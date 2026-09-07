Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα ότι κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει ένα ολόκληρο σπίτι μέσω διαδικτύου θα έμοιαζε περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα, όμως, οι προκατασκευασμένες κατοικίες έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα, με την αγορά να προσφέρει ακόμη και πτυσσόμενα μοντέλα σε τιμές που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία πτυσσόμενη και επεκτάσιμη κατοικία με τιμή 8.279 ευρώ, η οποία έχει σχεδιαστεί με βασικό ζητούμενο την εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση.

Διπλώνει για να μεταφερθεί

Το σπίτι μπορεί να διπλωθεί ώστε να μεταφερθεί ευκολότερα μέχρι το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί. Ο βασικός σκελετός του κατασκευάζεται από τετράγωνους χαλύβδινους σωλήνες, οι οποίοι διαθέτουν αντιδιαβρωτική επένδυση για μεγαλύτερη αντοχή με την πάροδο του χρόνου. Δεν πρόκειται, πάντως, απλώς για έναν άδειο μεταλλικό χώρο που ο ιδιοκτήτης θα πρέπει στη συνέχεια να διαμορφώσει από την αρχή.

Έρχεται με κουζίνα και μπάνιο

Στο εσωτερικό περιλαμβάνεται βασικός εξοπλισμός που κάνει την κατοικία αρκετά πιο λειτουργική από την πρώτη στιγμή. Η κουζίνα διαθέτει ανοξείδωτο νεροχύτη και τις απαραίτητες σωληνώσεις, ενώ στο μπάνιο υπάρχουν τουαλέτα, ντουζιέρα και θερμοσίφωνας. Υπάρχει, βέβαια, μία σημαντική λεπτομέρεια. Ο αγοραστής θα πρέπει να φροντίσει ο ίδιος για τη σύνδεση της κατοικίας με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού που υπάρχουν στο οικόπεδο.

Δεν προορίζεται μόνο για εξοχικό

Χάρη στον απλό και σύγχρονο σχεδιασμό του, το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εξοχική κατοικία, ξενώνας, μόνιμο σπίτι ή ακόμη και επαγγελματικός χώρος, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές.

Παράλληλα, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να κάνει αρκετές επιλογές ως προς τη διαμόρφωση. Μπορεί να επιλέξει διαφορετικά υλικά για το δάπεδο, τα παράθυρα, τις πόρτες και τη στέγη, αλλά και να ζητήσει διαφορετικό αριθμό δωματίων.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται απαραίτητα στην αρχική τιμή των 8.279 ευρώ και μπορούν να αυξήσουν αισθητά το τελικό κόστος. Έτσι, η εντυπωσιακά χαμηλή τιμή αφορά ουσιαστικά τη βασική εκδοχή της κατασκευής και όχι ένα σπίτι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε αγοραστή.