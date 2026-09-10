Vodafone: Τρεις μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης, με κάθε αγορά συσκευής

Vodafone: Τρεις μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης, με κάθε αγορά συσκευής

Η Vodafone προσφέρει τριπλό όφελος στους πελάτες της, δίνοντας 3 μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης, με κάθε αγορά smartphone 5G, tablet 5G ή laptop που θα πραγματοποιηθεί έως και τις 9 Οκτωβρίου.

Νέοι και υφιστάμενοι πελάτες που θα αποκτήσουν τη συσκευή της επιλογής τους από τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες υπηρεσίες που επιθυμούν, με τρία μηνιαία πάγια δώρο. Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν:

Vodafone Full Fiber 500Mbps ή 1Gbps Plus για υψηλές ταχύτητες και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, μέσω προγραμμάτων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH).

για υψηλές ταχύτητες και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, μέσω προγραμμάτων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Vodafone RED , με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και data για απρόσκοπτη επικοινωνία και συνδεσιμότητα όπου κι αν βρίσκονται.

, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και data για απρόσκοπτη επικοινωνία και συνδεσιμότητα όπου κι αν βρίσκονται. Vodafone TV, με πρόσβαση σε πλούσιο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, με βραβευμένες σειρές και ταινίες από κορυφαίους δημιουργούς.

H Vodafone κάνει ακόμη πιο εύκολη την πρόσβαση των καταναλωτών σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας και υπηρεσιών, προσφέροντας περισσότερη συνδεσιμότητα, επικοινωνία και ψυχαγωγία, με ένα τριπλό δώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Back to school 2026 | Vodafone.gr