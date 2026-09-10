iNOA: Η μόνιμη βαφή της L’Oréal Professionnel παραμένει στην κορυφή ως η #1 επαγγελματική βαφή χωρίς αμμωνία παγκοσμίως

iNOA: Η μόνιμη βαφή της L’Oréal Professionnel παραμένει στην κορυφή ως η #1 επαγγελματική βαφή χωρίς αμμωνία παγκοσμίως

Η iNOA παραμένει σταθερά η #1 επαγγελματική βαφή χωρίς αμμωνία παγκοσμίως*.

*Η κορυφαία μάρκα επαγγελματικής μόνιμης βαφής μαλλιών χωρίς αμμωνία παγκοσμίως για το 2024. Kline & Company 2025

Μετά από 17 χρόνια αποδεδειγμένης ηγετικής παρουσίας, η iNOA παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωτοπόρος του κλάδου. Κατοχυρωμένη με 216 παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η αποκλειστική χρήση της τεχνολογίας Oil Delivery System (ODS) εξασφαλίζει απαράμιλλη χρωματική απόδοση αλλά και μέγιστη προστασία των μαλλιών. Με πολυάριθμες κλινικές και εργαστηριακές μελέτες να επιβεβαιώνουν την απόδοσή της σε ό,τι αφορά την υγεία της τρίχας και την άνεση του τριχωτού, η iNOA δικαίως κατέχει τον τίτλο της #1 επαγγελματικής βαφής χωρίς αμμωνία στον κόσμο.

Η iNOA είναι η βαφή που εμπιστεύονται οι κομμωτές σε όλον τον κόσμο για την εκτεταμένη παλέτα, την κάλυψη σε έως 100% λευκά και το πολύ φυσικό αποτέλεσμα που προσφέρει, αλλά και το προϊόν που έχουν αγαπήσει οι καταναλώτριες για την πολυτελή εμπειρία που εξασφαλίζει με τη δύναμη του ελαίου.

Ποια χαρακτηριστικά καθιστούν την iNOA σημείο αναφοράς στο χρώμα;

#1 Oil Delivery System (ODS)

Με περιεκτικότητα 60% σε ορυκτέλαιο υψηλής καθαρότητας, και ελάχιστη ποσότητα MEA –αντίστοιχη με όση υπάρχει σε μια ημιμόνιμη βαφή–, η iNOA βασίζεται σε έναν μηχανισμό υδρόφοβης ώθησης. Ως αποτέλεσμα, η iNOA ωθεί απαλά τις χρωστικές σε βάθος 7 στρωμάτων μέσα στον φλοιό με ελάχιστη ευαισθητοποίηση της επιφάνειας της τρίχας.

#2 Ενσωματωμένη εξουδετέρωση μεταλλικών στοιχείων

Η προηγμένη σύνθεση της iNOA περιέχει ενσωματωμένους χηλικούς παράγοντες (EDTA) που παγιδεύουν και εξουδετερώνουν τον χαλκό και τον σίδηρο κατά τη διάρκεια της βαφής, προστατεύοντας την τρίχα από τη φθορά που προκαλεί η συσσώρευση μεταλλικών στοιχείων και εξασφαλίζοντας εξαιρετικό χρωματικό αποτέλεσμα.

#3 Προστασία της ακεραιότητας της επιφάνειας της τρίχας, βαφή με τη βαφή

Το φυσικό λιπιδικό φιλμ στην επιφάνεια της τρίχας (γνωστό ως 18-MEA) παίζει βασικό ρόλο στην ακεραιότητα της τρίχας: προστατεύει τον εσωτερικό φλοιό από εξωτερικές επιθέσεις. Εργαστηριακές μελέτες αποδεικνύουν ότι η iNOA διατηρεί ακέραιο το φυσικό λιπιδικό στρώμα στην επιφάνεια της τρίχας, βαφή με τη βαφή, ενώ χάρη στην προηγμένη σύνθεση λεπτόρρευστου γαλακτώματος, η INOA ξεβγάζεται εύκολα αφήνοντας στα μαλλιά μόνο μια ανάλαφρη ασπίδα περιποίησης.

#4 Υγιής τρίχα, καλλυντικά οφέλη & βέλτιστη άνεση τριχωτού

Η iNOA προσφέρει ένα απαράμιλλο, εξαιρετικά προηγμένο επίπεδο προστασίας:

Διατήρηση άνεσης τριχωτού: Εξασφαλίζει βέλτιστη άνεση για το τριχωτό, λόγω της ελάχιστης συγκέντρωσης MEA που επιτυγχάνεται χάρη στην περιεκτικότητα 60% σε έλαιο.

Διατήρηση δομής τρίχας & φυσικού σχήματος μπούκλας: Εργαστηριακά αποδεδειγμένο ότι περιποιείται όλους τους τύπους μαλλιών. 83% των καταναλωτριών συμφωνούν ότι η iNOA διατηρεί το σχήμα, το μοτίβο & την ελαστικότητα της μπούκλας. ( Δοκιμή καταναλωτών )

Έλεγχος πορώδους: Χάρη στην περιεκτικότητά της σε έλαιο, η iNOA κλείνει και προστατεύει το περιτρίχιο για -25% μείωση του πορώδους και λεία, λαμπερά μαλλιά. (Δοκιμή καταναλωτών)

Καλλυντικά οφέλη & περιποίηση: Προσφέρει +100% περισσότερη λάμψη, αφήνει τα μαλλιά ενυδατωμένα σε βάθος και +41% πιο απαλά.

