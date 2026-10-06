Η Οδύσσεια γίνεται παιχνίδι για όλη την οικογένεια στου Ρέντη

Σε αυτή την έξοδο, τα παιδιά δεν κάθονται απλώς να ακούσουν μια ιστορία. Ανεβαίνουν στο πλοίο του Οδυσσέα, ψάχνουν λύσεις σε γρίφους και προσπαθούν να ξεφύγουν από τις παγίδες του ταξιδιού του. Η διαδραστική εμπειρία της Dreamland Experience στο Village Shopping & More μεταφέρει την Οδύσσεια σε έναν χώρο όπου η αφήγηση συνδυάζεται με το παιχνίδι και το θέατρο.

Η περιπέτεια ξεκινά μέσα από έναν Δούρειο Ίππο. Τα παιδιά περνούν στο εσωτερικό του και βγαίνουν στον χώρο από μια τσουλήθρα. Έπειτα, η διαδρομή τα οδηγεί σε σταθμούς εμπνευσμένους από το ομηρικό έπος, από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη μέχρι τις Σειρήνες, που θέλουν τα αυτιά κλειστά για να μη μαγέψουν τους μικρούς επισκέπτες.

Από τις Σειρήνες μέχρι την Ιθάκη

Οι χώροι αναπαριστούν στιγμές από την περιπλάνηση του Οδυσσέα. Στο ταξίδι εμφανίζονται η χώρα των Κικόνων, το Νησί των Κυκλώπων, το νησί του Αιόλου και η Γη των Λαιστρυγόνων. Η πορεία συνεχίζεται στον Άδη, όπου ο Οδυσσέας συναντά τη μητέρα του, τον Αχιλλέα, τον Αίαντα και τον Τειρεσία. Ακολουθούν το νησί του Θεού Ήλιου, η Καλυψώ και η χώρα των Φαιάκων, πριν από την επιστροφή στην Ιθάκη.

Την ιστορία αφηγούνται ηθοποιοί που βρίσκονται ζωντανά στους χώρους, ενώ προβολές και ολογράμματα παρουσιάζουν γνωστά πρόσωπα της παράστασης. Ο Μελέτης Ηλίας υποδύεται τον Οδυσσέα, η Βασιλική Τρουφάκου την Πηνελόπη, ο Αργύρης Ξάφης τον Ποσειδώνα, η Έβελυν Ασουάντ την Κίρκη και ο Σταύρος Καραγιάννης τον Τειρεσία.

Η μουσική του Διονύση Τσακνή και η σκηνογραφία της Αλεξάνδρας Σιάφκου και του Αριστοτέλη Καρανανού διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα των επιμέρους σκηνών. Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει η Έλενα Σταύρου.

Η εμπειρία απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, αλλά τα παιδιά έχουν ενεργό ρόλο σε όσα συμβαίνουν. Οι δοκιμασίες και οι συζητήσεις με τους εμψυχωτές τούς δίνουν αφορμές να ρωτήσουν και να ανακαλύψουν περισσότερα για το έπος. Οι μεγάλοι, από την άλλη, ξαναβλέπουν μια γνωστή ιστορία μέσα από μια θεατρική και συμμετοχική προσέγγιση.

Η επίσκεψη διαρκεί περίπου 50 με 60 λεπτά. Στη διάρκειά της, η Οδύσσεια γίνεται αφορμή για να μιλήσουν γονείς και παιδιά για την επιμονή, τη συνεργασία, την ψυχραιμία και την ευρηματικότητα.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 1 Οκτωβρίου 2026 έως 10 Ιανουαρίου 2027

Χώρος: Village Shopping & More, Θηβών 228 και Παρνασσού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Εισιτήρια: Παιδικό 10€, ενηλίκων 12€, σχολικό και ομαδικό 8€, ανέργων και φοιτητικό 10€, ΑμεΑ και συνοδών ΑμεΑ 5€

Τηλέφωνο πάρκου: 210 4928513

Σχολικές εκδρομές και ομαδικές κρατήσεις: 211 0082687, 6978367727

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