Μετά τον καβγά: Πώς να βρείτε ξανά ο ένας τον άλλον χωρίς να αφήσετε όσα σας πλήγωσαν στην άκρη

Μαλώσατε, ανταλλάξατε κουβέντες που ίσως δεν εννοούσατε και τώρα επικρατεί μια αμήχανη σιωπή. Θέλεις να τον πλησιάσεις, αλλά κάτι σε κρατάει πίσω. Ίσως περιμένεις να κάνει εκείνος την πρώτη κίνηση ή αισθάνεσαι ότι, αν υποχωρήσεις, θα είναι σαν να παραδέχεσαι πως έφταιγες. Κι όμως, το δυσκολότερο κομμάτι ενός καβγά δεν είναι πάντα η ίδια η διαφωνία, αλλά όσα ακολουθούν.

Καμία σχέση δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς εντάσεις. Δύο άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες, συνήθειες και τρόπους να εκφράζουν όσα αισθάνονται. Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να αποφεύγετε κάθε σύγκρουση, αλλά να βρίσκετε τον τρόπο να επικοινωνείτε ξανά, χωρίς να αφήνετε πίσω σας άλυτα προβλήματα και συναισθήματα που συσσωρεύονται.

Μην προσπαθείς να λύσεις τα πάντα όσο είσαι ακόμη θυμωμένη

Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα εδώ και τώρα. Να εξηγήσεις τι σε ενόχλησε, να πάρεις απαντήσεις και να βεβαιωθείς ότι ο σύντροφός σου κατάλαβε τη θέση σου. Ωστόσο, όταν τα νεύρα βρίσκονται στο κόκκινο, ακόμη και μια απλή παρατήρηση μπορεί να προκαλέσει καινούργια ένταση.

Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και στον άλλον. Μια βόλτα, λίγη ησυχία ή μερικά λεπτά μακριά από τη συζήτηση μπορεί να σας βοηθήσουν να ηρεμήσετε. Φρόντισε, όμως, να ξεκαθαρίσεις ότι χρειάζεσαι ένα διάλειμμα και όχι ότι αρνείσαι να συζητήσεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να απομακρύνεσαι προσωρινά για να διαχειριστείς τον θυμό σου και στο να χρησιμοποιείς τη σιωπή για να τιμωρήσεις τον σύντροφό σου.

Κάνε την πρώτη κίνηση χωρίς να περιμένεις να δικαιωθείς

Ποιος θα μιλήσει πρώτος; Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη; Ποιος θα παραδεχτεί ότι το παράκανε; Αυτές οι σκέψεις μπορούν να παρατείνουν έναν καβγά για ώρες ή ακόμη και για ημέρες, χωρίς να προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στη σχέση.

Η συμφιλίωση, όμως, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει με μια μεγάλη συζήτηση. Μερικές φορές αρκεί μια απλή ερώτηση, μια τρυφερή κίνηση ή η διάθεση να καθίσετε ξανά μαζί και να μιλήσετε. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει ότι και οι δύο επιθυμείτε να έρθετε πιο κοντά.

Το να κάνεις την πρώτη κίνηση δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη για ολόκληρο τον καβγά. Δείχνεις απλώς ότι είσαι πρόθυμη να αποκαταστήσεις την επικοινωνία. Άλλωστε, σε μια ισορροπημένη σχέση, η προσπάθεια για συμφιλίωση χρειάζεται να είναι αμοιβαία και όχι μόνιμη υποχρέωση του ενός.

Ανακάλυψε τι πραγματικά σε ενόχλησε

Ας υποθέσουμε ότι μαλώσατε επειδή ξέχασε κάτι που του είχες ζητήσει. Ή επειδή άργησε να απαντήσει στο μήνυμά σου. Είναι πράγματι αυτός ο λόγος που θύμωσες τόσο πολύ ή μήπως το συγκεκριμένο περιστατικό έφερε στην επιφάνεια ένα συναίσθημα που σε απασχολεί εδώ και καιρό;

Πολλές καθημερινές διαφωνίες συνδέονται με ανάγκες που δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν σε υπολογίζει αρκετά, ότι έχεις αναλάβει περισσότερες ευθύνες ή ότι δεν σου αφιερώνει τον χρόνο που χρειάζεσαι.

Αντί να απαριθμείς τα λάθη του, προσπάθησε να του εξηγήσεις πώς αισθάνθηκες και τι θα ήθελες να αλλάξει. Παράλληλα, άφησέ τον να εκφράσει τη δική του πλευρά, ακόμη κι αν διαφωνείς με όσα ακούς. Σκοπός δεν είναι να συμφωνήσετε υποχρεωτικά σε όλα, αλλά να κατανοήσετε καλύτερα ο ένας τον άλλον.

Μην αφήνετε τη συγγνώμη να αντικαθιστά την αλλαγή

Μια συγγνώμη μπορεί να ανακουφίσει την ένταση, αλλά από μόνη της δεν αρκεί όταν το ίδιο πρόβλημα επανέρχεται συνεχώς. Αν κάθε φορά συμφιλιώνεστε χωρίς να αντιμετωπίζετε την αιτία της σύγκρουσης, είναι πιθανό να βρεθείτε σύντομα στην ίδια κατάσταση.

Συζητήστε τι θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά. Ίσως χρειάζεται να μοιράσετε πιο δίκαια τις καθημερινές υποχρεώσεις, να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στη σχέση σας ή να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζετε τη δυσαρέσκειά σας.

Και κάτι ακόμη. Δεν χρειάζεται να αγκαλιάσεις τον σύντροφό σου ή να συμπεριφερθείς σαν να μη συνέβη τίποτα προτού αισθανθείς πραγματικά έτοιμη. Η επανασύνδεση δεν πρέπει να γίνεται από υποχρέωση ούτε να σε αναγκάζει να παραμερίζεις τα προσωπικά σου όρια.

Μια ουσιαστική συμφιλίωση δεν σβήνει όσα συνέβησαν, αλλά σας βοηθά να τα διαχειριστείτε διαφορετικά. Όταν και οι δύο αναλαμβάνετε την ευθύνη που σας αναλογεί, ακούτε ο ένας τις ανάγκες του άλλου και προσπαθείτε να αλλάξετε όσα σας απομακρύνουν, ακόμη και μια δυσάρεστη διαφωνία μπορεί να αποτελέσει αφορμή για καλύτερη επικοινωνία. Γιατί το σημαντικό δεν είναι να μη μαλώνετε ποτέ, αλλά να μη χάνετε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη σας κάθε φορά που διαφωνείτε.