρει ο Σταύρος Καζαμίας, Εκτελεστικός Διευθυντής του MountMed Institute.

Πρακτικές πληροφορίες

Οι δράσεις των Mountain Games Cyprus 2026 πραγματοποιούνται από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 σε κοινότητες σε όλο το Τρόοδος, με επίκεντρο τις Πλάτρες, τον Αγρό, τα Σπήλια, την Κακοπετριά, την Ευρύχου και το Όμοδος. Οι περισσότερες δράσεις είναι ανοικτές στο κοινό και δωρεάν, με εξαίρεση επιλεγμένες βραδινές εκδηλώσεις με προσκλήσεις ή κρατήσεις.