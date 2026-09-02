Μια κομψή ιταλική μακαρονάδα που βασίζεται σε λίγα αλλά εκλεκτά υλικά. Οι τρυφερές αγκινάρες δένουν με την κρέμα και την παρμεζάνα, ενώ η φρέσκια μαύρη τρούφα δίνει στο πιάτο το χαρακτηριστικό, έντονο άρωμά της.

Υλικά

4 μικρές αγκινάρες

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο, κομμένη σε λεπτές φέτες

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό

2 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος πλήρης

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

250 γρ. φρέσκα ζυμαρικά ταλιαρίνι

75 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

50 γρ. φρέσκια μαύρη τρούφα

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε αρχικά τις αγκινάρες, αφαιρώντας τα εξωτερικά σκληρά φύλλα και κόβοντας το επάνω μέρος τους. Με ένα κοφτερό μαχαίρι αφαιρούμε όλα τα πράσινα και σκληρά σημεία, ώστε να μείνουν μόνο τα τρυφερά φύλλα και το κοτσάνι. Κόβουμε τις αγκινάρες στη μέση και στη συνέχεια σε πολύ λεπτές φέτες.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και προσθέτουμε τις αγκινάρες μαζί με το σκόρδο. Τα μαγειρεύουμε σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά για περίπου 2 λεπτά.

Ρίχνουμε 4 κουταλιές της σούπας νερό, σκεπάζουμε το τηγάνι και αφήνουμε τις αγκινάρες να μαγειρευτούν για περίπου 4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Μόλις είναι έτοιμες, προσθέτουμε τον μαϊντανό και την κρέμα γάλακτος. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε.

Παράλληλα, βράζουμε τα ταλιαρίνι σε άφθονο αλατισμένο νερό για περίπου 3 λεπτά ή σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να γίνουν al dente.

Με μια λαβίδα μεταφέρουμε τα ζυμαρικά απευθείας στο τηγάνι με τις αγκινάρες. Προσθέτουμε 2 κουταλιές από το νερό όπου έβρασαν τα ζυμαρικά και τη μισή ποσότητα παρμεζάνας.

Ανακατεύουμε καλά ώστε η σάλτσα να αγκαλιάσει τα ζυμαρικά. Τρίβουμε λίγη από τη φρέσκια μαύρη τρούφα μέσα στο τηγάνι και ανακατεύουμε ξανά, ώστε το άρωμά της να περάσει στη σάλτσα.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε, αν χρειάζεται, το αλάτι και το πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως σε ζεστά πιάτα και ολοκληρώνουμε με λεπτές φέτες μαύρης τρούφας και την υπόλοιπη τριμμένη παρμεζάνα.

Καλή απόλαυση!