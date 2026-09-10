Η Vodafone προσφέρει τριπλό όφελος στους πελάτες της, δίνοντας 3 μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης, με κάθε αγορά smartphone 5G, tablet 5G ή laptop που θα πραγματοποιηθεί έως και τις 9 Οκτωβρίου.
Νέοι και υφιστάμενοι πελάτες που θα αποκτήσουν τη συσκευή της επιλογής τους από τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες υπηρεσίες που επιθυμούν, με τρία μηνιαία πάγια δώρο. Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν:
- Vodafone Full Fiber 500Mbps ή 1Gbps Plus για υψηλές ταχύτητες και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, μέσω προγραμμάτων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH).
- Vodafone RED, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και data για απρόσκοπτη επικοινωνία και συνδεσιμότητα όπου κι αν βρίσκονται.
- Vodafone TV, με πρόσβαση σε πλούσιο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, με βραβευμένες σειρές και ταινίες από κορυφαίους δημιουργούς.
H Vodafone κάνει ακόμη πιο εύκολη την πρόσβαση των καταναλωτών σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας και υπηρεσιών, προσφέροντας περισσότερη συνδεσιμότητα, επικοινωνία και ψυχαγωγία, με ένα τριπλό δώρο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Back to school 2026 | Vodafone.gr
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
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