Η Ντακότα Τζόνσον με διάφανο φόρεμα από παγιέτες στα MTV VMA

Μια από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί των φετινών MTV VMA έκανε η Ντακότα Τζόνσον, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα τολμηρό, διάφανο φόρεμα από παγιέτες.

Η 36χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, φορώντας μια nude δημιουργία που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, καθώς επέλεξε να μη φορέσει εσώρουχο.



Το διάφανο φόρεμα με τις παγιέτες ήταν από μόνο του αρκετά εντυπωσιακό, γι’ αυτό και η Ντακότα Τζόνσον κράτησε το υπόλοιπο look σε πιο ήπιους τόνους. Το συνδύασε με διαμαντένιο κολιέ και ψηλοτάκουνα πέδιλα σε nude απόχρωση, ενώ προτίμησε απαλό μακιγιάζ σε γήινους τόνους.

Άφησε επίσης τα μαλλιά της ελεύθερα να πέφτουν στους ώμους της, διατηρώντας τη χαρακτηριστική ανεπιτήδευτη αισθητική που επιλέγει συχνά στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η παρουσία της στα MTV VMA δεν περιορίστηκε, πάντως, στο κόκκινο χαλί. Η ηθοποιός βρέθηκε στην τελετή για να βραβεύσει τη φίλη της, Τέιλορ Σουίφτ, απονέμοντάς της το πρώτο Artist Director Honors Award.