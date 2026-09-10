Δυστυχώς μάθαμε τη λέξη Πλασμαφαίρεση με πολύ δυσάρεστο τρόπο και το πιθανότερο είναι να σας θυμίσει κάποιον πολύπλοκο ιατρικό όρο από αυτούς που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και στοχευμένη μέθοδο. Σαν μια διαδικασία όπου το αίμα περνά από ένα προηγμένο ιατρικό φίλτρο, ώστε να απομακρυνθούν στοιχεία που δυσκολεύουν τον οργανισμό. Η λογική της στηρίζεται στη σύσταση του ίδιου μας του αίματος. Το αίμα αποτελείται από τα κύτταρα (τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και τα αιμοπετάλια) και από το πλάσμα, ένα κιτρινωπό υγρό που μεταφέρει πρωτεΐνες, ορμόνες αλλά και θρεπτικά συστατικά. Ορισμένες φορές όμως, μέσα στο πλάσμα συγκεντρώνονται επιβλαβή αντισώματα ή τοξίνες που επιτίθενται στο σώμα.

Πώς λειτουργεί το φιλτράρισμα

Η διαδικασία θυμίζει αρκετά την αιμοδοσία ή την αιμοκάθαρση. Το αίμα οδηγείται με ασφάλεια έξω από το σώμα μέσα από μια ειδική συσκευή, η οποία διαχωρίζει το πλάσμα από τα κύτταρα. Το επιβαρυμένο υγρό αφαιρείται και τα πολύτιμα κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό, συνοδευόμενα από ένα διάλυμα αντικατάστασης όπως αλβουμίνη ή καθαρό πλάσμα.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Αφαίρεσης (ASFA), η θεραπευτική αυτή μέθοδος εφαρμόζεται με πολύ συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα. Αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής σε σοβαρές καταστάσεις, όπως το σύνδρομο Guillain-Barré, η βαριά μυασθένεια και η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα.

Για ποιους λόγους προτείνεται

Οι γιατροί δεν αξιοποιούν την πλασμαφαίρεση ως μια γενική θεραπεία ευεξίας, αλλά ως ένα δραστικό μέσο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Αυτοάνοσες διαταραχές. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα μπερδεύεται και παράγει αντισώματα που επιτίθενται στα ίδια τα κύτταρά μας, η αφαίρεση του πλάσματος βοηθά να «καθαρίσει» η κυκλοφορία από αυτούς τους επιθετικούς εισβολείς.

Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα μπερδεύεται και παράγει αντισώματα που επιτίθενται στα ίδια τα κύτταρά μας, η αφαίρεση του πλάσματος βοηθά να «καθαρίσει» η κυκλοφορία από αυτούς τους επιθετικούς εισβολείς. Νευρολογικές υποτροπές. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νευρολογίας (EAN) περιλαμβάνει την πλασμαφαίρεση στις κατευθυντήριες οδηγίες της για οξείες υποτροπές της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, ειδικά όταν η συνήθης αγωγή με κορτιζόνη δεν αποδίδει τα αναμενόμενα.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νευρολογίας (EAN) περιλαμβάνει την πλασμαφαίρεση στις κατευθυντήριες οδηγίες της για οξείες υποτροπές της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, ειδικά όταν η συνήθης αγωγή με κορτιζόνη δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Σοβαρές δηλητηριάσεις. Επιτρέπει την άμεση απομάκρυνση τοξικών ουσιών ή επικίνδυνων πρωτεϊνών που επιβαρύνουν τα νεφρά και τα αγγεία, όπως σημειώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ (NCBI / StatPearls).

Επιτρέπει την άμεση απομάκρυνση τοξικών ουσιών ή επικίνδυνων πρωτεϊνών που επιβαρύνουν τα νεφρά και τα αγγεία, όπως σημειώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ (NCBI / StatPearls). Δωρεά πλάσματος. Υγιείς εθελοντές προσφέρουν αποκλειστικά το πλάσμα τους, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την παρασκευή εξειδικευμένων φαρμάκων.

Η εμπειρία στην πράξη

Όπως περιγράφουν τα ενημερωτικά δελτία της Mayo Clinic, η συνεδρία πραγματοποιείται πάντα σε οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον με συνεχή παρακολούθηση. Ο ασθενής παραμένει ξαπλωμένος αναπαυτικά για περίπου μία έως τρεις ώρες.