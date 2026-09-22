Ποια είναι η νέα τάση Burrowcore που αμφισβητεί το “τέλειο” σπίτι του Instagram

Για περισσότερο από μία δεκαετία, τα social media διαμόρφωσαν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το “ωραίο” σπίτι. Άψογα στρωμένοι καναπέδες, σχεδόν άδειες επιφάνειες, ουδέτερα χρώματα και δωμάτια στα οποία τίποτα δεν έμοιαζε να έχει μετακινηθεί από τη θέση του. Το φθινόπωρο του 2026, όμως, μια διαφορετική αισθητική αρχίζει να αποκτά όνομα. Λέγεται Burrowcore και, περισσότερο από μια ακόμη εποχική τάση, μοιάζει να συμπυκνώνει την κόπωση από το σπίτι που σχεδιάζεται πρωτίστως για να δείχνει καλά στην οθόνη.

Ο όρος εμφανίστηκε πρόσφατα στον διεθνή design Τύπο, με μεγάλα Μέσα διακόσμησης να τον παρουσιάζουν ως μια προσέγγιση που προτιμά χώρους ζεστούς, πολυεπίπεδους και προσωπικούς αντί για interiors που μοιάζουν έτοιμα για φωτογράφιση. Παλιό ξύλο, χαμηλότερος φωτισμός, βιβλία, αντικείμενα με ιστορία, πολλά υφάσματα και έπιπλα που δεν φαίνονται ολοκαίνουργια είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται τόσο στο νέο όνομα όσο στα στοιχεία που υπάρχουν πίσω από αυτό. Το φθινοπωρινό report του Houzz, που δημοσιεύθηκε έπειτα από συνεντεύξεις με σχεδόν 50 επαγγελματίες του design, περιγράφει τη ζεστασιά πλέον όχι ως πρόσκαιρο trend αλλά ως νέα “βάση” για τον σχεδιασμό του σπιτιού. Παράλληλα καταγράφει στροφή προς χώρους που μοιάζουν να έχουν διαμορφωθεί σταδιακά και απομάκρυνση από την τυποποιημένη, “έτοιμη” τελειότητα.

Η αλλαγή φαίνεται ήδη στις αναζητήσεις των καταναλωτών. Σύμφωνα με δεδομένα του Houzz για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αναζητήσεις για rust αποχρώσεις αυξήθηκαν κατά 178% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, για chocolate brown κατά 153%, για mushroom κατά 69% και για sage κατά 55%.

Δεν πρόκειται απλώς για αντικατάσταση του γκρι από το καφέ. Πρόκειται για επιστροφή του οπτικού βάθους. Ένα δωμάτιο δεν βασίζεται πλέον σε μία ομοιόμορφη παλέτα αλλά σε διαφορετικές επιφάνειες που λειτουργούν ταυτόχρονα. Ένα από τα πιο απλά παραδείγματα είναι τα χαλιά σαλονιού, που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόσθετο επίπεδο χρώματος και υφής και όχι απλώς ως ουδέτερο φόντο κάτω από τα έπιπλα. Το ίδιο συμβαίνει με τα ριχτάρια καναπέ, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται πιο ελεύθερα αντί να καλύπτουν τον καναπέ με απόλυτη συμμετρία.

Εδώ βρίσκεται και μία ουσιαστική διαφορά του Burrowcore από προηγούμενες “cozy” αισθητικές. Η εικόνα δεν χρειάζεται να είναι τακτοποιημένη μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας. Μια κουβέρτα καναπέ μπορεί να παραμένει εκεί όπου πραγματικά χρησιμοποιείται, ενώ τα διακοσμητικά μαξιλάρια δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν όλα στην ίδια σειρά. Το ζητούμενο είναι το layering, όχι το matching.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η επιστροφή των παλαιότερων αντικειμένων. Η ετήσια έρευνα της 1stDibs για το 2026, στην οποία συμμετείχαν 468 επαγγελματίες design διεθνώς, διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο το 36% των αντικειμένων που προμηθεύτηκαν οι designers για τα projects τους το 2025 ήταν vintage ή antiques, το υψηλότερο ποσοστό από το 2021. Το 85% των ερωτηθέντων χρησιμοποίησε vintage αντικείμενα, ενώ το ποσοστό όσων ενέταξαν antiques πριν από τη δεκαετία του 1920 ανέβηκε στο 63%.

Αυτό αλλάζει και την ίδια τη λογική της διακόσμησης σπιτιού. Ένα καινούργιο κεραμικό μπορεί να βρίσκεται δίπλα σε ένα παλιό βιβλίο, ένα οικογενειακό αντικείμενο ή ένα έπιπλο με εμφανή σημάδια χρήσης. Αντί ο χώρος να μοιάζει σαν να αγοράστηκε ολόκληρος μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, η επιθυμητή εικόνα είναι να δίνει την αίσθηση ότι συγκροτήθηκε σταδιακά.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην ίδια έρευνα το maximalism αναφέρεται από το 39% των designers ως αισθητική που θα παραμείνει ισχυρή το 2026 και το eclecticism από το 38%. Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά περισσότερο “πράγμα” μέσα στο σπίτι. Σημαίνει μεγαλύτερη ανοχή στη διαφορετικότητα, στις διαφορετικές εποχές, στα σχέδια και στις προσωπικές επιλογές.

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή είναι ότι η διακόσμηση γίνεται ξανά περισσότερο απτική. Το Houzz καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον για φυσικά υλικά, επιφάνειες με ατέλειες και χειροποίητη αίσθηση, ενώ οι designers που συμμετείχαν στο φθινοπωρινό report μιλούν για χώρους με περισσότερο χαρακτήρα και λιγότερη “πολύτιμη” τελειότητα.

Στην κρεβατοκάμαρα αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα layers αντί για την αυστηρή εικόνα ενός ξενοδοχειακού κρεβατιού. Τα σεντόνια, οι κουβέρτες και τα παπλώματα μπορούν να συνυπάρχουν σε διαφορετικούς τόνους και υφές, αντί να αποτελούν ένα απολύτως ενιαίο σετ. Το αποτέλεσμα δεν χρειάζεται να δείχνει “ατημέλητο”, αλλά ούτε και αχρησιμοποίητο.

Ακόμη και η επιλογή των λευκών ειδών αποκτά σε αυτή τη λογική διαφορετικό ρόλο. Η αφή, η υφή και το πώς ένα ύφασμα γερνά με τη χρήση αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από την ικανότητά του να διατηρεί για πάντα την εικόνα της πρώτης ημέρας.

Και ίσως εκεί βρίσκεται ο λόγος που το Burrowcore έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το συνηθισμένο trend με ένα νέο όνομα. Δεν εισάγει ένα συγκεκριμένο χρώμα, σχέδιο ή αντικείμενο που πρέπει να αγοράσουμε για να θεωρείται το σπίτι σύγχρονο. Αντίθετα, συμπίπτει με μια ευρύτερη μετατόπιση που ήδη αποτυπώνεται στα δεδομένα του design για το 2026, περισσότερη ζεστασιά, περισσότερα layers, πιο vintage αισθητική και λιγότερη ομοιομορφία.

Μετά από χρόνια κατά τα οποία το ιδανικό σπίτι έπρεπε σχεδόν να αποδεικνύει ότι κανείς δεν ζει πραγματικά μέσα του, η νέα πολυτέλεια φαίνεται να είναι πολύ πιο απλή. Ένας χώρος που δεν είναι τέλειος, αλλά είναι προσωπικός, άνετος και πραγματικά δικός μας.