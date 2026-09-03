Pheromone-maxxing: Η viral τάση που θέλει τους άνδρες να πηγαίνουν άπλυτοι στο πρώτο ραντεβού

Pheromone-maxxing: Η viral τάση που θέλει τους άνδρες να πηγαίνουν άπλυτοι στο πρώτο ραντεβού

Εκεί που πιστεύαμε ότι τα social media δύσκολα θα μπορούσαν να μας εκπλήξουν περισσότερο, εμφανίστηκε το pheromone-maxxing για να αποδείξει το αντίθετο. Η νέα τάση που κυκλοφορεί στο TikTok προτείνει σε ορισμένους άνδρες να αφήσουν στην άκρη το ντους και το αποσμητικό πριν από ένα πρώτο ραντεβού, με την πεποίθηση ότι έτσι ενισχύουν τη φυσική τους μυρωδιά και μαζί τη σεξουαλική τους ελκυστικότητα. Η θεωρία πίσω από το trend είναι περίπου τόσο απλή όσο ακούγεται. Όσο περισσότερο μυρίζει κάποιος φυσικά, τόσο περισσότερες πιθανότητες υποτίθεται ότι έχει να ενεργοποιήσει τις φερομόνες του και να γίνει ακαταμάχητος. Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι αρκετά πιο περίπλοκη.

Όταν το πρώτο ραντεβού ξεκινά χωρίς ντους

Το pheromone-maxxing βασίζεται κυρίως στην αποφυγή του μπάνιου και του αποσμητικού πριν από μια ερωτική συνάντηση. Ορισμένοι όμως φαίνεται πως έχουν πάει το πείραμα πολύ πιο μακριά. Σύμφωνα με το Vice, υπάρχουν υποστηρικτές της τάσης που φορούν άπλυτα ρούχα, ενώ άλλοι έχουν φτάσει ακόμη και στο σημείο να πίνουν τα ίδια τους τα ούρα, πιστεύοντας ότι έτσι μπορούν να «αποβάλουν τις τοξίνες μέσω του ιδρώτα».

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Η λογική τους περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι η φυσική σωματική οσμή ενός άνδρα μπορεί να λειτουργήσει σαν βιολογικό σήμα έλξης. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής καλύπτουν κάτι που το σώμα θα έπρεπε κανονικά να αφήνει ελεύθερο. Το ερώτημα είναι αν η επιστήμη συμφωνεί.

Οι ανθρώπινες φερομόνες δεν είναι τόσο απλή υπόθεση

Η συζήτηση γύρω από τις ανθρώπινες φερομόνες κρατά εδώ και δεκαετίες, χωρίς όμως να έχει δώσει την ξεκάθαρη απάντηση που θα ήθελαν οι οπαδοί του συγκεκριμένου trend.

Σε ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό «Physiology & Behavior», οι ερευνητές εξέτασαν την ανδροσταδιενόνη, μια ουσία που σχετίζεται με τον ιδρώτα και συχνά παρουσιάζεται ως πιθανή ανθρώπινη φερομόνη. Το συμπέρασμα ήταν ότι η ταξινόμησή της «παραμένει ασαφής».

Η δημοσιογράφος Άσλει Φάικ του Vice περιέγραψε την κατάσταση με αρκετά εύστοχο τρόπο: «Πρόκειται για πάνω από 60 χρόνια έρευνας, και η απάντηση εξακολουθεί να είναι ένα ευγενικό σήκωμα των ώμων».

Παρόλα αυτά, η ανδροσταδιενόνη χρησιμοποιείται ως συστατικό σε ορισμένα αρώματα, τα οποία προωθούν την ιδέα ότι μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα. Αυτό όμως απέχει αρκετά από τον ισχυρισμό ότι η αποφυγή του ντους πριν από ένα ραντεβού προσφέρει κάποιο αποδεδειγμένο ερωτικό πλεονέκτημα.

