Generation Next: Νέες θεματικές Digital Wellbeing για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς από το Ίδρυμα Vodafone

Το Ίδρυμα Vodafone διευρύνει την ενότητα Digital Wellbeing του προγράμματος Generation Next με νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 9-16 ετών, και εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο δωρεάν Digital Wellbeing Online Classrooms για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το νέο υλικό του Generation Next εστιάζει σε ζητήματα που απασχολούν ολοένα και περισσότερο τα παιδιά και τους εφήβους. Με περιεχόμενο προσαρμοσμένο σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες, τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που τα βοηθούν να κατανοούν καλύτερα το ψηφιακό περιβάλλον και να συμμετέχουν σε αυτό με ασφάλεια, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη.

Για μαθητές και μαθήτριες 9-12 ετών, οι νέες θεματικές εστιάζουν στον Ψηφιακό Περισπασμό & την Αυτορρύθμιση, στην Τυχαία Έκθεση σε Περιεχόμενο για Ενήλικες και στους Influencers και την Κριτική Σκέψη. Τα παιδιά μαθαίνουν, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζονται τον χρόνο τους και τους ψηφιακούς περισπασμούς, να αντιδρούν με ασφάλεια όταν συναντούν ακατάλληλο περιεχόμενο και να αξιολογούν καλύτερα τις πληροφορίες που βλέπουν στα social media.

Για τις ηλικίες 13-16 ετών, το περιεχόμενο προσεγγίζει πιο σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις, όπως ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός (Cyberbullying), τα Deepfakes και η παραποίηση ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και οι κίνδυνοι που μπορεί να συνδέονται με επιβλαβείς διαδικτυακές κοινότητες. Παράλληλα, ειδικός οδηγός για εκπαιδευτικούς προσφέρει κατευθύνσεις για την προσέγγιση αυτών των θεμάτων στη σχολική τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον νέο κύκλο των δωρεάν Digital Wellbeing Online Classrooms, ενισχύοντας την προετοιμασία τους γύρω από σύγχρονα ζητήματα ψηφιακής ευημερίας, ώστε να μπορούν να συζητούν με τους μαθητές και τις μαθήτριες τη σχέση τους με την τεχνολογία, την υπεύθυνη ψηφιακή συμμετοχή και τις επιλογές που κάνουν καθημερινά στο διαδίκτυο.

«Η ψηφιακή ευημερία είναι κάτι περισσότερο από την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Σημαίνει να προσφέρουμε στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία, γνώσεις και ευκαιρίες, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία με κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα. Μέσα από το νέο περιεχόμενο Digital Wellbeing και τα Online Classrooms του Generation Next, στηρίζουμε τη σχολική κοινότητα ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις ενός ψηφιακού κόσμου που εξελίσσεται διαρκώς», δήλωσε η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα.

Το Generation Next υλοποιείται στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και με την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής, και αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Skills Upload Jr του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο υποστηρίζει την ψηφιακή μάθηση και ευημερία στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ψηφιακές δεξιότητες, πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και προγράμματα κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Generation Next επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr.