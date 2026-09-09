Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες θαυμαστές του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς», με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2026.

Γεννημένος στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια του Πειραιά, ο Μαζωνάκης μεγάλωσε με το λαϊκό τραγούδι, έχοντας ως ακούσματα σημαντικές φωνές όπως ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλλα και η Χάρις Αλεξίου. Από τα 15 του είχε αποφασίσει ότι το τραγούδι θα αποτελούσε τον επαγγελματικό του δρόμο. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε σε νυχτερινά κέντρα, αρχικά στη Νίκαια και στη συνέχεια στην Πάτρα. Το καλοκαίρι του 1992 τον εντόπισαν άνθρωποι της PolyGram, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τη δισκογραφία.

Το 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Μεσάνυχτα και κάτι», ενώ έναν χρόνο αργότερα ήρθε το «Με τα μάτια να το λες», που τον καθιέρωσε και περιείχε τραγούδια όπως «Τρεις το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Η μεγάλη επιτυχία ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 με τραγούδια όπως το «Μου λείπεις», ενώ το 1997 το «Παιδί της νύχτας» έγινε πλατινένιο και ο Μαζωνάκης πέρασε πλέον στην πρώτη γραμμή της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης. Την ίδια περίοδο ξεχώρισε και η ιδιαίτερη διασκευή του «Με λένε Γιώργο», που έγινε ένα από τα τραγούδια-σήμα κατατεθέν του. Ακολούθησαν δίσκοι και επιτυχίες που διαμόρφωσαν τη χαρακτηριστική του ταυτότητα, όπως τα «Μπροστά σ’ ένα μικρόφωνο», «Αλλάξανε τα πλάνα μου», «Κοίτα με», «Σάββατο», «Τα ίσια ανάποδα» και «Μην πας πουθενά».

Ο Μαζωνάκης ξεχώρισε όχι μόνο για τη φωνή του αλλά και για την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία. Πειραματίστηκε με pop και dance ήχους, συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες και κατάφερε να δημιουργήσει ένα προσωπικό στυλ που τον ακολούθησε σε ολόκληρη την καριέρα του. Η συνεργασία του με τον Φοίβο, αλλά και με καλλιτέχνες όπως η Δέσποινα Βανδή και η Έλενα Παπαρίζου, αποτέλεσαν χαρακτηριστικούς σταθμούς της πορείας του.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρέμεινε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής μουσικής, με χρυσές και πλατινένιες κυκλοφορίες και δεκάδες τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Από τη Νίκαια και τα πρώτα του βήματα στα νυχτερινά κέντρα μέχρι τις μεγάλες πίστες και τις κορυφαίες συνεργασίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ένα αποτύπωμα που πλέον περνά στην ιστορία… R.I.P. και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει!