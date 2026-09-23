Red Bull Dance Your Style: Ο Εθνικός Τελικός απογείωσε street vibes & stage στη Θεσσαλονίκη!

16 χορευτές, ένα dance floor, καμία κριτική επιτροπή. Στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos, το κοινό που παρευρέθηκε στον Εθνικό Τελικό του Red Bull Dance Your Style ανέδειξε τον νικητή, ο οποίος θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη για τον Παγκόσμιο Τελικό.

Σάββατο απόγευμα, 19 Σεπτεμβρίου. Το αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos γέμισε κόσμο, η ένταση στα ηχεία δυνάμωσε, και το Red Bull Dance Your Style έγινε το απόλυτο χορευτικό spot στη Θεσσαλονίκη.

Δεκαέξι χορευτές, που είχαν ήδη περάσει από τους προκριματικούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βγήκαν στο dance floor χωρίς δίχτυ ασφαλείας: τραγούδια που δεν γνώριζαν ότι θα χορέψουν, 1v1 battles, και το κοινό να σηκώνει τις κόκκινες και μπλε κάρτες για να επιλέξει πλευρά.

Όσο οι γύροι προχωρούσαν, τόσο ανέβαινε η θερμοκρασία. Στον τελικό γύρο, ο Πέτρος Νικολίδης (Petros) τα έδωσε όλα απέναντι στον Γιάννη Ζαχαριάδη (Tiny Inside), και αναδείχθηκε νικητής, σε ένα battle που εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Τίτλος, τρόπαιο και ένα εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό, όπου οι νικητές από περισσότερες από 50 χώρες θα αναμετρηθούν στη σκηνή.

Εδώ δεν κρίνει επιτροπή. Κρίνει ο κόσμος.

Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του Red Bull Dance Your Style, που το κάνει να ξεχωρίζει: δεν υπάρχουν κριτές, δεν υπάρχουν βαθμολογίες. Freestyle, χωρίς περιορισμό σε στιλ ή τεχνική. Hip hop δίπλα σε popping, krump δίπλα σε house. Σημασία έχει ποιος θα κερδίσει την εύνοια του κοινού. Και στο φετινό εθνικό τελικό του Red Bull Dance Your Style, το κοινό της Θεσσαλονίκης ήταν τόσο παθιασμένο, που δεν σταμάτησε στιγμή να δίνει τον ρυθμό και να ενθαρρύνει στους αγαπημένους του χορευτές.

Live acts

Πρώτο act, oι Volcanoz Cheerleading που έστησαν ένα θέαμα γεμάτο ενέργεια και απίστευτες χορογραφίες.

Λίγο αργότερα, η εντυπωσιακή Lila, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, βγήκε στο floor του Red Bull Dance Your Style για ένα live act με κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, που έκανε του fans της να τραγουδούν και να χορεύουν ασταμάτητα.

Και λίγο πριν το τέλος, το μικρόφωνο πήρε ο γνωστός ράπερ, 12ος Πίθηκος, που ξεσήκωσε τον κόσμο αλλά και τους χορευτές με τους στίχους του δίνοντας ένα εκρηκτικό performance. O ίδιος μαζί με τον Saspens ήταν οι hosts της βραδιάς κρατώντας το κοινό «στην πρίζα» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο battle. Στα decks, ο DJ Amazeme δεν άφησε στιγμή την ένταση να πέσει.

Next stop: Παγκόσμιος Τελικός στη Ζυρίχη

Στις 24 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Νικολίδης παίρνει την ελληνική σημαία και ανεβαίνει στο μεγαλύτερο dance floor του πλανήτη, στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull Dance Your Style στη Ζυρίχη, απέναντι στους καλύτερους στον κόσμο. Και εμείς του ευχόμαστε καλή επιτυχία!