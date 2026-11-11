RESICONx 2026: Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 | Divani Caravel Hotel, Αθήνα

«Resilience is Strategy» είναι το κεντρικό μήνυμα του RESICONx – Resilience & Business Continuity Conference, του νέου brand event της Smart Press, που πραγματοποιείται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνοαπειλές, οι φυσικές καταστροφές, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι και οι κανονιστικές απαιτήσεις δημιουργούν ένα ολοένα πιο σύνθετο πλαίσιο προκλήσεων, η ανθεκτικότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Δεν αφορά πλέον μόνο την προστασία πληροφοριακών συστημάτων ή εγκαταστάσεων, αλλά την ικανότητα ενός οργανισμού να προβλέπει, να προετοιμάζεται, να ανταποκρίνεται σε κρίσεις, να ανακάμπτει και να διασφαλίζει την επιχειρησιακή του συνέχεια.

Με αυτή τη φιλοσοφία, το RESICONx φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό σημείο συνάντησης για ολόκληρο το οικοσύστημα της ασφάλειας, της διαχείρισης κινδύνων και της επιχειρησιακής συνέχειας, γεφυρώνοντας τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο της προστασίας και της ανθεκτικότητας.

Το συνέδριο αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες:

Ψηφιακή Ανθεκτικότητα & Κανονιστική Συμμόρφωση: Cyber Resilience, επιχειρησιακή συνέχεια, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοαπειλές και σύγχρονες απαιτήσεις όπως NIS2, DORA, CRA και GDPR.

Cyber Resilience, επιχειρησιακή συνέχεια, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοαπειλές και σύγχρονες απαιτήσεις όπως NIS2, DORA, CRA και GDPR. Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας & Καταστροφών: Νέες τεχνολογίες AI, IoT, έξυπνα συστήματα προστασίας, κρίσιμες υποδομές, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και φυσικές καταστροφές.

Νέες τεχνολογίες AI, IoT, έξυπνα συστήματα προστασίας, κρίσιμες υποδομές, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και φυσικές καταστροφές. Άνθρωποι, Διαχείριση Κρίσεων, Επικοινωνία & Εταιρική Φήμη: Ηγεσία, ανθρώπινος παράγοντας, οργανωσιακή ετοιμότητα, επικοινωνία κρίσεων και διατήρηση της εμπιστοσύνης.

Μέσα από keynote ομιλίες, εξειδικευμένες παρουσιάσεις, πάνελ συζητήσεων και πραγματικά επιχειρησιακά παραδείγματα, εκπρόσωποι της Πολιτείας, θεσμικοί φορείς, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, ειδικοί και επαγγελματίες θα μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες στρατηγικές για τη δημιουργία ανθεκτικών οργανισμών.

Το RESICONx απευθύνεται σε CEOs, COOs, ανώτερα διοικητικά στελέχη, Business Continuity και Risk Managers, Security Managers, CISOs, IT και Cybersecurity Professionals, στελέχη Πολιτικής Προστασίας, Health & Safety Officers, υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κρίσεων και εταιρικής επικοινωνίας, καθώς και σε παρόχους τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, η έκθεση και η παρουσία κορυφαίων εταιρειών της αγοράς δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ενημέρωσης, δικτύωσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης νέων συνεργασιών.

Η συμμετοχή στο RESICONx είναι δωρεάν, με απαραίτητη ηλεκτρονική εγγραφή.

Χρήσιμα links

Κεντρική σελίδα: https://resiconx.gr/

https://resiconx.gr/ Πρόγραμμα συνεδρίου: https://resiconx.gr/resilience-is-strategy/programma/

https://resiconx.gr/resilience-is-strategy/programma/ Ομιλητές: https://resiconx.gr/resilience-is-strategy/omilites/

https://resiconx.gr/resilience-is-strategy/omilites/ Χορηγοί & εταιρείες που συμμετέχουν: https://resiconx.gr/resilience-is-strategy/chorigoi/

https://resiconx.gr/resilience-is-strategy/chorigoi/ Δωρεάν εγγραφή: https://resiconx.gr/resilience-is-strategy/forma-eggrafis/

RESICONx 2026 – Resilience is Strategy

Διοργάνωση: Smart Press

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