Η Mattel παρουσιάζει την ανανεωμένη σειρά «Τόμας το Τρενάκι: Ιστορίες από τον Σιδηρόδρομο» με το νέο επεισόδιο «Πραγματικά Χρήσιμες Μηχανές»

Τόμας το Τρενάκι: το νέο επεισόδιο Ιστορίες από τον Σιδηρόδρομο – Πραγματικά Χρήσιμες Μηχανές , με αφήγηση στα ελληνικά είναι διαθέσιμο στο YouTube, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα κάνει πρεμιέρα και στο Netflix.



Η νέα σειρά παιχνιδιών Τόμας το Τρενάκι, με το καινοτόμο σύστημα σύνδεσης Easy Connect και νέα, ανανεωμένα τρένα που συνδέονται με μαγνήτες, είναι πλέον διαθέσιμη σε καταστήματα λιανικής.



Η νέα ολοκληρωμένη σειρά κινουμένων σχεδίων Τόμας το Τρενάκι: Ιστορίες από τον Σιδηρόδρομο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2027.



Η Mattel, η κορυφαία εταιρεία παιχνιδιών και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, παρουσίασε την ανανεωμένη σειρά Τόμας το Τρενάκι: Ιστορίες από τον Σιδηρόδρομο, με το νέο επεισόδιο Πραγματικά Χρήσιμες Μηχανές. Η νέα σειρά επανασυστήνει τον αγαπημένο Τόμας και τους φίλους του μέσα από νέες ιστορίες και περιπέτειες, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που τον έχουν κάνει διαχρονικά αγαπητό και υιοθετώντας παράλληλα μια σύγχρονη προσέγγιση σχεδιασμένη για τη νέα γενιά. Με σχεδόν 80 χρόνια ιστορίας, ο Τόμας το Τρενάκι συνεχίζει να εξελίσσεται, με ανανεωμένο σχεδιασμό των χαρακτήρων και ολοκαίνουργιο περιεχόμενο. Παράλληλα, η νέα σειρά παιχνιδιών παρουσιάζει το καινοτόμο σύστημα Easy Connect, που επιτρέπει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να συνδέουν και να αποσυνδέουν εύκολα τα κομμάτια μεταξύ τους κάνοντας το παιχνίδι πιο εύκολο, διασκεδαστικό και προσβάσιμο.

Πρεμιέρα & Λεπτομέρειες Μετάδοσης

Το ειδικό επεισόδιο διάρκειας 30 λεπτών Πραγματικά Χρήσιμες Μηχανές είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix αργότερα μέσα στη χρονιά. Σε αυτό, ο κόσμος του Σόντορ παρουσιάζεται ανανεωμένος, με σύγχρονο σχεδιασμό και νέες ιστορίες, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική δράση και τις περιπέτειες στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Ιστορίες & Θεματολογία

Η σειρά Τόμας το Τρενάκι: Ιστορίες από τον Σιδηρόδρομο συστήνει έναν νέο χαρακτήρα, τον Ντίπακ τον γερανό, ο οποίος συναντά τους αγαπημένους Τόμας, Πέρσι και Ρόζι σε μια περιπέτεια γεμάτη μουσική. Μέσα από την ιστορία, αναδεικνύονται οι αξίες της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας, καθώς και η δύναμη που μπορεί να έχει μια πράξη προσφοράς. Το επεισόδιο αναδεικνύει τι σημαίνει πραγματικά να είμαστε «χρήσιμοι», όχι μόνο μέσα από όσα κάνουμε αλλά και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο βοηθάμε και στηρίζουμε τους άλλους.

«Ο Τόμας το Τρενάκι είναι για περισσότερα από 80 χρόνια ένας αξιόπιστος και αγαπημένος ήρωας που έχει συντροφεύσει πολλές γενιές παιδιών και οικογενειών», δήλωσε ο Ted Wu, General Manager & Global Head of Vehicles and Building Sets της Mattel. «Η νέα σειρά συνεχίζει να τιμά τις διαχρονικές αξίες της φιλίας και της αλληλοβοήθειας που έχουν αγαπήσει οι οικογένειες μέσα από τις ιστορίες του Τόμας, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τον κόσμο του με έναν σύγχρονο τρόπο, προσαρμοσμένο στα παιδιά προσχολικής ηλικίας σήμερα».

