Πώς οι συνεχείς διορθώσεις επηρεάζουν την επικοινωνία με το παιδί!

Το παιδί σου αρχίζει να μιλά για όσα έγιναν στο σχολείο και εσύ σπεύδεις να το διορθώσεις. Συμπληρώνεις μια λεπτομέρεια, ξεκαθαρίζεις ποιος είπε τι ή του θυμίζεις τη σωστή λέξη. Το κάνεις με καλή πρόθεση, όμως οι συχνές παρεμβάσεις μπορεί να του δώσουν την εντύπωση ότι πρέπει να μιλά χωρίς λάθη για να το ακούσεις. Έτσι, αντί να απολαμβάνει τη συζήτηση, αρχίζει να σκέφτεται αν θα τα πει σωστά. Η αφήγηση χάνει τον αυθορμητισμό της και το παιδί μπορεί να διστάζει να μοιραστεί όσα σκέφτεται.

Πρώτα άκουσε τι θέλει να σου πει

Όταν ένα παιδί διηγείται κάτι, δεν προσπαθεί πάντα να δώσει μια απολύτως ακριβή περιγραφή. Μπορεί να μπερδέψει τις ημέρες, να παραλείψει ένα σημείο ή να αλλάξει τη σειρά των γεγονότων. Πίσω από την ιστορία του, όμως, ίσως υπάρχει ενθουσιασμός, στενοχώρια ή ανάγκη να νιώσει πως το καταλαβαίνεις.

Γι’ αυτό, άφησέ το να ολοκληρώσει πριν διορθώσεις όσα δεν θυμάται με ακρίβεια. Εκείνη τη στιγμή, η σύνδεση έχει μεγαλύτερη σημασία από τη σωστή σειρά των γεγονότων. Η προσεκτική ακρόαση δείχνει στο παιδί ότι η φωνή του αξίζει, ακόμη κι όταν δεν βρίσκει αμέσως τις κατάλληλες λέξεις.

Οι συνεχείς διορθώσεις μπορεί να το κάνουν να διστάζει

Όταν κάθε πρόταση συνοδεύεται από μια διόρθωση, το παιδί μπορεί να αρχίσει να ελέγχει τον εαυτό του πριν μιλήσει. Σκέφτεται αν χρησιμοποιεί σωστά τις λέξεις και αν θα δεχτεί κάποια παρατήρηση. Έτσι, η συζήτηση μπορεί να του προκαλεί άγχος αντί να το βοηθά να εκφραστεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοείς κάθε λάθος. Μπορείς, όμως, να διαλέγεις πότε χρειάζεται να παρέμβεις. Άφησέ το πρώτα να τελειώσει και, αν η διόρθωση έχει πραγματική σημασία, κάν’ την ήρεμα και χωρίς να διακόψεις τη συζήτηση. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τη σωστή λέξη στη δική σου απάντηση, ώστε να την ακούσει μέσα σε ένα φυσικό παράδειγμα.

Δείξε ενδιαφέρον με την ακρόασή σου

Κοίταξέ το, άφησέ του χρόνο να σκεφτεί και κάνε ερωτήσεις που το βοηθούν να συνεχίσει, όπως «και πώς ένιωσες τότε;» ή «τι έγινε μετά;». Απόφυγε να συμπληρώνεις τις προτάσεις του, ακόμη κι όταν καταλαβαίνεις τι θέλει να πει. Αν κάτι δεν σου είναι ξεκάθαρο, ζήτησέ του να σου το εξηγήσει με ενδιαφέρον.

Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί έχει χώρο να οργανώσει τις σκέψεις του, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να μιλήσει για τα συναισθήματά του. Παράλληλα, καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται να βιαστεί για να κερδίσει την προσοχή σου.

Δεν χρειάζεται να αφήνεις κάθε λάθος ασχολίαστο. Χρειάζεται να ξεχωρίζεις τη στιγμή που το παιδί θέλει να μοιραστεί κάτι από τη στιγμή που μαθαίνει. Όταν σου μιλά με ενθουσιασμό, θυμό ή αγωνία, άκουσε πρώτα όσα προσπαθεί να σου εμπιστευτεί. Η ελεύθερη επικοινωνία χτίζεται όταν το παιδί νιώθει ασφαλές να μιλήσει, ακόμη κι αν μπερδευτεί ή χρειαστεί χρόνο για να βρει τις λέξεις του.