#5 Χρωματικό αποτέλεσμα που υπερέχει & απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης

Η εκτεταμένη παλέτα 105 αποχρώσεων βαθμονομημένης βάσης εγγυάται απόλυτη ευελιξία, προσφέροντας απαράμιλλα εκλεπτυσμένο χρώμα που διαρκεί έως και 8 εβδομάδες. Από ισορροπημένο, φυσικό φινίρισμα μέχρι το πιο βαθύ, πλούσιο αποτέλεσμα, η iNOA εξασφαλίζει κάλυψη σε έως και 100% λευκά και δίνει στους κομμωτές τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν πλήρως τις χρωματικές επιθυμίες κάθε τους πελάτισσας.

Η πραγματική απόδοση απορρέει από το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Oil Delivery System: μια πρωτοποριακή τεχνολογία που όμοιά της δεν υπάρχει. Συνδυάζοντας βαθιά διείσδυση των χρωστικών, διατήρηση της άνεσης του τριχωτού, προστασία της ακεραιότητας της επιφάνειας της τρίχας, σύνθεση χωρίς αμμωνία, εκτεταμένη παλέτα 105 αποχρώσεων, και εξαιρετικά εκλεπτυσμένο χρωματικό αποτέλεσμα, η iNOA προσφέρει ένα επίπεδο επαγγελματικής πολυτέλειας και απόδοσης που αγαπούν τόσο οι κομμωτές, όσο και οι καταναλώτριες.

L’Oréal Professionnel, πρωτοπόρος στη βαφή των μαλλιών από το 1909.

Από την πρώτη στιγμή, η L’Oréal Professionnel στηρίζει τους κομμωτές με νέες τεχνολογίες που κάνουν τη δουλειά τους ακόμα πιο δημιουργική και πιο εύκολη.

Με την ανάπτυξη της iNOA, η L’Oréal Professionnel δημιούργησε ένα εντελώς νέο σύστημα για τη βαφή των μαλλιών –που, για πρώτη φορά, βασίζεται στο έλαιο. Αλλάζοντας τα δεδομένα στις βαφές μαλλιών που η ίδια η μάρκα εφηύρε το 1909, η iNOA είναι το αποτέλεσμα της σταθερής μας επιδίωξης να θέσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία στην υπηρεσία των κομμωτών. Το σπουδαίο αυτό ταξίδι, από την πρώτη βαφή μαλλιών στον κόσμο μέχρι τη νέα iNOA σήμερα, εξιστορείται λεπτομερώς για πρώτη φορά μέσα από ένα βιβλίο που θα συνοδεύσει το λανσάρισμα της νέας iNOA και θα πραγματεύεται την κληρονομιά της μάρκας μας.

Επαναπροσδιορίζοντας τις βαφές μαλλιών: η γέννηση της iNOA.

Η επιφοίτηση που οδήγησε στην ανακάλυψη του Oil Delivery System και τη δημιουργία της iNOA.

«Αυτό που έλειπε από τον κόσμο των βαφών ήταν μια σύνθεση που να έχει μεν την απόδοση των συνθέσεων με αμμωνία χωρίς όμως τη δυσάρεστη οσμή· με άλλα λόγια, μια σύνθεση χωρίς αμμωνία. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αφαιρέσουμε την αμμωνία και να την αντικαταστήσουμε με άλλους, λιγότερο αλκαλικούς παράγοντες. Και φυσικά, στην αρχή, αποτύχαμε. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με την αποτελεσματικότητα της αμμωνίας.»

Μην βλέποντας να σημειώνεται πρόοδος, η Leïla Hercouet ζήτησε από τους ερευνητές της να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα συγκρίνοντας τα συστατικά κάθε σύνθεσης –την απόδοση ως προς το ξάνοιγμα των μαλλιών από τη μια πλευρά, και τον συνδυασμό των συστατικών από την άλλη– για να βρουν ένα κοινό σημείο. Έκανε αμέτρητα ταξίδια και πέρασε ώρες στο αεροπλάνο, προκειμένου να μπορέσει να αναλύσει τα αποτελέσματα: «Μια μέρα, την ώρα που περίμενα την πτήση μου, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι αυτό που είχαν κοινό όλες οι συνθέσεις ήταν η ποσότητα νερού –όσο μειωνόταν η ποσότητα του νερού, τόσο αυξανόταν η ξανοικτική απόδοση. Πήρα επιτόπου τηλέφωνο το αφεντικό μου, λίγο πριν την απογείωση, και του είπα: ‘Νομίζω ότι έχω τη λύση. Πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική για το νερό στη σύνθεση!’»

Μόλις η Hercouet επέστρεψε στη Γαλλία, οι ομάδες της άρχισαν να πειραματίζονται με μικρότερες ποσότητες νερού. «Σκεφτήκαμε λοιπόν, αν βγάζαμε το νερό, με τι θα μπορούσαμε να το αντικαταστήσουμε; Προφανώς, το αντίπαλο δέος του νερού είναι το λάδι. Και έτσι γεννήθηκε η iNOA.»

Leïla Hercouet, Ανώτερη Επιστημονική Συνεργάτιδα και Επικεφαλής Καινοτομίας στον Τομέα της Κομμωτικής στη L’Oréal.

«Χρησιμοποιήσαμε μικρή ποσότητα νερού και μεγάλη ποσότητα λαδιού· το αντίθετο δηλαδή από ό,τι σε μια παραδοσιακή σύνθεση χωρίς αμμωνία όπου έχουμε 80% νερό και 20% άλλα συστατικά. Στο Oil Delivery System, έχουμε το ανάποδο –έχουμε 60% λάδι, έναν παράγοντα ελέγχου υφής, και μικρή ποσότητα νερού.»