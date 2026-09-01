Μια πλούσια και ιδιαίτερα χορταστική μεξικάνικη συνταγή, όπου η ουρά βοδινού μαγειρεύεται αργά μέχρι να γίνει τόσο τρυφερή που σχεδόν διαλύεται. Στη συνέχεια μπαίνει μέσα σε ψητές πιπεριές poblano μαζί με μοτσαρέλα, πριν τηγανιστούν ελαφρά και σερβιριστούν με αρωματική σάλτσα ντομάτας.

Υλικά

Για την ουρά βοδινού

8 κομμάτια ουρά βοδινού, περίπου 1 κιλό συνολικά

4 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

1 κ.γ. τσίλι σε σκόνη

300 ml κόκκινο κρασί

400 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες κονσέρβας

20 γρ. φρέσκια ρίγανη

10 γρ. φύλλα θυμαριού

2 φύλλα δάφνης

2 αποξηραμένες πιπεριές ancho

3 κ.σ. πάστα chipotle

250 ml ζωμό κοτόπουλου

50 ml μηλόξιδο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα ντομάτας

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

400 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες κονσέρβας

1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

100 ml ζωμό κοτόπουλου

Για τις γεμιστές πιπεριές

4 μεγάλες πιπεριές poblano

200 γρ. μοτσαρέλα, κομμένη σε κομμάτια

3 αυγά, χωρισμένα σε ασπράδια και κρόκους

100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Φυτικό λάδι για το τηγάνισμα

2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε την ουρά βοδινού

Αλατοπιπερώνουμε καλά τα κομμάτια της ουράς. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει έντονο χρώμα.

Βγάζουμε το κρέας από την κατσαρόλα και χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια ένταση. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και τα μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά.

Ρίχνουμε την καπνιστή πάπρικα, το κύμινο και το τσίλι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για ακόμη 2 λεπτά.

Προσθέτουμε το κόκκινο κρασί και το αφήνουμε να βράσει μέχρι να μειωθεί περίπου στο μισό.

Στη συνέχεια βάζουμε τις ντομάτες, τη φρέσκια ρίγανη, το θυμάρι, τα φύλλα δάφνης, τις πιπεριές ancho, την πάστα chipotle και τον ζωμό κοτόπουλου.

Ξαναβάζουμε την ουρά βοδινού στην κατσαρόλα και αφήνουμε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 2½ ώρες, μέχρι το κρέας να γίνει πολύ τρυφερό.

Αφαιρούμε τα κομμάτια του κρέατος από την κατσαρόλα και ξεχωρίζουμε προσεκτικά το ψαχνό από τα κόκαλα.

Αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει μέχρι να μειωθεί περίπου στο μισό. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι ανάλογα με τη γεύση μας και στο τέλος ρίχνουμε το μηλόξιδο. Επιστρέφουμε το καθαρισμένο κρέας στη σάλτσα και ανακατεύουμε.

Φτιάχνουμε τη σάλτσα ντομάτας

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα μαγειρεύουμε αργά για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά.

Ρίχνουμε τις ντομάτες, τη ρίγανη και τον ζωμό κοτόπουλου και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για ακόμη 25 λεπτά.

Ετοιμάζουμε τις πιπεριές

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C, ή στους 210°C στον αέρα.

Ψήνουμε τις πιπεριές poblano μέχρι η φλούδα τους να μαυρίσει και να αρχίσει να κάνει φουσκάλες. Εναλλακτικά, μπορούμε να τις ψήσουμε απευθείας πάνω από φλόγα γκαζιού.

Τις βάζουμε σε ένα μπολ και τις αφήνουμε να κρυώσουν αρκετά ώστε να μπορούμε να τις πιάσουμε.

Αφαιρούμε προσεκτικά την καμένη φλούδα, προσπαθώντας να κρατήσουμε τις πιπεριές ολόκληρες.

Κάνουμε μια κάθετη τομή σε κάθε πιπεριά και την ανοίγουμε προσεκτικά. Τη γεμίζουμε με την ουρά βοδινού και λίγη μοτσαρέλα και κλείνουμε το άνοιγμα με μία οδοντογλυφίδα.

Χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να αφρατέψουν. Σε διαφορετικό μπολ χτυπάμε τους κρόκους και στη συνέχεια ενώνουμε απαλά τα δύο μείγματα.

Περνάμε κάθε γεμιστή πιπεριά πρώτα από το αλεύρι και μετά από το μείγμα των αυγών.

Ζεσταίνουμε αρκετό φυτικό λάδι σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά και τηγανίζουμε τις πιπεριές για περίπου 1 με 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα.

Τις μεταφέρουμε σε πιάτο στρωμένο με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

Σερβίρισμα

Απλώνουμε τη ζεστή σάλτσα ντομάτας στα πιάτα και τοποθετούμε από πάνω τις γεμιστές πιπεριές. Ολοκληρώνουμε με ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα βαθιά αρωματικό πιάτο, με πικάντικη και καπνιστή γεύση, πολύ τρυφερό κρέας και λιωμένη μοτσαρέλα στο εσωτερικό.

Καλή απόλαυση!