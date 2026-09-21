Τηλεργασία: Κερδίζουμε ύπνο, αλλά χάνουμε κίνηση

Η τηλεργασία έχει αρκετά προφανή πλεονεκτήματα. Δεν χρειάζεται να ξυπνήσεις νωρίτερα για να προλάβεις την κίνηση, δεν χάνεις χρόνο σε διαδρομές και μπορείς να ξεκινήσεις τη δουλειά σου σχεδόν αμέσως. Μάλιστα, φαίνεται πως τις ημέρες που δουλεύουμε από το σπίτι καταφέρνουμε να κερδίσουμε και λίγο περισσότερο ύπνο. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που εύκολα περνά απαρατήρητη. Όταν δεν χρειάζεται να πάμε πουθενά, τελικά κινούμαστε πολύ λιγότερο.

Αυτό ακριβώς εξέτασε νέα έρευνα του University of Turku στη Φινλανδία, συγκρίνοντας τις ημέρες τηλεργασίας με εκείνες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι πήγαιναν κανονικά στο γραφείο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η άνεση του σπιτιού μπορεί να μας χαρίζει λίγο περισσότερο ύπνο, αλλά ταυτόχρονα προσθέτει αρκετό χρόνο ακινησίας μέσα στην ημέρα.

Λίγος περισσότερος ύπνος, πολύ περισσότερο καθισιό

Στη μελέτη WORKDAY συμμετείχαν 99 εργαζόμενοι με υβριδικό μοντέλο εργασίας. Για μία εβδομάδα φορούσαν ειδικό επιταχυνσιόμετρο στον μηρό, τόσο όταν εργάζονταν από το σπίτι όσο και όταν πήγαιναν στο γραφείο. Με αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές δεν χρειάστηκε να βασιστούν μόνο σε όσα θυμόταν ή εκτιμούσε ο κάθε συμμετέχων. Κατέγραφαν αντικειμενικά τον ύπνο, την καθιστική συμπεριφορά, την ορθοστασία και τα διαφορετικά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας μέσα στο 24ωρο.

Και κάπου εδώ έρχεται η ενδιαφέρουσα αντίφαση. Τις ημέρες τηλεργασίας οι συμμετέχοντες κοιμούνταν κατά μέσο όρο 15 λεπτά περισσότερο, αλλά περνούσαν περίπου 45 λεπτά επιπλέον καθιστοί ή ξαπλωμένοι. Παράλληλα, μειωνόταν ο χρόνος που περνούσαν όρθιοι, η ελαφριά δραστηριότητα αλλά και η μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Δεν είναι μόνο η γυμναστική που μετράει

Το ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλο μέρος της κίνησης που χάνεται δεν έχει καμία σχέση με το αν κάποιος πηγαίνει γυμναστήριο. Πρόκειται για εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουμε χωρίς ιδιαίτερη σκέψη όταν βγαίνουμε από το σπίτι. Περπατάμε μέχρι τη στάση ή το αυτοκίνητο, ανεβαίνουμε σκάλες, αλλάζουμε χώρους μέσα στο γραφείο, σηκωνόμαστε για έναν καφέ ή κάνουμε μερικά επιπλέον βήματα πηγαίνοντας και επιστρέφοντας από τη δουλειά.

Στο σπίτι όλη αυτή η κίνηση μπορεί να εξαφανιστεί σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε. Το κρεβάτι, η κουζίνα και το γραφείο απέχουν μερικά μόνο μέτρα μεταξύ τους και πολλές φορές περνάμε από τη μία καρέκλα στην άλλη χωρίς ουσιαστικό περπάτημα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η μεγαλύτερη καθιστική συμπεριφορά στις ημέρες τηλεργασίας συνδεόταν κυρίως με λιγότερο χρόνο σε όρθια θέση. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι στο σπίτι αρκετοί εργαζόμενοι δεν διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την εύκολη αλλαγή στάσης, όπως ένα γραφείο στο οποίο μπορούν να δουλέψουν όρθιοι. Παράλληλα, το περπάτημα ή η ποδηλασία που