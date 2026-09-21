Μάρθα Κατσαρού
Συνταγές
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Γιαουρτόσουπα που αξίζει να δοκιμάσεις!

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Μια δροσερή και ελαφριά γιαουρτόσουπα, ιδανική για τις ζεστές ημέρες. Ετοιμάζεται γρήγορα και θυμίζει ελαφρώς το γνωστό τζατζίκι.

Υλικά

  • 500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
  • 1 μεγάλο αγγούρι
  • 1 σκελίδα σκόρδο
  • 2 κουταλιές ελαιόλαδο
  • Χυμός από 1 λεμόνι
  • 1½ φλιτζάνι κρύο νερό
  • 2 κουταλιές ψιλοκομμένο άνηθο
  • 1 κουταλιά ψιλοκομμένο δυόσμο
  • Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Τρίψε το αγγούρι στον τρίφτη και στράγγισέ το καλά, ώστε να απομακρύνεις τα πολλά υγρά.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε το γιαούρτι, το αγγούρι, το σκόρδο λιωμένο, το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, τον άνηθο και τον δυόσμο. Ανακάτεψε καλά.

Πρόσθεσε σταδιακά το κρύο νερό, μέχρι να αποκτήσει η σούπα την πυκνότητα που θέλεις. Αλατοπιπέρωσε και ανακάτεψε ξανά.

Σκέπασε το μπολ και άφησέ το στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά. Σέρβιρε με λίγο ελαιόλαδο και φρέσκο άνηθο.

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Καλή απόλαυση!

 

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