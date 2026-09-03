Πίτα με μοσχάρι, μανιτάρια και σφολιάτα με καρότα γλασαρισμένα στο μέλι

Πίτα με μοσχάρι, μανιτάρια και σφολιάτα με καρότα γλασαρισμένα στο μέλι

Μια πλούσια και χορταστική πίτα με τρυφερό μοσχάρι, μανιτάρια, κόκκινο κρασί και τραγανή σφολιάτα. Το κόκαλο με μεδούλι στο κέντρο δίνει ακόμη πιο βαθιά γεύση, ενώ τα καρότα με μέλι και θυμάρι είναι το ιδανικό συνοδευτικό.

Υλικά

Για τη γέμιση

60 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 ml κραμβέλαιο ή άλλο ουδέτερο φυτικό λάδι

500 γρ. μοσχαρίσιο κότσι χωρίς κόκαλο, κομμένο σε χοντρά κομμάτια

200 γρ. μικρά λευκά μανιτάρια, κομμένα στα τέσσερα

200 γρ. μικρά κρεμμυδάκια πέρλα

500 ml κόκκινο κρασί

5 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

2 φύλλα δάφνης

1 λίτρο ζωμό μοσχαριού

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σφολιάτα

1 φύλλο έτοιμης σφολιάτας με βούτυρο

1 κόκαλο με μεδούλι, μήκους περίπου 6 εκ.

2 κρόκους αυγών

1/4 κ.γ. ζάχαρη

1 κ.σ. νερό

φύλλα από 10 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

Για τα καρότα

150 γρ. μικρά καρότα Chantenay ή baby καρότα

50 γρ. ανάλατο βούτυρο

6 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

35 γρ. μέλι

λίγο αλάτι

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη γέμιση

Βάζουμε το αλεύρι σε ένα στεγνό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και το καβουρδίζουμε μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Το αποσύρουμε από τη φωτιά και το περνάμε από σήτα ώστε να μην έχει σβόλους.

Ζεσταίνουμε το ένα τρίτο από το λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέτουμε το μοσχάρι και το σοτάρουμε μέχρι να ροδίσει καλά από όλες τις πλευρές. Το αφαιρούμε και το αφήνουμε στην άκρη.

Στην ίδια κατσαρόλα προσθέτουμε άλλο ένα τρίτο από το λάδι και σοτάρουμε τα μανιτάρια. Τα αφήνουμε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους και να πάρουν ωραίο χρώμα. Τα βγάζουμε και αυτά από την κατσαρόλα.

Ρίχνουμε το υπόλοιπο λάδι και σοτάρουμε τα μικρά κρεμμυδάκια μέχρι να χρυσίσουν. Τα αφαιρούμε προσωρινά.

Ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα το μοσχάρι και τα μανιτάρια. Προσθέτουμε το καβουρδισμένο αλεύρι και ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε το κόκκινο κρασί και μαγειρεύουμε μέχρι να μειωθεί σχεδόν εντελώς.

Δένουμε μαζί τα κλωναράκια θυμαριού και τα φύλλα δάφνης με σπάγκο μαγειρικής και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τον ζωμό μοσχαριού και καλύπτουμε την επιφάνεια του φαγητού με έναν κύκλο από αντικολλητικό χαρτί.

Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 1 ώρα, μέχρι το μοσχάρι να γίνει πολύ τρυφερό.

Προσθέτουμε ξανά τα κρεμμυδάκια, δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι.

Στήνουμε την πίτα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Κόβουμε τη σφολιάτα σε έναν κύκλο περίπου 3 εκ. μεγαλύτερο από μια στρογγυλή φόρμα ή πυρίμαχο σκεύος διαμέτρου περίπου 22 εκ.

Στο κέντρο της σφολιάτας κάνουμε τέσσερις μικρές χαρακιές ώστε να μπορεί να περάσει το κόκαλο με το μεδούλι.

Μεταφέρουμε τη γέμιση στο σκεύος και τοποθετούμε το κόκαλο όρθιο στο κέντρο.

Σκεπάζουμε με τη σφολιάτα και πιέζουμε καλά τόσο γύρω από το κόκαλο όσο και περιμετρικά στο σκεύος.

Ανακατεύουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και το νερό. Αλείφουμε καλά όλη την επιφάνεια της σφολιάτας και αφήνουμε για 10 λεπτά. Στη συνέχεια την αλείφουμε ξανά.

Πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με τα φύλλα θυμαριού και ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά, μέχρι η σφολιάτα να γίνει χρυσαφένια και τραγανή και η γέμιση να είναι πολύ ζεστή.

Ετοιμάζουμε τα καρότα με μέλι

Βάζουμε τα καρότα σε μια κατσαρόλα και τα καλύπτουμε με νερό. Προσθέτουμε το βούτυρο, τα κλωναράκια θυμαριού και λίγο αλάτι.

Μόλις το νερό πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για περίπου 3 με 4 λεπτά, μέχρι τα καρότα να μαλακώσουν ελαφρώς αλλά να παραμένουν σταθερά.

Τα στραγγίζουμε καλά.

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι και προσθέτουμε το μέλι. Μόλις αρχίσει να κάνει φυσαλίδες και να καραμελώνει ελαφρά, ρίχνουμε τα καρότα και τα ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν από το μέλι.

Προσθέτουμε λίγο φρέσκο θυμάρι και σερβίρουμε τα γλασαρισμένα καρότα δίπλα στην ζεστή μοσχαρίσια πίτα.

Καλή απόλαυση!