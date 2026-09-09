Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών στις 19 Σεπτεμβρίου, η Coffee Berry ενώνει τις δυνάμεις της με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών «Χάρισε Ζωή», με στόχο να φέρει την ενημέρωση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών ακόμη πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, επιλεγμένα καταστήματα Coffee Berry σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας μετατρέπονται σε σημεία ενημέρωσης και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών.

Με κεντρικό μήνυμα «Είχες σκεφτεί ποτέ πως πίνοντας τον αγαπημένο σου καφέ μπορείς να χαρίσεις ζωή;», η δράση αξιοποιεί την καθημερινή επαφή του δικτύου Coffee Berry με χιλιάδες ανθρώπους, με στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους εθελοντές.

Το να γίνει κάποιος εθελοντής δότης είναι πολύ πιο απλό απ’ όσο ίσως φαντάζεται. Η αρχική εγγραφή διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και πραγματοποιείται με τη λήψη ενός απλού δείγματος σάλιου με ειδική μπατονέτα, χωρίς αιμοληψία ή κάποια επώδυνη διαδικασία.

Οι επισκέπτες των καταστημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από κοντά για τη διαδικασία, να λύσουν τις απορίες τους και, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ως εθελοντές δότες.

Για την Coffee Berry, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έναν τρόπο να αξιοποιήσει τη δύναμη και την παρουσία του δικτύου της για έναν ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό. Μια απλή κίνηση λίγων λεπτών μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα ώστε, εάν κάποτε βρεθεί συμβατότητα, ένας ασθενής που το έχει ανάγκη να αποκτήσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Πρόγραμμα και σημεία δράσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα παρακάτω σημεία για ενημέρωση και εγγραφή:

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου | 08:00–13:00

Coffee Berry Γλυφάδα – Λαζαράκη 20

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου | 08:00–13:00

Coffee Berry Περιστέρι – Κένεντυ 135

Coffee Berry Θεσσαλονίκη – Εγνατία 96

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου | 08:00–13:00

Coffee Berry Πανόρμου – Πανόρμου 70–72

Coffee Berry Ιωάννινα – Ναπολέοντος Ζέρβα 2

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου | 08:00–13:00

Coffee Berry Λεωφ. Ηρακλείου 356

Coffee Berry Κοζάνη – Π. Χαρίση 58

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου | 08:00–13:00

Coffee Berry Βριλήσσια – Λεωφ. Πεντέλης 13

Coffee Berry Πειραιάς – Ακτή Μιαούλη 31



Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου | 08:00–11:00

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Δότη Μυελού των Οστών

Coffee Berry Ρόδος – Ε.Ο. Ρόδου–Λίνδου, Φαληράκι

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου | 17:00–21:00

Μαρίνα Φλοίσβου

Μια απλή κίνηση για εσένα, μια μεγάλη ελπίδα για κάποιον άλλο.