Ο Μικρός Πρίγκιπας γίνεται PLAYMOBIL, 80 χρόνια μετά τη δημιουργία του!

Μαζί με τη νέα σχολική χρονιά επιστρέφει και ο «Μικρός Πρίγκιπας», το εμβληματικό έργο του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερί και γιορτάζει τα 80 χρόνια. Οκτώ δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, το βιβλίο κι η ιστορία του παραμένει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, συνεχίζοντας να μιλά σε μικρούς και μεγάλους με έναν τρόπο μοναδικό.

Με αφορμή αυτή την επέτειο και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποκτά για πρώτη φορά μορφή παιχνιδιού. Το 2026 η PLAYMOBIL φέρνει τη μαγεία του «Μικρού Πρίγκιπα» στα χέρια παιδιών και συλλεκτών σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο διαχρονικά brands που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

«Αυτή η συνεργασία είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η σύμπραξη ενός brand παιχνιδιών που έχει χαρίσει χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους, με τον Μικρό Πρίγκιπα που συνεχίζει να συγκινεί μέσα από την ιστορία του, είναι βαθιά συμβολική. Για εμάς έχει ανεκτίμητη αξία, καθώς ο Μικρός Πρίγκιπας δημιουργεί διαρκώς γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις γενιές, και αυτή η συνεργασία το αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο», δηλώνει ο Thomas Rivière, Brand Manager του The Little Prince και ανιψιός τρίτης γενιάς του Antoine de Saint Exupéry.

«Όλοι οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά», μας θυμίζει ο «Μικρός Πρίγκιπας». Γνωστός για την ποιητική αφήγηση και τα εμβληματικά του αποφθέγματα, το έργο μεταδίδει πανανθρώπινες αξίες όπως η φιλία, η αγάπη, η περιέργεια και η ευθύνη. Το χαρακτηριστικό στιλ της PLAYMOBIL προσφέρει ένα νέο τρόπο προσέγγισης των ηρώων και του κόσμου του βιβλίου, επιτρέποντας στα παιδιά αλλά και στους συλλέκτες να τον γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι.

Από την πρώτη του έκδοση το 1943, ο «Μικρός Πρίγκιπας» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα και πολυμεταφρασμένα βιβλία στην ιστορία της λογοτεχνίας, με περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και πάνω από 650 μεταφράσεις. Κάθε χρόνο πωλούνται επιπλέον 5 εκατομμύρια αντίτυπα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του έργου. Μόνο στη Γαλλία έχουν διατεθεί περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα. Παράλληλα, οι επιτυχημένες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές του έργου συνεχίζουν να συστήνουν την ιστορία σε νέες γενιές.

Η επέτειος αυτή για το 2026 θα εορταστεί με μια σειρά εκδηλώσεων, δράσεων και ειδικών εγκαταστάσεων, κυρίως στη Γαλλία, την πολιτιστική πατρίδα του Μικρού Πρίγκιπα.

Η νέα επετειακή φιγούρα PLAYMOBIL αποτυπώνει τον Μικρό Πρίγκιπα με την χαρακτηριστική του εμφάνιση, πάνω στο εμβληματικό αστέρι του και με ένα χάρτινο αεροπλανάκι στο χέρι, έτοιμος για το επόμενο ταξίδι του. Με αυτοκόλλητα και αποσπάσματα από το έργο, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά και στους συλλέκτες να δημιουργήσουν και να διακοσμήσουν την κάρτα παιχνιδιού που περιλαμβάνεται. Ένα συλλεκτικό σετ που συνδυάζει τη χαρά του παιχνιδιού, τις παιδικές αναμνήσεις και την έναρξη νέων περιπετειών στον μαγευτικό κόσμο του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο Μικρός Πρίγκιπας: Επετειακή Φιγούρα

Διαθέσιμο από Ιούλιο 2026 – Ενδεικτική λιανική τιμή € 7,99

Περισσότερα σετ θα ακολουθήσουν το 2027.

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