«Ο Τόμας το Τρενάκι εμπνέει τα παιδιά εδώ και δεκαετίες μέσα από διαχρονικές ιστορίες για τη φιλία, την ομαδικότητα και τη σημασία της αλληλοβοήθειας», δήλωσε ο Rob David, Executive Producer και SVP, Animation των Mattel Studios. «Με τη νέα σειρά και το ξεχωριστό επεισόδιο, διατηρούμε όλα όσα έχουν κάνει την σειρά τόσο αγαπητή στις οικογένειες και παρουσιάζουμε μια νέα εποχή γεμάτη περιπέτειες στο νησί του Σόντορ, που απευθύνεται τόσο στους παλιούς όσο και στους νέους φίλους του Τόμας.»

Ο ανανεωμένος σχεδιασμός της σειράς περιλαμβάνει νέες εκδοχές των χαρακτήρων, που συνδυάζουν τα διαχρονικά στοιχεία της σειράς με μια σύγχρονη αισθητική.

Νέα Σειρά Παιχνιδιών με το Καινοτόμο Σύστημα Easy Connect

Παράλληλα με την παρουσίαση της νέας σειράς κινουμένων σχεδίων, η Mattel παρουσιάζει μια πλήρως ανανεωμένη σειρά παιχνιδιών Τόμας το Τρενάκι, με επίκεντρο το καινοτόμο σύστημα Easy Connect και τα ανανεωμένα μοντέλα τρένων που συνδέονται με μαγνήτες. Η νέα σειρά περιλαμβάνει επίσης μηχανοκίνητα τρένα, τρένα μεγαλύτερης κλίμακας και πολλά ακόμη.

Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς:

Μαγνητικοί μηχανισμοί σύνδεσης για εύκολο και απλό παιχνίδι με τα τρένα, με 26 διαφορετικούς χαρακτήρες



Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση, σχεδιασμένη για παιδιά προσχολικής ηλικίας



Σχεδιασμός που κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο



Σχεδιασμός που ενισχύει την αυτονομία των παιδιών και υποστηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από το παιχνίδι



Αυθεντικά στοιχεία τρένων ενσωματωμένα στον σχεδιασμό των παιχνιδιών



Τα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα σε καταστήματα λιανικής

Ολοκληρωμένη Σειρά Τόμας το Τρενάκι: Railway Stories

Η ολοκληρωμένη σειρά Τόμας το Τρενάκι: Ιστορίες από τον Σιδηρόδρομο θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2027 με νέα επεισόδια, με τον ανανεωμένο σχεδιασμό και το ύφος αφήγησης που παρουσιάστηκαν στο ξεχωριστό επεισόδιο Πραγματικά Χρήσιμες Μηχανές. Οι νέες ιστορίες θα διαδραματίζονται στο νησί του Σόντορ, διατηρώντας τα στοιχεία που έχουν αγαπήσει οι θαυμαστές του Τόμας με μια σύγχρονη προσέγγιση. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη μέσω YouTube και Netflix.

Η σειρά Τόμας το Τρενάκι: Ιστορίες από τον Σιδηρόδρομο είναι παραγωγή των Mattel Studios, σε συνεργασία με το βραβευμένο με Emmy και υποψήφιο για Όσκαρ® στούντιο κινουμένων σχεδίων Brown Bag Films (Doc McStuffins, Octonauts). Επικεφαλής σεναριογράφος της σειράς είναι η βραβευμένη με Emmy Jill Cozza-Turner, η οποία διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία ψυχαγωγικoύ περιεχομένου για παιδιά. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται δημοφιλείς παιδικές σειρές, μεταξύ των οποίων και η Daniel Tiger’s Neighborhood!, στην οποία έχει διατελέσει επικεφαλής σεναριογράφος.

Παράλληλα με το νέο περιεχόμενο, οι φίλοι του Τόμας μπορούν να περιμένουν επιπλέον εμπειρίες, όπως το Day Out With Thomas, ψηφιακά παιχνίδια, εκδόσεις και πολλά ακόμη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Mattel και τα brands της, επισκεφθείτε το www.mattel.com.