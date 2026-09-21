KARL LAGERFELD X PIETRO TERZINI: Η μόδα λέει αυτό που σκέφτεσαι

Η μόδα δεν χρειάζεται πάντα να είναι περίπλοκη για να τραβήξει την προσοχή σου. Μερικές φορές αρκεί ένα απλό κομμάτι, μια έξυπνη λεπτομέρεια ή μια φράση που θα διαβάσεις και θα σκεφτείς αμέσως «ναι, αυτό θα το φορούσα». Άλλωστε, τα ρούχα που αγαπάμε περισσότερο είναι συχνά εκείνα που ταιριάζουν όχι μόνο στο στιλ αλλά και στον χαρακτήρα μας. Κάπως έτσι έρχεται και η συνεργασία KARL LAGERFELD X PIETRO TERZINI, που βάζει τις λέξεις στο επίκεντρο.

KARL LAGERFELD X PIETRO TERZINI και οι λέξεις που γίνονται στιλ

Ο Karl Lagerfeld είχε πάντα έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται. Ήταν γνωστός για τις γρήγορες, αιχμηρές και συχνά προκλητικές ατάκες του, οι οποίες έγιναν σχεδόν τόσο χαρακτηριστικές όσο και η ίδια η εικόνα του.

Αυτή την πλευρά της προσωπικότητάς του χρησιμοποιεί ως αφετηρία ο Pietro Terzini στη νέα συνεργασία για την KARL LAGERFELD JEANS. Ο Ιταλός καλλιτέχνης παίρνει τη δύναμη μιας έξυπνης φράσης και τη μεταφέρει πάνω σε fashion essentials και αξεσουάρ, δημιουργώντας κομμάτια που έχουν κάτι να πουν χωρίς να προσπαθούν υπερβολικά. Στη συλλογή πρωταγωνιστούν τέσσερις πρωτότυπες φράσεις, οι οποίες λειτουργούν σαν μικρά fashion statements.

Ποιος είναι ο Pietro Terzini

Αν δεν γνωρίζεις ήδη τη δουλειά του, ο Pietro Terzini είναι ένας Ιταλός καλλιτέχνης που αγαπά να παίζει με εικόνες και λέξεις. Η τέχνη του συνδυάζει στοιχεία από τα social media, τα memes, τη μόδα, τα brands και τη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Και ίσως γι’ αυτό ταιριάζει τόσο φυσικά με τον κόσμο της KARL LAGERFELD. Και οι δύο πλευρές καταλαβαίνουν ότι μια φράση μπορεί να γίνει πολύ πιο δυνατή όταν ειπωθεί με τον σωστό τρόπο. Μπορείς να δεις τη νέα συλλογή αλλά και περισσότερες επιλογές στα Project Shops.

Μια καμπάνια με Paris Hilton και Kit Butler

Η συνεργασία δεν μένει μόνο στη συλλογή. Ο Pietro Terzini συμμετέχει και στη Fall Winter 2026 καμπάνια του brand, μαζί με την Paris Hilton και τον Kit Butler.

Και τελικά αυτό είναι που κάνει τη KARL LAGERFELD X PIETRO TERZINI να ξεχωρίζει. Δεν προσπαθεί να κάνει τη μόδα πιο σοβαρή ή πιο περίπλοκη. Την κάνει πιο άμεση, πιο παιχνιδιάρικη και λίγο πιο προσωπική. Γιατί μερικές φορές το καλύτερο statement είναι απλώς η σωστή φράση στο σωστό ρούχο.