Στην Κίνα άνοιξαν «σαλόνια ξυσίματος» και οι πελάτες πληρώνουν 40 ευρώ την ώρα για χαλάρωση

Πόσες φορές δεν έχετε νιώσει εκείνη την ακατανίκητη επιθυμία για ένα απαλό, χαλαρωτικό ξύσιμο στην πλάτη μετά από μια εξαντλητική μέρα; Για τους περισσότερους από εμάς, αυτή η σκέψη παραμένει απλώς μια ευχάριστη επιθυμία της στιγμής. Για τον τριανταδυάχρονο Ζανγκ Σιαοτσάο από την Κίνα, όμως, στάθηκε η αφορμή για να δημιουργήσει μια απρόσμενα επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα που κάνει ήδη αίσθηση.

Από την ανάγκη για ηρεμία στην απόλυτη επιχειρηματική επιτυχία

Όλα ξεκίνησαν εντελώς τυχαία, όταν ο Ζανγκ συνάντησε στο διαδίκτυο ένα σύντομο βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της. Τα αμέτρητα σχόλια των χρηστών που δήλωναν πρόθυμοι να πληρώσουν για μια τέτοια εμπειρία, ξύπνησαν μέσα του γλυκές μνήμες από τα παιδικά του χρόνια, όταν αποκοιμιόταν με το τρυφερό χάδι του πατέρα του.

Apparently getting your back scratched for money is actually a thing now.

There’s a guy in China charging people by the hour just to scratch their itches. Honestly, I don’t even know what to say anymore. https://t.co/DZtECEI8vA — Clara June (@ClaraJuneqnor) September 4, 2026

Παρά τις προηγούμενες επαγγελματικές αναποδιές και τις αποτυχίες του, ο Ζανγκ τόλμησε να εμπιστευτεί το ένστικτό του. Άνοιξε το πρώτο εξειδικευμένο σαλόνι στη Σεντζέν και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε πανηγυρικά. Μέσα σε ελάχιστους μήνες, η επιχείρηση έγινε κερδοφόρα, απέκτησε δεύτερο κατάστημα και πλέον αγγίζει μηνιαία έσοδα της τάξεως των δεκατριών χιλιάδων ευρώ. Το όραμά του τώρα είναι να ταξιδέψει αυτή την πρωτότυπη φροντίδα σε όλη τη χώρα.

Η νέα ιεροτελεστία ενάντια στο καθημερινό στρες

Στους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, η ανάγκη για αληθινή αποσυμπίεση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η διαδικασία στα σαλόνια του Ζανγκ είναι προσεκτικά σχεδιασμένη: οι πελάτες αφήνονται στα χέρια του εκπαιδευμένου προσωπικού, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία για να προσφέρει μια μοναδική αίσθηση ανακούφισης.

Δεν πρόκειται για ένα απλό μασάζ, αλλά για μια εντελώς νέα εμπειρία ευεξίας. Με μελετημένες τεχνικές, η υπηρεσία αυτή υπόσχεται να διώξει την ένταση της ημέρας, να ηρεμήσει το πνεύμα και να χαρίσει τον πιο γλυκό και αναζωογονητικό ύπνο.

Η επιτυχία του Ζανγκ αποδεικνύει πως μερικές φορές οι πιο απλές, αυθεντικές αναμνήσεις μπορούν να γίνουν η αφορμή για να ξαναβρούμε την εσωτερική μας γαλήνη. Ίσως τελικά η πραγματική πολυτέλεια να κρύβεται στις πιο μικρές, αληθινές απολαύσεις της ζωής.