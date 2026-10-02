Τάσεις μόδας με χαρακτήρα: από το χακί και το workwear μέχρι τα φυσικά μοτίβα

Οι τάσεις μόδας δεν χρειάζεται να μοιάζουν με αυστηρούς κανόνες. Μπορείς να κρατήσεις όσα ταιριάζουν στην καθημερινότητά σου, να παίξεις με τις αναλογίες και να φορέσεις ξανά αγαπημένα κομμάτια με διαφορετικό τρόπο. Στις νέες συλλογές, η πρακτικότητα συναντά την προσωπική έκφραση, ενώ το χρώμα, η υφή και η άνεση δίνουν τον τόνο.

Stradivarius: τάσεις μόδας με χακί και pop διάθεση

Αν θέλεις ένα σύνολο που κινείται εύκολα από το πρωί ως το βράδυ, η Stradivarius προτείνει χακί, χαλαρές γραμμές και αναφορές στα ’90s. Cropped καμπαρντίνες, bomber και jackets με όψη δέρματος συνδυάζονται με wide-leg παντελόνια, ίσια τζιν, ριγέ πλεκτά και φαρδιές βερμούδες. Η ίδια διάθεση γίνεται πιο παιχνιδιάρικη στη συλλογή Royal Goes Pop, όπου το βιολετί και το τιρκουάζ φωτίζουν την ουδέτερη βάση, ενώ mini φούστες με bubble τελείωμα, midi φορέματα με διαφάνειες και kitten heels προσθέτουν μια πιο απρόσμενη πινελιά. Εσύ μπορείς να κρατήσεις ένα μόνο έντονο στοιχείο και να αφήσεις τα υπόλοιπα πιο ήσυχα.

Missoni: μοτίβα και χρώματα με ελευθερία

Η Missoni προσεγγίζει το ντύσιμο σαν προσωπική στάση. Στη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, η γυναικεία γκαρνταρόμπα δανείζεται στοιχεία από την ανδρική, με roomy παλτό, statement μπουφάν, shearling jackets και blazers με μυτερούς γιακάδες. Δίπλα τους, τα midi φορέματα αγκαλιάζουν τη σιλουέτα και οι metallic λεπτομέρειες προσθέτουν λάμψη. Καφέ, ταμπά, ώχρα, κονιάκ και ηλεκτρίκ μπλε συναντούν checks, fiammato και κάθετες ρίγες. Αν αγαπάς τα μοτίβα, μπορείς να δοκιμάσεις τη δική σου εκδοχή συνδυάζοντας διαφορετικές υφές, χωρίς να χρειάζεται όλα να ταιριάζουν απόλυτα.

Dickies x Pull&Bear: το workwear βγαίνει στην πόλη

Στη συνεργασία Dickies x Pull&Bear, η λειτουργικότητα γίνεται μέρος του καθημερινού στιλ. Worker jackets σε κόκκινο, μουσταρδί ή cow print, denim σε διαφορετικές μπλε αποχρώσεις, utility βερμούδες και ριγέ πουκάμισα μεταφέρουν την αισθητική της στολής εργασίας σε πιο χαλαρούς συνδυασμούς. Για τη γυναικεία πρόταση, τα φαρδιά παντελόνια συναντούν baby tees, εφαρμοστά tops, mini φούστες και δομημένα jackets, με αναφορές στα ’90s και τα 2000s. Διάλεξε ένα κομμάτι με έντονο χαρακτήρα και φόρεσέ το με απλά βασικά της ντουλάπας σου.

Marina Rinaldi: φυσικές αποχρώσεις και αίσθηση ελευθερίας

Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η Marina Rinaldi αντλεί έμπνευση από τη φύση και τη μεταφράζει σε πικραλίδες, μαργαριτάρια και καμπύλες γραμμές. Το λινό, η βαμβακερή ποπλίνα, το μετάξι και το denim δίνουν χώρο σε πουκάμισα, tunic tops, φούστες και παντελόνια από slim έως extra-wide γραμμές. Στην παλέτα κυριαρχούν το πράσινο, τα γήινα μπεζ, το λευκό και οι αποχρώσεις του μπλε. Καφτάνια, παρεό, ψάθινα σανδάλια και τσάντες με κρόσσια συμπληρώνουν μια πρόταση που αφήνει τη σιλουέτα να κινείται άνετα.

Οι τάσεις μόδας αποκτούν αξία όταν χωρούν στη δική σου ζωή και δεν σε μεταμφιέζουν. Κράτησε ό,τι σε εκφράζει, δοκίμασε έναν νέο συνδυασμό και άφησε το προσωπικό σου στιλ να κάνει την τελική επιλογή.