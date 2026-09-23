Ο Ασχημογλυκούλης: 15 Οκτωβρίου μόνο στους κινηματογράφους από την TFG

Ο Ασχημογλυκούλης, ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο – και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος – ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο “Best in Dog Show”. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα.

Μία παραγωγή του πολυβραβευμένου animation στούντιο nWave, που έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως για τις κινηματογραφικές επιτυχίες του, ανάμεσά τους οι ταινίες Οι Αχώριστοι, Το Σκυλάκι της Βασίλισσας, Η οικογένεια του Μεγαλοπατούσα και Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας.

Σκηνοθεσία: Ζερεμί Ντρεγκουσόν, Γιανίς Μπελαΐντ

Είδος: Κινούμενα Σχέδια, Οικογενειακή

Διάρκεια: 81’

15 Οκτωβρίου μόνο στους κινηματογράφους από την TFG