Από το looksmaxxing στο pheromone-maxxing

Το συγκεκριμένο trend δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Εντάσσεται σε μια ολόκληρη διαδικτυακή κουλτούρα που περιστρέφεται γύρω από το looksmaxxing, δηλαδή την προσπάθεια να μεγιστοποιήσει κάποιος την εμφάνισή του ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς.

Στη σχετική κοινότητα μεγάλη σημασία έχουν η έντονη γραμμή του σαγονιού, η σωματική διάπλαση και χαρακτηριστικά όπως τα λεγόμενα «μάτια κυνηγού», τα οποία έχουν ελαφρά ανοδική κλίση.

Και κάπου εδώ η επιθυμία για αυτοβελτίωση αρχίζει να συναντά μια μάλλον εμμονική ανάγκη για τελειοποίηση. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται απλώς στο να νιώθει κάποιος καλά με την εμφάνισή του, αλλά στο να τη μετατρέψει σε ένα project που χρειάζεται συνεχή μέτρηση, διόρθωση και αναβάθμιση.

Από τον Πάτρικ Μπέιτμαν στα σημερινά social media

Υπάρχει κάτι σχεδόν κινηματογραφικό σε αυτή τη σύγχρονη εμμονή με την εικόνα. Ο Πάτρικ Μπέιτμαν του American Psycho ξεκινούσε τη μέρα του με μια σχεδόν τελετουργική προσήλωση στο σώμα, την εμφάνιση και τον έλεγχο.

«Πιστεύω στη φροντίδα του εαυτού μου, σε μια ισορροπημένη διατροφή και σε ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης», λέει ο χαρακτήρας στην ιστορία.

Το «American Psycho» βασίζεται στο μυθιστόρημα του Μπρετ Ίστον Έλις και παρουσιάζει έναν κόσμο γεμάτο ηδονισμό, υλισμό και ναρκισσισμό. Χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο συγγραφέας είχε σχολιάσει στο Publishers Weekly πόσο διαφορετικά έχει περάσει πλέον ο χαρακτήρας του Μπέιτμαν στη σύγχρονη κουλτούρα.

«Είναι περίεργο το πώς αυτός ο χαρακτήρας έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα με έναν τρόπο που σίγουρα δεν ίσχυε το 1991», είχε δηλώσει.

Και είχε προσθέσει: «Ο Πάτρικ Μπέιτμαν φαίνεται να ενσαρκώνει κάτι σχετικά με την αρρενωπότητα που άνθιζε σε μια συγκεκριμένη περίοδο στα τέλη της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90».

Σήμερα, βέβαια, αυτή η εμμονή με την τελειοποίηση δεν περιορίζεται σε ακριβές κρέμες, γυμναστήρια και αυστηρά προγράμματα περιποίησης. Μπορεί να πάρει ακόμη και τη μορφή της σκόπιμης απλυσιάς, αρκεί κάποιος στο TikTok να την παρουσιάσει ως βιολογικό hack.

Το Reddit είχε τις εύλογες απορίες του

Το pheromone-maxxing έφτασε φυσικά και στο Reddit, όπου συζητήθηκε στην ενότητα TikTokCringe. Οι αντιδράσεις των χρηστών κινήθηκαν περισσότερο στην απορία παρά στον ενθουσιασμό.

«Και πώς βοηθούν αυτές οι φυσικές φερομόνες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης.

Κάποιος άλλος έθεσε ίσως το πιο βασικό ερώτημα: «Είμαι μπερδεμένος. Πιστεύουν ότι το μπάνιο σημαίνει ότι δεν παράγεις πλέον φερομόνες; Δεν υπάρχει κανείς να τους το εξηγήσει;».

Ένας τρίτος ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να άφηνα το παιδί μου να πάει στο σχολείο ή ακόμα και να μπει στο σπίτι μου μυρίζοντας άσχημα».

Και κάπως έτσι, ένα ακόμη trend που ξεκίνησε ως θεωρία αυτοβελτίωσης κατάφερε να μετατρέψει κάτι τόσο απλό όσο το ντους σε θέμα διαδικτυακής διαμάχης.