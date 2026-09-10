Η NIVEA γιορτάζει τα 100 χρόνια της εμβληματικής NIVEA Creme και προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία, η οποία θα ταξιδέψει σε έξι πόλεις σε όλη την Ελλάδα, από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο. Με σημείο αναφοράς το χαρακτηριστικό μπλε μεταλλικό tin που έχει συνδεθεί με την καθημερινή φροντίδα διαφορετικών γενεών, το «NIVEA Creme 100 Χρόνια Φροντίδα» αναδεικνύει την ιστορία, την κληρονομιά και τη διαχρονική αξία της NIVEA Creme, μέσα από μια σειρά βιωματικών δράσεων. Για έναν ολόκληρο αιώνα, η NIVEA Creme βρίσκεται στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Από τις πρώτες στιγμές περιποίησης στην παιδική ηλικία έως τις απλές πράξεις φροντίδας μέσα στην οικογένεια, η γνώριμη μπλε κρέμα έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις και τις συνήθειες διαφορετικών γενεών. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, η NIVEA τιμά τη διαδρομή του πιο αναγνωρίσιμου προϊόντος της και μοιράζεται μια ιστορία φροντίδας που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Ένας αιώνας ιστορίας μέσα από το εμβληματικό μπλε tin.

Στο επίκεντρο της επετειακής εμπειρίας βρίσκεται η NIVEA Creme, το αυθεντικό προϊόν ενυδάτωσης για όλη την οικογένεια. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικούς σταθμούς από την ιστορία και την εξέλιξή της, καθώς και να ενημερωθούν για την πολυχρηστικότητα και τον διαχρονικό χαρακτήρα της, και να εξερευνήσουν τις 100 χρήσεις της.

Από μια διαχρονική κληρονομιά σε έναν κόσμο καινοτομίας

Η επετειακή εμπειρία συμπληρώνεται από επιλεγμένα προϊόντα της NIVEA, τα οποία αναδεικνύουν την εξέλιξη της μάρκας και τη διαρκή επένδυσή της στην καινοτομία. Με σταθερές αξίες τη φροντίδα, την ποιότητα και την επιστημονική τεχνογνωσία, η NIVEA συνεχίζει να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες περιποίησης.

Το «NIVEA Creme 100 Χρόνια Φροντίδα»

έχει σχεδιαστεί ως μια ανοιχτή και διαδραστική εμπειρία για τους επισκέπτες.

Μέσα από ένα interactive digital game, το κοινό θα μπορεί να διεκδικήσει μοναδικά δώρα, ενώ στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της δράσης θα παρέχονται επιπλέον πληροφορίες για την ιστορία της NIVEA Creme, την εξέλιξη των προϊόντων της μάρκας και τη συνολική διαδρομή της κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα. Την εορταστική ατμόσφαιρα θα ενισχύσουν ειδικά διαμορφωμένα radio booths και ζωντανές μεταδόσεις από επιλεγμένους σταθμούς. Στις δράσεις θα συμμετέχουν επίσης αγαπημένοι content creators, οι οποίοι θα μεταφέρουν την εμπειρία στο κοινό τους μέσα από πρωτότυπο περιεχόμενο.

100 χρόνια φροντίδας και η ιστορία συνεχίζεται

Η επέτειος των 100 χρόνων της NIVEA Creme αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί όχι μόνο η ιστορία ενός εμβληματικού προϊόντος, αλλά και η ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τους ανθρώπους που το επιλέγουν. Μια σχέση που έχει διαμορφωθεί μέσα από μικρές, καθημερινές στιγμές. Με το «NIVEA Creme 100 Χρόνια Φροντίδα» η NIVEA γιορτάζει μαζί με το κοινό έναν αιώνα εμπιστοσύνης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να προσφέρει αξιόπιστη και ποιοτική φροντίδα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

SMART PARK

12–13 Σεπτεμβρίου

Κεντρική Πλατεία

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

19 Σεπτεμβρίου

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

ΑΘΗΝΑ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ

26 Σεπτεμβρίου

Πλατεία Συντάγματος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 Οκτωβρίου

Πλατεία Αριστοτέλους

ΒΟΛΟΣ

10 Οκτωβρίου

Κεντρική Πλατεία Αγίου Νικολάου

ΛΑΡΙΣΑ

17 Οκτωβρίου

Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα

ΠΑΤΡΑ

24 Οκτωβρίου

Πλατεία Τριών Συμμάχων

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

31 Οκτωβρίου

Πλατεία Ελευθερίας